Bazen ölüler canlılardan çok daha fazla şey anlatır!

Geçtiğimiz ay, ilimizde birçok intihar olayı gerçekleşti… Büyük şok yaşandı… İYİ Parti’nin İzmit İlçe Başkanı Doktor Pelin Coştur Filiz, intihar olaylarıyla ilgili bir açıklama yaptı… Doktor olan Pelin Hanım’ın yaptığı bu açıklamayı çok önemsiyorum… Pelin Hanım’ı intihar vakalarıyla ilgili yaptığı değerlendirmeyi birlikte okuyalım;

DEVLET İNTİHARA ORTAK OLMUŞ OLUR

Türkiye’de her gün 8 vatandaşımızı intihar yoluyla kaybediyoruz. Kocaeli'de ise son 45 günde 11 vatandaşımız kendi yaşamına son verdi. Yaşamını kaybetmeyip engelli kalanların sayısını bilmiyoruz bile. Bu rakamlara baktığımızda intihar olayının bir halk sağlığı sorunu olduğu çok açıktır. Psikolojik rahatsızlık temeli olan hastalıkların tedavisinin kolaylaştırılması devletin sorumluluğundadır. Eğer sağlık sistemi bozuksa ve hasta en kısa zamanda hekime ulaşamıyorsa devlet intihara ortak olmuş olur.

MEDYAYA SESLENDİ

Medyada intihar vakalarının detaylarıyla ve resimlerle birlikte servis edilmesi intihar eğilimi olan insanlarda olumsuz etki yapar. Bunun için medyanın sorumluluğunu yerine getirip yönlendirici ve özendirici haberler yapmaması ve çözüm önerilerinin tartışıldığı, intihara eğilimli insanların hayata tutunmasını sağlayacak politik-sosyal-kültürel programların ve yayınların yapılması son derece önemlidir.

ASIL SÖZ TEK PARTİ İKTİDARINA:

Son dönemde intiharlar neden arttı? Psikolojik hastalıklar dışında insanları intihara yönlendiren en önemli şey temel güven duygusunun kaybolmasıdır. Güvensizlik ortamı insanları olumsuz duygulara yöneltir. Güvensizlik, gelecekten umutsuzluk, can ve mal güvenliğinin olmaması, liyakatsızlık, adalet duygusunun zedelenmesi, temel hak ve özgürlüklerin kısıtlanması insanda boşluk ve hiçlik duygusu yaratır. Kafanızı ne kadar kuma gömseniz de, aklımızla dalga geçer gibi her şeyi iyi göstermeye çalışsanız da gerçekler artık halının altına süpürülemiyor. Ülkemizdeki yaşam kalitesi çok ciddi boyutlarda bozuldu. İnsanların evini geçindireceği iş bırakmadınız, evinde aş bırakmadınız.

İŞSİZLİK ORANLARI ÇOK YÜKSEK

İşsizlik oranı %14, gençlerde işsizlik oranı %30 ‘lara dayandı. Liyakatsızlık nedeniyle vasıfsız insanlar koltukları işgal ederken nice kaliteli insan işinde yükselemiyor, gençlerimiz bin bir zorlukla üniversite bitirdikten sonra atanamıyor, adaleti yok ettiğiniz için insanlar yargıya güvenmiyor ve hakkını arayamıyor. Yandaşlarınızın sorunları dışında halkın hiç bir sorununa çare olamadığınız için intiharlara ortak oluyorsunuz.

DAYANIŞMA BOZULDU

Ekonomik çaresizlik insanlara ölümü bir çare olarak sunar. Bir de üzerine insanları ayrıştırarak toplumsal dayanışmayı bozarsanız devlet eliyle intiharı kolaylaştırmış olursunuz. Siz toplumsal dayanışmayı da bozdunuz. İntihar eğilimini en çok artıran şey bireyin içinde yaşadığı toplumla bağlarının kopmasıdır. Bu bağlar örf, adet, ahlak kuralları ve yasalarla güçlendirilir. Siz ne görgü, ne ahlak kuralı ne de güvenilebilir yargı bıraktınız.

DİNİN CAYDIRICI ROLÜ

Din bir yere kadar caydırıcı bir faktördür, ama bir yerden sonra çaresizlik her şeyin önüne geçer. Siz güzel dinimizi fütursuzca siyasete alet ettiğiniz, için dinin caydırıcı rolünü de ortadan kaldırdınız. Asıl suçlular kendilerini, yakınlarını ve yandaşlarını sefa içinde yaşatırken, halkın geri kalanını bu kadar çaresiz bırakan ve bu ekonomik tabloyu bu halka reva görenlerdir.

ÖLÜLER-CANLILAR

Tek parti iktidarı yöneticileri şunu sakın unutmayın: bazen ölüler canlılardan çok daha fazla şey anlatır. Şairin dediği gibi; yaprak döküyor bir yanımız, bir yanımız bahar bahçe. Halkın büyük kısmı yaprak dökerken sizin yandaşlarınız baharı yaşıyor ve bu durum insanları iyice umutsuzlandırıyor. Ağaçların yaprak dökmesinin nedeni kış gelirken yeteri kadar güneş ışığı ve besin alamamasıdır. Kış kapıya dayandı Sayın İktidar. Emin olun bu bahar bahçe hayatı uzun sürmez.

GEREKLİ ÖNLEMLERİ ALIN

Şunu aklınızdan çıkarmayın; intihar, çaresiz kalmış insanların geride bıraktıklarına isyanıdır. Bu isyan iyice yayılmadan gerekli önlemleri alın artık. Halkın sırtına kendinizin ve yandaşlarınızın yüklerini yüklemeyin. İntihara ortak olmayın çaresizliğe çare olun”

PELİN HANIM’IN SÖYLEMLERİ

Pelin Hanım’ın intiharlarla ilgili açıklamasını yukarıda okudunuz…

Medyanın biraz daha dikkatli olmasını isterken, AKP iktidarına sert eleştirilerde bulundu…

Pelin Hanım’ın, “Siz güzel dinimizi fütursuzca siyasete alet ettiğiniz, için dinin caydırıcı rolünü de ortadan kaldırdınız” diyerek AKP iktidarını eleştirmesi, dikkat çekici…

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Bir de Pelin Hanım’ın “bazen ölüler canlılardan çok daha fazla şey anlatır” söylemi, altı çizilmesi gereken bir söylem…

Mesleği doktor olan İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Pelin Filiz Coştur’un söylemleri dikkate alınmalı.