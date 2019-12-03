Sapanca Gölü-Yuvacık Barajı hattı olmasaydı, şimdi susuz kalmıştık!

Yıllarca İzmit Belediyesi ve İzmit Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan Sefa Sirmen’in en büyük eserlerinden biri, Yuvacık Barajı’dır…

Barajın maliyeti ile ilgili birçok spekülasyonlar ortaya atıldı…

Ama bir gerçek var ki; Yuvacık Barajı, Kocaeli için çok ama çök önemli…

Kocaeli, yıllardır susuz kalmıyorsa, su sıkıntısı çekmiyorsa, bu Yuvacık Barajı sayesindedir… Maliyetini bir kenara bırakırsak, Yuvacık Barajı’nın yapımı hususunda Sefa Sirmen, takdiri hak ediyor…

Yuvacık Barajı yapıldı, bu gerçekten de Kocaeli’nin en büyük projelerinden biridir…

Yuvacık Barajı, Sefa Sirmen’in Kocaeli’ye bıraktığı kalıcı hizmetlerden biridir…

KARAOSMANOĞLU, KENTİ İYİ YÖNETEMEDİ, AMA…

Yuvacık Barajı yapılmasına yapıldı, ama buna bağlantılı olarak en önemli hizmetlerden birini de 2004-2019 yılları arasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapan İbrahim Karaosmanoğlu verdi… Karaosmanoğlu’nu birçok konuda eleştirdim…

Kenti iyi yönetemediğini yazdım…

Belediye başkanlığı döneminde Kocaeli’ye çağ atlatamadığını yazdım…

Kocaeli’nin vizyonunu üst seviyeye çıkaramadığını yazdım…

22 KİLOMETRELİK HAT DÖŞENDİ

Bana göre Kocaeli’ye en büyük hizmeti, Sapanca Gölü- Yuvacık Barajı hattıdır...

Bu hizmeti de çok eleştirdiğim İbrahim Karaosmanoğlu vermiştir…

2007 yılında İzmit Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSU) Genel Müdürlüğü tarafından yapımı gerçekleştirilen Sapanca Gölü ile Yuvacık Barajı Arası İçmesuyu Hattı ve Terfi Sisteminin Yuvacık Barajı Arıtma Tesisi'ne bağlantısı yapıldı.

Yani Kocaeli'nin acil su ihtiyacının güvenilir bir şekilde karşılanabilmesi için geliştirilen "Sapanca Gölü -Yuvacık Arıtma Tesisi Arası Terfi Sistemi" projesinde 22 kilometrelik isale hattı döşendi.

Bu hat sayesinde, barajda su kalmadığı zaman gölden su aktarılacak, barajda fazla su olduğu zaman da deniz yerine göle aktarılacak.

BARAJA SU POMPALANIYOR

Son yıllarda büyük bir kuraklık var…

Yuvacık Barajı’nda su seviyesi çok düştü…

İşte bu noktada Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na su pompalandı…

Son olarak iki hafta önce, Yuvacık Barajı’na su pompalanmaya başlandı…

Pompalama hala da devam ediyor…

Yani, şu anda musluktan akan su, Sapanca Gölü’nden pompalanan göl suyu…

GÖL SUYUNDA BİRAZ KOKU VAR…

Şunu da belirtmek isterim ki, göl suyu olduğu için, suda biraz koku var…

Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na zamanında hat döşenmeseydi, şimdi Kocaeli’de susuzluk olacaktı…

Göl suyu da olsa, Kocaeli susuz kalmadı.

CHP BASIN TOPLANTISI YAPTI

CHP İl Binası’nda önceki gün CHP İl Başkan Yardımcısı Demet Özgün Karaman ve Çevre Mühendisleri Odası eski Başkanı Sait Ağdacı bir basın toplantısı yaptı…

Sapanca Gölü ile ilgili açıklama yapıldı…

Sapanca Gölü’nün etrafında fabrikaların yapıldığı, betonlaşmanın yapıldığı, suyun kirletildiği ifade edilerek, İSU’nun Sapanca Gölü’nden Yuvacık Barajı’na aktarılan suya ne türlü analizlerin yapıldığını, kamuoyuyla paylaşmasını istedi.

CHP’NİN TOPLANTISI PEK DİKKATE ALINMADI

CHP’nin bu basın toplantısı, pek etki yaratmadı.

Zira, musluktan akan su göl suyu da olsa, en azından susuz kalınmadı.

İSU’nun Sapanca Gölü’nden baraja pompalanan suyun analizini en iyi şekilde yaptığını, analizler sonrasında suyun Kocaeli’ye verildiğini düşünüyorum.

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Yuvacık Barajı’nı yapan Sefa Sirmen ve Sapanca Gölü-Yuvacık Barajı ishale hattını döşeyen İbrahim Karaosmanoğlu, bu konuda Kocaeli’ye büyük hizmet etmişlerdir.