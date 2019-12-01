Yerli işçiyi çıkarıp, göçmen çalıştıran fabrika

Önceki gün Kocaeli Kent Konseyi Başkanı ve Türk İş İstanbul 1. Bölge Temsilcisi Adnan Uyar'la, Darıca'da işten çıkarıldıkları için eylem yapan VİP Giyim Sanayi işçileri hakkında konuştuk.

Birkaç gün önce fabrika önünde eylem yapan üç kadın işçiye destek verenlerden biri olan Uyar'a, fabrikada yaşananları sordum.

Uyar'ın anlattığına göre fabrika, Türk İş'e bağlı Deriteks Sendikası'nın örgütlenmesine katılan işçilere baskı ve yıldırma politikası uyguluyor.

Hatta bu üç kadın çalışanın da dahil olduğu yaklaşık 25 işçi, Uyar'a göre bu sebeple işten çıkarılmış.

Ekonomik zorluklar ve hayat pahalılığı arasında yaşam mücadelesi veren bu insanların maruz kaldıkları durum, tabii ki kabul edilebilir değil.

Telefonla görüştüğüm Uyar, "Biz işçilerimizin sonuna kadar yanındayız. Eğer işveren adım atmazsa, önümüzdeki günlerde daha kalabalık bir şekilde, servis araçlarıyla beraber fabrika önünde büyük bir eylem yapacağız" diyor.

Adnan Uyar'ın açıklamaları arasında söylediği bir konu, özellikle dikkatimi çekti.

Dedi ki; "Sadece işten çıkarmalar değil, bu fabrika kanuna aykırı sayıda fazla ve yasak olduğu halde kayıt dışı göçmen çalıştırıyor. Bizim arkadaşlarımızın yerine, kanun dışı göçmen işçileri alıyor"

Ülkemiz özellikle son yıllarda önemli bir mülteci ve göçmen akınına uğradı.

Ekonomik koşulların birkaç yıldır yatırımcıyı sarstığı ülkemizde, bu tip dönemlerde genellikle olduğu gibi işveren önce işçi çıkarma yoluna gidiyor.

Çıkarılan işçilerin yerine ise çoğunlukla düşük ücretlerle çalışmaya razı olan mülteci ve göçmenler istihdam ediliyor.

Uyar'a bu sözlerinin ardından, fabrikaların yasal olarak göçmen işçi çalıştırma hakkının ne kadar olduğunu sordum.

Toplam personelin yüzde 10'u kadarı olduğunu söyledi.

Yani 10 Türk işçinin bulunduğu bir fabrikada, 1 göçmen işçi yasal olarak istihdam edilebiliyor.

Ardından yaptığım kısa bir araştırmayla, sanayi işletmelerinde toplam personelin yüzde 10'u kadar, kayıt altındaki göçmen işçilere izin verildiğini ben de okudum.

Ancak küçük işletmeler, esnaflar için böyle bir zorunluluk yok.

Bir küçük esnaf, herhangi bir orana bağlı kalmaksızın göçmen statüsünde işçi çalıştırabiliyor.

Fakat,Darıca’daki Vip Giyim gibi sanayi işletmeleri, toplam personelin yüzde 10'u kadar kayıtlı göçmen çalıştırabiliyor.

Oysa yine Uyar'ın iddiasına göre, “ Türk İş’e bağlı Deriteks’in fabrikadaki örgütlenmesine karşı işçi çıkaran fabrika yönetimi, yasal sınırın çok üzerinde ve kayıt dışı göçmen çalıştırıyor.”

Yani Uyar'ın iddiasına göre bu işletme hem yasal sınırın üzerinde yabancı işçi çalıştırıyor, hem de ülkede hiçbir kaydı olmayan, yani kayıt dışı göçmen çalıştırıyor.

Üstelik kanunlarla belirlenmiş haklarını kullanarak sendikal örgütlenmeye giden işçileri de işten çıkartarak.

4 MİLYON 650 BİN KİŞİ İŞSİZ

İddialara konu olan işletme dışında, Türkiye'de faaliyet gösteren yüzlerce sektördeki binlerce sanayi işletmesinin çalıştırabileceği göçmen işçi sayısı düşünüldüğünde, ortaya çıkabilecek rakamlar gerçekten tüyler ürpertici.

Elbette bunları ırkçılık ya da sermaye karşıtlığı olsun diye değil, yaşadığımız dönemin gerçekliklerini ortaya koyabilmek adına yazıyorum.

Daha geçtiğimiz günlerde Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısının, geçen yıla göre 980 bin kişi artarak 4 milyon 650 bin kişi olduğu paylaşıldı.

Yani son bir yılda, yaklaşık 1 milyon kişi işsiz kaldı.

İşsizlik oranı 2,9 puanlık artış ile yüzde 14 seviyesine ulaştı.

İstihdam edilenlerin sayısı 2019 yılı Ağustos döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine göre 789 bin kişi azalarak 28 milyon 529 bin kişi oldu.

Yani son bir yılda işini kaybeden her 100 kişiye karşılık, yalnızca 10 kişi iş bulabildi.

FABRİKAYA SUÇ DUYURUSU

Bu ekonomik koşullar altında VİP Giyim firması işçi çıkarırken, iddialara göre yerlerine göçmen işçi alıyor. Türk-İş İstanbul 1’nci Bölge Temsilcisi Adnan Uyar, iddialarını İl Göç İdaresi’nden aldığı göçmen kayıtlarıyla doğruladığını da belirterek, "Aldığım kayıtlara göre, o fabrika kayıt dışı göçmen çalıştırıyor. Konuyla ilgili suç duyurusunda da bulunduk. Ödüllendirdikleri, başarılı buldukları 22 yıldır fabrikada çalışan kadın işçiyi, sırf örgütlenme nedeniyle işten çıkardılar. Burada çalışan arkadaşlarımızın yanındayız. Biz söyleyeceğimizi söyledik. Şimdi fabrika yetkililerinin davranışlarında bir değişiklik olup olmayacağını bekliyoruz. Eğer işveren davranışlarında bir değişiklik olmazsa, önümüzdeki günlerde çok daha kalabalık ve organize şekilde, servislerle fabrika önünde toplanıp eylem yapacağız. Eylem tarihi henüz belli değil. Duruma göre önümüzdeki günlerde netleşecek ” diyor.

Fabrika önündeki eylemler ve sendikanın iddialarının üzerinden, başka sorular da sormak mümkün.

Mesela, işçi ve işveren arasında yaşanan sürecin diğer tarafında, İl Göç İdaresi gibi tüm kayıtlı göçmenlerin listesinin tutulduğu bir kurum bulunduğu halde, kayıt dışı göçmen çalıştırmak nasıl bu kadar kolay olabiliyor?

İşçi hakları, işten çıkarmalar, göçmen işçiler yasası ve kayıt dışı göçmen çalışanlar konusunda, ilgili denetleme mekanizmaları bir çalışma yapıyor mu?

Yapıyorsa, bu zamana kadar nelerin yapıldığını görmek mümkün mü?

İstanbul'un kıyısında kurulmuş ve çok önemli markalara tedarikçilik yapan göz önündeki bir firma dahi, bu şekilde kayıt dışı göçmen çalıştırabiliyorsa, bu konuda Türkiye'de önemli bir boşluk var gibi görünüyor.

İnsanların işsiz kaldığı, yaşam koşulları nedeniyle intiharı bile seçtiği böyle bir dönemde, yasaların etrafından dolanmak bu kadar kolay olmamalı.

Tabii ki aynı ekonomik koşullar işveren için de geçerli. Onlar da işletmesinin kârlılığını sağlayarak, daha fazla insana istihdam sağlayabilir. Bu yüzden sermayenin, mümkün olduğunca teşvik alması, desteklenmesi de gerekiyor.

Fakat söylediğim gibi, "istihdam" sağlaması kaydıyla.

Kayıt dışı insan çalıştırıp, işsizliği körüklemeleri kaydıyla değil.

Tarhan: Muharrem Bey hırsına yenik düştü

Önceki yazımda, CHP Kocaeli'nin tepe yönetiminin Muharrem İnce olayına nasıl yaklaştığını anlatmış, CHP Milletvekili Haydar Akar ve İl Başkanı Cengiz Sarıbay'ın açıklamalarına yer verirken, Tahsin Tarhan ile görüşemediğimi yazmıştım.

Yazıyı okuyan Sayın Tarhan telefonla aradı. Yoğun çalışmaları nedeniyle o gün dönemediğini söyleyerek, hem özür diledi hem de konuyla ilgili görüşlerini paylaştı.

CHP’ye karşı büyük bir saldırı olduğunu söyleyen Tahsin Tarhan devamında şunları ekledi: "CHP’nin adayları üzerinde bir manipülasyon gayreti söz konusu. Bunu daha önce İYİ Parti Genel Başkanlık seçimlerinde yapmışlardı. MHP’de adaylık dizaynı yaptılar. HDP’de yaptılar. Küçük partiler kapatıldı. CHP güçlü bir partidir. CHP’yi dışarıdan kimse yıkamaz. Muharrem Bey’in olayında da bunu yapmaya çalıştılar. Muharrem Bey oraya (Külliye) gitmemiş. Sorun yok. CHP’den kimse de gitmez zaten. Kendisi bir hırsla açıklama yaptı. Ama dün doğrusunu yaparak, bu konuyla ilgili bir daha açıklama yapmayacağını söyledi. Doğrusu da buydu.”

Tahsin Bey de, tıpkı Haydar Akar ve Cengiz Sarıbay'la aynı düzlemde.

Buradan anlaşıldığı üzere, CHP Kocaeli tepe siyasetinde Muharrem İnce konusunda bir fikir birliği var.

Bunu da not buraya düşmüş olalım.

-----SOSYAL MEYDAN-------

Kandıra’nın ünlü şairlerini bilen var mı?

Geçtiğimiz günlerde İzdiham isimli bir derginin sosyal medya hesabının yaptığı bu paylaşım önüme düştü. Doğa harikası coğrafyası, kendine özgü kültürel özellikleri ve konuşma şivesiyle kentimizin en güzel ilçelerinden Kandıra’nın, eğitim ve şairleriyle ünlü olduğunun vurgulandığı paylaşım beni şaşırtmadı değil. Kimler olabilir diye düşünürken aklıma pek kimse gelmeyince, acaba ben mi bilmiyorum diye, internet arama motorlarına yazdım. Ama yine bir isim bulamadım. Kandıra deyince yoğurdu, bezi, mancarlı pidesi bir çırpıda aklıma gelirken, bir türlü Kandıra şairi aklıma gelmedi. Dünyaca ünlü klarnet sanatçıları Mustafa Kandıralı ve Türkan Kandıralı, ünlü bestekâr Amir Ateş gibi isimleri çıkaran Kandıra’nın ünlü şairleri kimlerdir, inanın ben de merak ettim. Paylaşımın altına yapılan ‘şaka’ yorumları gibi, paylaşımın kendisi de şaka değilse şayet, bizlerin olduğu gibi arama motorlarının da bilgi eksikliği var kuşkusuz. Eğer bilen birileri varsa, bizlerle de paylaşırsa çok sevinirim. Gelen şairleri buradan yayınlamak da, benim Kocaeli’ye borcum olsun. Haydi bakalım; herkes biraz düşünsün…

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İzmitliler, hediye götürdüğü pişmaniyeyi yer!

Kandıra deyince nasıl yoğurt, mancarlı börek, kandıra bezi akla geliyorsa, İzmit denince de akla ilk simit ve pişmaniye gelir. Sosyal medyada Ayhan Akkulakoğlu isimli bir hesabın pişmaniye ve İzmitliler ilgili paylaştığı bu tespite kimler katılır bilmiyorum. Ama ben de kesinlikle, beni tebessüm ettiren paylaşımdaki İzmitlilerden biriyim. Doğup büyüdüğüm İzmit’te evime belki bir belki iki sefer pişmaniye almışsam, onlarca kez hediye götürmüşlüğüm vardır. Her seferinde de hediye götürdüğüm pişmaniye önüme getirildiğinde, tıpkı paylaşımdaki gibi kendi kendime “Ne zamandır yemiyordum, canım çekti” deyip yerim. Buradan tanıdıklara, eşe, dosta mesaj vermek gibi olmasın ama hediye pişmaniye getirildiğinde siz ne olur ne olmaz hediye getirene de bir parça verin. Belki yıllardır yememiş, canı çekmiştir!

-------Köksüz Kelimeler------------

“Dönüp baktığımda onu mu, yoksa onunlayken kendimi mi özlüyorum diye düşünüp duruyorum…”