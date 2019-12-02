Büyük kutlama nisanda!..

Kocaelisporlu futbolcuların anma töreni tam anlamıyla muhteşemdi…

Eksikleri var mıydı?..

Elbette vardı…

Ama hiç bir şey yapılmayan eski futbolcuları anan Hüseyin Erol ağabeyim, Mehmet Açık kardeşim, Murat Afşin kardeşime çok çok teşekkür ediyorum…

Ve büyük bir müjde aldım… Nisan ayında, yani Kocaelispor’un kuruluş yıldönümünde büyük bir anma ve kutlama yapılacak…

Bunun için de ben de üzerime düşen ne varsa yapacağım…

Şunu unutmayın…

Kocaelispor sağcı, solcu, şucu bucu değildir…

Kocaelispor, Kocaelispor’dur…

Tartışmanın da anlamı yoktur…

Güzel bir şey yapılmıştır…

Desteklenmelidir…

Hatta genişletilmelidir…

Organizasyona katılmayan ve ‘Yurtdışındaydım’ diyen Hüseyin Üzülmez de, bakalım nisanda nasıl bir tavır alacak?..

Kocaelispor’un bu etkinlikte olmaması, hoş bir şey değildir…

Ama uzatmak da takıma zarar verir…

Maalesef bu ikilem, yıllardır bizim de elimizi kolumuzu bağlıyor…

Bekleyip, görelim…

Tebrikler Gölcük ve Belediye Derince…

Her iki takımımız da son derece zorlu deplasman maçlarına çıktılar… 3.Lig 2.Grup temsilcisi Belediye Derincespor ve 3.Lig 3.Grup temsilcisi Gölcükspor, galibiyet için gittikleri deplasmandan toplam 4 puanla dönerken, Belediye Derince galibiyeti kaçıran taraf olarak üzüldü. Bu iyi bir şey. Beraberliği bile hazmedememek… Demek ki bu iki takımımızın da geleceği parlak… Yeter ki sabır edilsin ve yönetim içerisinde çatlaklar oluşmasın…