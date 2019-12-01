Çekleri karşılıksız çıkan işadamları ve hapis korkusu

İş dünyası, ekonomik kriz nedeniyle “büyük kaos” yaşıyor.

Kapanan işyerleri…

Konkordato yoluna başvuran işadamları…

İflas edenler…

Ekonomik durgunluk…

Tahsilat sorunu…

İcra takipleri…

Yurt dışına kaçanlar…

Karşılıksız çıkan çekler…

Tabii bütün bu yaşananların bir de “yasal takibi ve yaptırımı” var.

Örneğin “karşılıksız çek”te, yasa gereği, “hapis cezası” uygulanıyor.

Piyasada o kadar çok “karşılıksız çek” var ki, bu çekleri düzenleyenlere ha bire “hapis cezası” veriliyor.

Karşılıksız çek nedeniyle hapis cezasına çarptırılanların sayısı Türkiye çapında 200 bin kişiyi bulduğu belirtiliyor.

200 bin kişi…

200 bin kişi demek, 200 bin işyeri demek.

Kocaeli’nde “karşılıksız çekten” hapis cezası alanlar

Türkiye çapında karşılıksız çekten hapis cezası alanların sayısı 200 bin ise, bunun kaçı şehrimizdendir?

Bu soruyu avukat arkadaşlara sordum.

Çoğunun cevabı, “En az 5- 6 bini bizdendir” oldu.

Tek tek duyuyorduk, şu işadamının şu kadar, bu işadamının bu kadar çeki yazıldı diye, demek toplam sayı binleri bulmuş.

Büyük rakam!

Şimdi şehrimizde 5-6 bin işadamı, “hapse girme” korkusu yaşıyor.

Ankara’dan “af” bekliyor.

Karşılıksız çeke yeni düzen

Türkiye çapında “karşılıksız çekten” sızlanmalar o kadar arttı ki, iktidar da muhalefet de soruna çözüm aramaya başladı.

Tabii sorun çok boyutlu.

Bu kadar işadamını hapse atmaya kalksan, cezaevleri tıka basa dolu, yer yok.

İşadamlarını diyelim ki hapse attın, işyerleri kapanacak.

Affedemezsin, alacaklılar ödeme bekliyor.

Hapis cezasından önce “yeni bir kademe” getirmeyi planlıyorlar.

Eğer düşünülen gerçekleşirse, çekleri yazılanlara hapis cezasından önce “üç yıllık yeni bir ödeme süresi” tanınacak.

Bu sürede de, hem devlete hem alacaklıya ödeme yapmazsa, hapse girecek.

Özetle, karşılıksız çek yazanların hapis cezalarının “üç yıl ertelenmesi” gündemde.

Kesinlikle “af” yok.

Üç yılda, alacaklıya borcunu, devlete karşılıksız çek kesmenin parasal cezasını ödediler ödediler, aksi takdirde yine cezaevindeler.

Zor bir durum!

Hayır… Evet…

Bir cümleyle…

*Erken emekliliğe, sistem olarak hayır!

*Suriyelilere bu kadar para harcanacağına, erken emeklilikte yaşa takılanların sorunu giderilmeli mi? Evet.

Türkiye’nin DÜNYA’ya ihtiyacı var

Geçenlerde, İstanbul’daki bir yakınımdan, “Dünya Gazetesi’nde birkaç gün içinde değişim başlıyor” mesajı geldi.

Rahmetli Nezih Demirkent’in DÜNYA’sı uzunca bir süredir mali ve yönetim krizi içindeydi.

Küçülmüş küçülmüş 12 sayfaya inmişti.

İçi boşalmış köşelerde okunacak yazar kalmamıştı.

Epeydir ben de izlemeyi bırakmıştım.

Aylar sonra cumartesi günü ilk kez DÜNYA Gazetesi aldırdım.

Sayfaları çevirirken içim cız etti.

Eskiyi hatırladım.

Nezih Abi’nin gazetenin başında olduğu günleri…

Her gün 24 veya 28 sayfa ana gazete, ayrıca sektör eki yayınlanırdı.

Haberi, köşe yazıları, röportajı, araştırmaları doyurucuydu.

“Gündem yaratan” gazetelerden biriydi.

Türkiye’nin günlük yayınlanan tek ekonomi gazetesiydi.

Nezih Demirkent’in ölümünden sonra aile gazeteyi eski çizgisinde götüremedi.

“Yönetim zayıflığı” başladı.

Yönetim zayıflığı, zamanla ekonomik sıkıntılar getirdi.

Tam kapanma noktasındayken, gelen bilgilere göre, eski Genel Yayın Müdürü Hakan Güldağ ve ekibi devreye girmiş, aileyle el sıkışmış.

Son durum şöyle:

Hakan Güldağ, gazetenin sahipliğini üstleniyor.

Bir süre önce Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Müdürlüğü’nden ayrılan Vahap Munyar gazetenin yayın koordinatörü, Ömer Türkdönmez genel yayın yönetmeni oluyor.

Yazı kadrosuna 3 önemli isim daha katılıyor.

Sabah Gazetesi eski Ekonomi Müdürü Şeref Oğuz, Hürriyet eski yazarı Jale Özgentürk ve NTV’nin eski ekonomi yorumcusu Servet Yıldırım.

Hepsi de ekonomi gazeteciliğinde önemli isimler…

Dileğim, DÜNYA’nın tekrar eski günlerine dönmesi!

Dönmeli, çünkü Türkiye’nin DÜNYA’ya ihtiyacı var.