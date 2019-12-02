Bir garip ihale, bir garip belediye

Sevgili okurlarım, bugün ve yarın, belki öbür gün “bir garip ihale”yi, “bir garip belediye”yi anlatacağım sizlere.

Yazdıklarımı dikkatle okursanız sevinirim.

Bakın bakalım…

*İhaleler, nasıl yapılıyor?

*İhaleleri, kimler alıyor?

*İhaleler, değerinin kaç misline gidiyor?

Anlatacağım bu ihale, inanın “denizde bir damla”!

Benzeri yüzlerce, binlerce ihale yapılıyor her gün.

Başlıyorum…

Bir gün bir AKP’li telefon etti, dedi ki

Tanıdığım bir AKP’li…

Sizin de tanıdığınız, ismini yazsam “Aaa” diyeceğiniz bir AKP’li…

Bir gün telefon etti, “Tanzer Bey, artık dayanamıyorum… Vicdanım kanıyor… Bizimkilerde utanma ağlanma kalmadı artık… Gebze Belediyesi çöp kamyonu kiralama ihalesi yaptı, halktan gizleniyor, bilgi verilmiyor, 60 milyonmuş mu ne, pis kokular geliyor. Şunu araştırırsanız sevinirim. Sizden başka da gerçekleri yazan gazeteci kalmadı. Allah razı olsun sizden” dedi.

Bu arada belirteyim.

“Kristal vazo” artık kırıldı.

Eskiden ne yaşanırsa yaşansın, yaşananlar kamuoyunun vicdanını ne kadar sızlatırsa sızlatsın, hiçbir AKP’liden çıt çıkmazdı.

Gerçekleri dile getirenlere de hep birlikte saldırırlardı.

Şimdi öyle değil.

AKP, ikiye bölündü.

İdealist grup…

Rantçı grup…

İdealist grup; olup biten ne varsa, bunları her ortamda yüksek sesle dile getiriyor artık.

Korku duvarları yıkıldı.

Bana, Gebze Belediyesi’nin “çöp kamyonu kiralama” ihalesini duyuran da, idealist gruptan bir AKP’li.

Partisini, ama partisinden daha çok memleketini seven bir AKP’li…

Şimdi bu ihale dosyasını açıyorum

İhale dosyasını açmadan önce, AKP’nin kent yöneticilerine, başta İl Başkanı Mehmet Ellibeş’e seslenmek istiyorum.

Sakın daha önce yaptığınız gibi, yazdıklarımı “partiye saldırı” olarak kabul etmeyin.

“Partimize saldırıyorlar” diye, yandaş gazetelere talimat verip haber yazdırmaya kalkmayın!

Bunca gazete arasında, sadece bir gazetenin, KOCAELİ Gazetesi’nin, “kentimizdeki gerçekleri” yazmasına da şaşırmayın!

Elinizde tuttuğunuz, diğerleri gibi, partinizin “haber bülteni” değil.

Gazete…

Biz gazetecilik yapıyoruz…

Demokrasilerde, çeşitli haklar arasında, bir de “haber alma hakkı” vardır.

“Haber alma hakkı”, temel insan haklarından biridir.

İnsanlar, yaşadıkları kentlerde ne olup ne bittiğini, yaşananları, doğruları ve yanlışları bilmek durumundadır.

Vatandaşın “haber alma hakkı”na saygı duymak, gazetemizin değişmez ilkelerinden biridir.

İşte biz bu ilkemizden hareketle 45 yıldır “halktan kopmadan, kimseden korkmadan” yolumuza devam ediyoruz.

Bugüne kadar, haber yazarken ve yorum yaparken, “ilan vermezler” korkusuyla hareket etmedik, bundan sonra da hiç kimse ve hiçbir kurum bizi “ilanla” tehdit etmeye kalkmasın.

Dönüp bakın geriye!

Geçmişimiz, gururla yazdığımız haber ve makalelerle dolu!

Ne yazdıysak, o!

Bugün ele aldığımız ihale dosyasına da bu açıdan bakın!

O ihaleyi araştırdım, işte elde ettiğim resmi bilgiler

“Resmi bilgiler” derken, sakın bu bilgileri Gebze Belediyesi’nden aldığımızı sanmayın.

Tamam, ihaleyi yapan Gebze Belediyesi, ama Gebze Belediyesi’nden bu satırların yazıldığı dakikaya kadar “tek kelimelik” bir bilgi dahi alamadık.

Gebze Belediyesi ile neler yaşadığımızı daha sonra size bir bir anlatacağım.

Şimdi paylaşacağım bilgileri, Kamu İhale Kurumu’ndan aldık.

*İhaleye çıkan makam: Gebze Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü

*İhale kayıt numarası: 2019/345506

*İhale tarihi: 19 Ağustos 2019

*İhale türü: Hizmet alımı

*İhale usulü: Açık ihale

*İhalenin yaklaşık maliyeti: 77 milyon 794 bin 964 lira.

*İhale konusu hizmetin adı: Gebze Belediyesi sınırları dahilinde kent temizliği hizmetlerinin gerçekleşmesi için personele dayalı olmayan araç çalıştırılması işi.

*Hizmetin süresi: 36 ay

*İhale dosyasını satın alan firma sayısı: 19

*Toplam teklif sayısı: 2

*Toplam geçerli teklif sayısı: 2

*Sözleşme tarihi: 1 Ekim 2019

*Sözleşme bedeli: 67 milyon 887 bin 600 lira.

*Sözleşme süresi: 1 Ekim 2019-30 Eylül 2022

*Yüklenici firma: Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi

*Yüklenicinin adresi: Doğu Mahallesi Rümeysa Sokak No:1 Kat:2 PENDİK/İSTANBUL

Özetle…

Gebze Belediyesi, çöp kamyonu kiralama ihalesine çıkıyor, İstanbul Pendik’ten bir firma 67 milyon 887 bin 600 lira vererek ihaleyi alıyor.

Şimdi diyeceksiniz ki, “Bunda ne var?”

Doğru, düz olarak baktığınızda bir şey görünmüyor.

Ama biz şüpheyle baktık.

Sorgulayarak baktık…

Neler gördük neler!

Yarın devam edeceğiz.