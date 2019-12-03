Bu kentte yaşayan insanlarımızın ne kadarı farkında bilemem ama, bu kentin “”sessiz ve üretken” bir sivil toplum oluşumu var; “ Kocaeli Dokümantasyon Merkezi.”

Bu kente gelmiş geçmiş en saygın Valilerimizden biri olan Kemal Nehrozoğlu’nun bir projesi olarak, bu kentin geçmiş ve geleceğine sahip çıkan bir grup insan, Nehrozoğlu’nun daveti ile, 1996 yılında bu projede yer aldılar.

İlk dönemde Sabri Yalım’ın kaptanlığında, şimdi hayatta olmayan birçok insanla, tanık oldukları olaylar üzerine “Yaşayan tarih Sohbetleri” yapıldı ve görsel kayıt altına alındı. Ne yazık ki, bu değerli insanı ve eşini 1999 depreminde yitirdik.

Deprem sonrasında ekip liderliğini tarih öğretmeni Müzeyyen Ünal üstlendi.

Kocaeli Dokümantasyon Merkezi (KDM), dünden bu güne bu kentin tariksel belleğini oluşturmak için birçok araştırma yaptı, “tarihin tanıkları” ile sohbetler düzenledi ve kayıt altına aldı.

Bu çalışmalarda en büyük katkıyı verenlerden biri, tarihçi NAİL İNAL idi. 10 Kasım 1918’de İzmit’te dünyaya gelen bu değerli insanı 19 Nisan 2005 yılında yitirdik. Yine KDM’ne büyük emekler vermiş olan değerli büyüğümüz Şakir Balkı, O’nun için “İzmitli bir aydın, bir dervişti o” diyor.

Müzeyyen Ünal öncülüğündeki KDM gönüllüleri, “Nail İnal’a saygı” ifadesi olarak; “NAİL İNAL ARMAĞANI” ana başlıklı, 416 sayfalık ve 39 yazarın yazılarının yer aldığı bir kitap hazırladı ve geçtiğimiz günlerde bu kitabın tanıtımını yaptı. Ben de kuruluşundan bu yana KDM’de gönüllü hizmet veren bir İzmitli olarak bu kitapta, “aile tarihimizi içeren” bir yazı ile yer almanın onurunu yaşıyorum.

Bu kitapta; Nail İnal başta olmak üzere, bu kentte “iz bırakan insanlarımızın” yaşam öyküleri ve İzmit tarihine ilişkin bilgi ve belgeler yer alıyor.

Bu kitapta yazıları ile;

Müzeyyen Ünal, Şakir Balkı, Şafak Eren, Tümuçin Çeviren, Fikri Orhan, M.Rıza Saka, İlker Kumral, Ayla Önvural Cürgen, Mustafa Küpçü, Savaş Poyraz, M.Sabri Yalım, Dilek Ayrıbaş, Necdet Güler, Necmettin Metin, Rahime Oğultekin, Merzuka Yazıcı, Nazmi Elbeyoğlu, Cemal Turgay, Filiz Yıldırım, Sanuber Temuçin, Atilla Çetin, Yusuf Karaduman, Nuran Onart, Ahmet Oğultekin, Halık Korucuoğlu, Bilal Tunç, Cahit Değer, Osman Nuri Cebe, Volkan Şenel, Bahadır Bozdağ, Feray Karadeniz, Cemalettin Özbay, Muhittin Bakan, Ali Ayvaz’ın emekleri var.

Bu kitapta anılarıyla;

Nail İnal, Tercüman Ahmet Fuat Bey, Sakaoğlu Şeyh Avnizade Azmi Bey, Baytar Mahmut Nedim Bey, gazeteci Ali Rıza Oruç, Küpçü Ali, Hasan Poyraz, Ali Koç Demirören, Ahmet Çetik, Reşat Sakarya, Emrullah Durak, Üsküp’ten bir göç öyküsü ile Necmettin Metin, Tepecik ve Kemalpaşa(İmaret) Mahalle toplantıları yer alıyor.

Bu kitap büyük bir emek ürünü.

Bu kitap, “Ben de İzmitliyim” diyebilen her duyarlı insanın okuması ve gelecek kuşaklara bırakması gereken bir büyük armağan.

Bu kitabı edinmek ve Kocaeli Dokümantasyon Merkezi’ni tanımak isteyen İzmitliler;

bir Çarşamba günü, saat 14.00-17.00 arasında, VES Otel karşısındaki “Eski Vali Konağı” ikinci katta bulunan merkezi ziyaret etmelisiniz…

Hatta bununla da yetinmeyip bu onurlu hizmete katkı vermelisiniz…