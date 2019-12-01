Efe anma töreni harikaydı… Statta daha da büyüğü yapılmalı…

Yazılacak o kadar çok şey var ki, Mehmet Sadık Efe’nin anma töreni için…

Çok derine inmeyeceğim…

Kırılanlar olur, darılanlar olur…

Bu çok umurumda değil…

Ama, kulübün marka değerinin zarar görmesi, canımı sıkar…

Kocaelispor yönetiminin törene katılmaması için yorum bile yapmıyorum…

Hüseyin Erol, BAL’da 20 bin kişiye oynayan amatör Kocaelispor’un İsmetpaşa’daki tarihi günlerine imza atan en birinci isimdir…

Onun bu kentteki organizatörlük yeteneği ve kendini sevdirmiş olması ve beyefendiliğinin yanı sıra, bu kent için de artı bir değerdir. Onun davet ettiği yere gitmeyecek insan az tanıyorum. Kentle ilişkisi böylesine derin ve anlamlıdır…

Kent için bir kazançtır…

Hanımın teyzesinin oğlu, rahmetli Müjdat Afşin ağabeyimin ruhu oradaydı…

Murat Afşin de ağabeyinin izlerini orada hissettirdi, hem de törene katılmamasına rağmen…

Tören hazırlıklarında en önemli görevlerdeydi…

HHH

Şimdi bir anma töreni daha yapılacak şubat ayında…

Çok daha büyük ve görkemli olacağı söyleniyor…

Bakalım Kocaelispor Kulübü bu törenin neresinde olacak?..

HHH

Tribünlerdeyken, kahramanımız olan ağabeylerimizi orada görmek hepimizi çok mutlu etti…

Gelecek için umutlandırdı…

Benim de ‘Kocaelispor’un hafızası yok, bir müzesi bile yok’ tezim yeniden değer kazandı…

Biz İsmetpaşa’da maç izleyip soluğu Çukurbağ’da Mehmet Akif İlkokulu’nun bahçesinde alırken, kendimize isimler takardık…

Kamil…

Mahir…

Müjdat…

Gürbey…

Güvenç…

Zeki…

Veli…

İbriç…

Baturman…

Diye…

Sonra da gaza gelir golleri sıralardık taştan kalelere…

Onlar bizim hayal karamanlarımızdı…

Çünkü onlar efsaneydi ve üzerlerine efsane gelmedi…

Tam 40 yıldır kenara attığımız o büyüklerimizi şimdi hatırlamak gerçekten traji-komik bir durumdur…

Acıdır…

Komiktir…

Mahir hocamın, Kamil ağabeyimin, Kamuran ağabeyimin yüzüne bakın, ne demek istediğimi anlarsınız…

Hayri Kara ağabey bu günü yaşayamamıştır…

Nasut Kayalı amcaya böyle bir gün layık görülmemiştir…

Halbuki ne kadar da mutlu olurlardı…

HHH

Şimdi şubat ayı için çok daha kapsamlı bir hazırlık yapılmalı…

Kocaelispor kulübü mutlaka işin içinde olmalı…

Nitekim İsmail Kalkandelen başkanımız “Bu Mehmet Efe anması olsun, diğeri de herkesin anması olsun. Onu ayrı yapın” diyerek yol göstermiştir… Ben bile mutlu oldum, çünkü merhum babam İsmail Yağcıoğlu da Baçspor’un Kocaelispor dönüşümündeki kalecisiydi…

Gerçekten müthiş bir gün oldu…

Bu müthiş günler rekabet ortamında daha da geliştirilmeli ve büyütülmeli…

Kocaeli Stadı’nda 33 bin kişilik dev bir tribün gösterisi önünde kahramanlarımız için özel gece olmalı…

Işıklarla donatılmış stadın içerisine yıldızlar gibi adım atmalılar…

Çünkü 70 ve 80’lerdeki öz be öz Kocaelispor gibi bir kent takımı, bir daha hiç gelmedi ve bu gidişle de gelmeyecek gibi gözüküyor…