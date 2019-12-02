Böyle giderse Türkiye’de de temiz hava parayla satılacak!

Hava kirliliği, dünyanın olduğu gibi Türkiye’nin de sorunu…

TMMOB Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Dr. Baran Bozoğlu, Mart ayında Türkiye’nin Hava Kirliliği Raporu açıklamıştı…

Rapora göre Türkiye’de 60 milyon kişi kirli hava soluyor.

Bozoğlu açıklamasında,

“Kirlilik parametrelerinin tamamında sınır değeri aşan iller arasında büyükşehirlerimizin geldiği görülüyor. İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa, Mersin, Kocaeli, Edirne ve Erzurum’da hava kirliliği devam ediyor ”demişti…

Artvin, Ardahan, Tunceli, Gümüşhane Gemilerçekeği ve Rize Ardeşen’in havasının diğer bölgelere göre daha az kirli olduğu raporda yer aldı.

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Hava kirliliğinin nedenleri;

Hatalı kentleşme politikası…

Temiz hava sağlayacak hava koridorlarına çok katlı binaların yapılması…

Kent merkezlerinde yeşil alan miktarının azalması…

Toplu taşımanın yetersizliği…

Isınma amaçlı kömür tüketimi…

TÜRKİYE’NİN HAVASI AVRUPA’DAN KİRLİ

Türkiye’nin birçok yerinde termik santrallar nedeniyle ciddi hava kirliliği problemleri yaşandığı belirtildi.

Türkiye atmosferi partikül maddeler açısından Avrupa’ya göre daha kirli olup, bu kirlilik 2018 yılında, Avrupa’ya göre %33,4 oranında daha fazla.

Avrupa atmosferindeki partikül maddeler son 15 yılda % 14,2 oranında azalırken, Türkiye’de % 8,4 artış gösterdi.

Yani bu veriler şunu söylüyor;

Türkiye’nin havası son 15 yıldır Avrupa’dan daha kirli…

FABRİKA BACALARINA FİLTRE TAKILMAMASI

Bu arada Bakanlık, fabrikaların bacalarına filtre takılmasını 2.5 yıl erteledi…

Bunu almamak mümkün değil…

Araştırmalara göre fabrikaların bacalarına filtre takılmamasının ertelenmesi, toplam 3 bin kişinin zahirli hava nedeniyle ölümüne sebebiyet verecek.

Binlerce kişinin hastalanmasına neden olacak.

15 DAKİKA TEMİZ HAVA 24 LİRA

Türkiye’de hava kirliliği sorunu varken, Hindistan’ın başkenti Yeni Dehhi’de ilginç bir haberle karşılaştık…

Hava kirliliğinde ‘tüm zamanların’ rekorunu kıran Hindistan’ın başkenti Yeni Dehli’de temiz hava parayla satılmaya başlandı.

Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi, 5 Kasım'da hava kalitesi indeksinde 527 puanla, dünyada şimdiye dek ölçülmüş en kirli hava ile rekor kırdı.

Şehirdeki düşük hava kalitesinden dolayı, bir bar müşterilerine artık temiz hava satıyor.

15 dakikalık temiz havanın fiyatı 299 Rupi, yani yaklaşık 24 lira.

Kimyasal tüplerde üretilip muhafaza edilen temiz hava, isteğe göre çeşitli aromalarda da servis edilebiliyor.

Dünyada en kirli havaya sahip şehirler Güneydoğu Asya'da yer alıyor.

İlk 10'da yer alan 6 şehir ise Hindistan bölgesindeki Delhi, Lahore, Karaçi, Kalküta, Bombay ve Katmandu.

HAVA KİRLİLİĞİ ÖLÜM GETİRDİ

Her şeyin satıldığını gördük…

Nihayet temiz havanın satıldığı da gördük…

Dünya Astım Günü’nde yayınlanan ‘Hava Kirliliği ve Sağlık Etkileri: Kara Rapor’da Türkiye’de 51 bin 574 kişi hava kirliliği nedeniyle öldü.

Türkiye’de 2017’de hava kirliliği, trafik kazalarının yedi katı can aldı.

Rapor, 2017 yılında Türkiye’nin hava kirliliği Dünya Sağlık Örgütü’nün kılavuz değerlerine indirilseydi ölümlerin yüzde 12,9’u engellenebilirdi.

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Yukarıdaki veriler gösteriyor ki, bizi yönetenler hava kirliliği konusunda daha fazla tedbir almalı.

Yoksa ileriki yıllarda Türkiye’de de temiz hava parayla satılır.

Başka bir değişle, Türkiye’de temiz havayı parayla satın almak zorunda kalırız.

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CHP Derince’de delegeler tamam…

CHP Derince İlçe Örgütü, delege seçimlerini tamamladı. İki günlük sürede itiraz olmayınca, seçilen delegeler il başkanlığına ve genel merkeze gönderildi. Şimdi sırada ilçe başkanlığı seçimi var… Mevcut başkan Nihat Değer’in yanı sıra Birkan Koçak da aday… Ayrıca bu iki adayı beğenmeyen bir grup, eski ilçe başkanı Hakan Savaş’ın aday olması için kendisine baskı yaptığı iddia edildi.

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Sanayi kuruluşları ülkeyi terk mi ediyor?

Ekonomi iyiye gidiyor deniyor, ama hala yansımasını göremedik. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün bir açıklama yaptı. “Son dönemlerde sanayi kuruluşlarına baktığınız zaman Türkiye'deki sanayi yatırımları tek tek ya Bulgaristan'a, ya Romanya'ya ya da Polonya'ya gidiyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları, ülkeden gidiyor” dedi. Zaten işsizlik var, bir de sanayi kuruluşları Türkiye’yi terk ederse, vay Türkiye’nin haline.

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Ortalama yaşam süresi hesaplandı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Hayat Tabloları, 2016-2018” istatistiklerini geçtiğimiz ay açıkladı. Buna göre, doğuşta beklenen yaşam süresi, Türkiye geneli için toplamda ortalama 78,3 yıl olarak belirlendi. Bu süre, erkeklerde 75,6, kadınlarda 81 yıl olarak kaydedildi. Genel olarak kadınlar erkeklerden daha uzun süre yaşarken, doğuşta beklenen yaşam süresi farkı 5,4 yıl oldu. Çalışma çağının başlangıcı olan 15 yaşındaki kişilerin ortalama kalan yaşam süresi 64,4 yıl olurken, bu süre erkekler için 61,7 yıl, kadınlar için 67,1 yıl olarak belirlendi.