Dünyanın en saygın dergilerinden The Ekonomist yayınladığı raporda “Türkiye özgürlükler ve demokrasi alanında her gün geriye gitmektedir” diyor.

Bu dergi 2006 dan beri her yıl bu raporu yayınlar.

Derginin yayınladığı 2018 Demokrasi Endeksine göre sonuçlar Türkiye için pek de iç acıcı görünmüyor.

167 ülkenin;

“Demokrasi düzeyleri”,

Seçim süreçleri”,

“Sivil özgürlükler”,

“Siyasi katılım” gibi kriterlere göre incelendiğinde, Türkiye bir önceki yıla göre on basamak gerileyerek 167 ülke arasında 110. Oldu.

Bir numarada Norveç var. Uganda bile bizim üstümüzde yer almaktadır. Batı Avrupa kategorisinde ise sonuncu oldu.

Bu düşüşün gerekçeleri arasında yeni sistemde Cumhurbaşkanının yeteri kadar denetlenmemesi yer aldı. Gerçekten bugün Cumhurbaşkanının harcamalarını hiçbir kurum denetleyemiyor.

Ayrıca Haziran 2018 de yapılan seçimler olağanüstü hal koşullarında yapıldı. Adil bir seçim olduğunu da kimse söyleyemez. Biz söylesek de dünya buna inanmıyor. Çünkü görünen köy kılavuz istemez.

Türkiye’nin en düşük not aldığı on üzerinden 2.35 ile sivil özgürlükler oldu.

“2Seçim süreçleri ve çoğulculuk” alanındaki notu 4.50

“Hükümetin işleyişi siyasi katılım ve “Siyasi kültür alanlarında 5er puan aldı.

Türkiye’nin genel puanı ise 4.37 oldu.

Türkiye 2012 den beri sürekli olarak puan kaybetmiştir. Şöyleki;

2012’de 5.76, 2013’ de 5.63, 2014 ve 2015’ de 5.12, 2016’ da 5.04, 2017’ de 4.88 oldu.

Görüldüğü gibi 2012 den beri Türkiye’nin puanı düşmüştür.

Avrupa’da en büyük düşüş 12 sıra gerileyerek 33. lüğe düşen İtalya oldu.

Türkiye uygulamaları ile giderek Dünyada yalnızlaşıyor. Yalnızlık iyi değildir. Eğer çevrenizden soyutlanırsanız mutlu olamazsınız.