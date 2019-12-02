Site veya apartmanlarda yönetim borcunun kat maliklerinden tahsil yapılabilir mi?

Kiracılar ile kat malikleri veya yöneticiler arasında en çok uyuşmazlık konusu olan konulardan biridir. Ayrıca o site veya apartmana sonradan malik olan bir vatandaş hizmetli veya kapıcıların kıdem tazminatından sorumlu olup olmayacağı da uyuşmazlık konuları içindedir.

- Ödemelerden sorumlu olanlar kim?

Apartman veya sitede çalışanların hizmet süresinin sonunda kıdem tazminatı hak edecek şekilde iş sözleşmesinin sonlanması durumunda, ilgili ödeme malikler tarafından yapılması gerekmektedir.

Kat malikleri yasasının 20/a maddesi, apartman giderlerinden olan çalışan giderleri tüm maliklere payları oranında eşit alınır denilmektedir.

Maddede geçen “ödeme sorumluluğu” borcun yasal olarak doğduğu tarihte malik olan kişiye aittir. Kişi söz konusu taşınmazı devir alsa dahi, devir tarihinden değil bütün dönemden doğan borcu ödeme durumundadır.

İşyeri devir hükümlerinde ise durum farklıdır. Devreden işverenin sorumluluğu devir tarihinden itibaren iki yıl sonra sona erer. Dolayısıyla devreden işveren ancak devir tarihinden itibaren iki yıl içinde doğan borçlardan sorumlu olacaktır.

Yargıtay hukuk genel kurulu 03.10.2001 tarih 2001/18-642 E sayılı kararında konuya ilişkin olarak verdiği kararda “… özellikle kıdem tazminatları ile ilgili bir bölümünün önceki malik dönemine ait olması borcun doğduğu tarihte malik olan kişiyi sorumluluktan kurtarmaz. Şartları varsa ödediği kıdem tazminatının önceki döneme isabet eden miktarı için rücu hakkını kullanabilir…” denilmektedir.

Sonuç olarak söylemek gerekirse, eski bir ev satın alınırken, çalışanların kıdem tazminatı yükümlülüklerinin üstlenildiğini bilerek pazarlık yapmak gerekmektedir.

İşverenler açısından ise, devreden işveren devrettiği tarihe kadar ve devrettiği ücretle sınırlıdır. Ayrıca söz konusu borcu devir tarihinden itibaren iki yıl içinde doğmaması durumunda sorumluluk bulunmamaktadır.