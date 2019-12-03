Yıllarca top peşinden koşmuş, her türlü mevsim koşullarında, bir elin parmaklarıyla sayılacak kadar az sayıda çim; onun dışında her türlü zeminde top oynamışım. Yıllarca teknik ve idari sorumluluklarda emek vermişim… Anlattığım koşullar benim değil, bizim kuşağın sorunları idi ve pek yakın zamana kadar da belirli bir klasman kademesinin altındakilerin koşulları böyle idi. Ağzınla kuş tutsan, terbiyeli değilsen takıma giremezdin.

O zamanlar toprak sahaların zemini cüruf, kömür tozu, kum, toprak karışımı; sert mi sert. Düştün mü yandın. Her tarafın soyulur, kan içinde kalır. Takip eden hafta boyunca kalçalarının iki yanına, dizlerine, baldırlarında yaraya yapışan tentirdüyotlu pamukla gezersin. Koyması bir dert sökmesi ayrı bir dert…

Kasıtlı kasıtsız yediğin ya da vurduğun tekmelere bakarsan ayrı bir alem. Son zamanlarımızda “tekmelik“ çıktı ama herkes alıp takamadı ki. Hoş tekmelik olsa neye yarar, yediğin omuzlar, dirsekler hani derlerdi ya “ futbol erkek oyunudur” işte erkekçe idi…

Şimdilerde halıyı imrendirecek zeminlerde top koşturanlar pek bi çıt kırıldım. Kazara düşmesinler, yere yatmak yahut kayarak müdahale etmek zorunda kalmasınlar, aman yarabbi, ne feryat ne figan, öldü ölecek bir daha oynayamaz sanırsınız.

“Vahim faul “dediğimiz sertlikteki faulleri bir yana koyalım. Şimdilerde, rakibinden hafif bir sertlik gören topçular, kendini öyle bir yere atıyor, öyle bir kıvranıyor ki, yerde yılan dansı yapıyor sanırsın. Dersin ki, Bu artık iflah etmez. Ayağa kalkıp oynayamaz. Bir de bakıyorsun az sonra kalkıp normal oyununu oynamaya devam ediyor, hem de hiç sıkılmadan, yüzü kızarmadan…

Kasıtlı olan sert dirsekleri de ayrı koyalım ama; özellikle yüksek toplarda kafaya çıkıldığı veya yan yana yakın koşularda birlikte koşarken, tesadüfen kafasına, yüzüne, boynuna, ensesine bir temas olmaya görsün. Fiske şiddetindeki bu darbeden sonra bile bir feryat, bir figan ki sorma. Maksat rakibine kart göstertmek. Giderek oyundan atılmasını sağlamak. Eksik kalan rakibe karşı oynamak. Ya da iyi oynayamayışına mazeret uydurmak. Bunların hiç birisinin sporculuk terbiyesi, spor ahlakı ve sporun eğitim amaçlı ruhuyla bağdaşması mümkün değil. Bunun tek bir adı var o da sahtekarlıktır…

Hani “Hakemi aldatmaya yönelik hareket” olarak değerlendirilecek hareketler deniliyor ya, öncelikle bunlar olması lazım. Ne farkı var, ceza sahası içinde yalandan kendini yere atarak penaltı almaya çalışan oyuncuyla; yukarıda sıraladığım sahtekarlıkları yapan, tribünleri de olumsuz yönde etkileyip elektriklendiren, müsabakanın oyun ve seyir huzurunu bozan spor terbiyesinde yoksun oyuncunun…

Branşı ne olursa olsun, unutulmamalıdır ki “SPOR BEDEN VE KARAKTER EĞİTİMİDİR.“ Yetenek ve eğitimle oluşan Bu değerlerin müsait alanlarda sergilenerek seyredene keyif vermenin yanında örnek olmanın en etkili araçlarından birisidir.

Şurası da unutulmamalıdır ki; bütün olumsuzlukları ortadan kaldırıp, olumlu geleceğe yönlendirmek sorumluluğu; Yöneticilik sıfatını taşıyan, yöneticilik bilincine ulaşmış kimseler düşüyor ki; Futbol keyif versin…