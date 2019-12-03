İzmit Belediyesi’nde sözleşmeli memurlar işsiz mi kalacak?

AK Parti’den kazanılan İzmit Belediyesi önümüzdeki ilk seçimde, CHP’nin karne notu olarak değerlendirilecek. 15 yıl aradan sonra CHP ilk kez Kocaeli’de bir belediyeyi kazandı. Kazanılan alelade bir ilçe belediyesi değil, kocaman İzmit Belediyesi…

Burada Fatma Kaplan Hürriyet’e büyük iş düşüyor. Partisine, İzmit Belediyesi’ni kazandıran Hürriyet’in, bundan sonraki işi de kolay değil. Belediye yönetiminde meclis çoğunluğunun muhalefette olması önemli bir sıkıntı… Bu yüzden, uzlaşmacı, yapıcı ve şeffaf olmak çok önemli… Belediyenin sadece meclis üyeleriyle değil, kamuoyuyla birlikte yönetilmesi gerekiyor.

Süratli karar vermek, sorunları zamanında belirleyip, çözümlerini acilen bulmak önemli. Bunun için de güven-kadro-tecrübe üçlüsünden faydalanmak şart.

İzmit Belediyesi’nde bugüne kadar ciddi bir hata ya da ciddi bir kriz yaşanılmadı.

Fatma Kaplan Hürriyet göreve geldikten sonra yaptığı iki hamle akıllarda kaldı.

Biri, seçim arifesinde işe alınanların işten çıkartılması, ikincisi ise Muhtar İbrahim Efe’nin işe gelmemesi nedeniyle işten çıkartılması oldu.

İşin aslı, bu işten çıkartmalarda Hürriyet, haksız bulunmadı. Hele ki İbrahim Efe olayında…

İbrahim Efe’nin kahraman olarak lanse edilme çabası da bu yüzden işe yaramadı.

Kamuoyunun geniş bir kesimi, Hürriyet’i haklı buldu.

Şimdi ise sırada 31 Aralık 2019 kararı var.

Nedir 31 Aralık?

Geçtiğimiz yıl, önceki yönetim tarafından sözleşmeli memur yapılan 29 belediye çalışanının sözleşmelerinin bitiş tarihi…

Fatma Kaplan Hürriyet, konusu açıldıkça, son yıl memur yapılanlarla sözleşme yenilemeyeceğini söylüyordu. Son aylarda bu konuyla ilgili bir açıklamada bulunmasa bile, Hürriyet, niyetini çok öncelerde açıklamıştı.

O, 29 personel 2020 yılına işsiz girecek olmanın korkusunu yaşıyor. Kulakları, Fatma Başkan’ın dudaklarının arasından çıkacak iki kelimeye kitlendi. “Kalsınlar” ya da “Gitsinler”…

Naçizane görüşüm şudur ki, dün, bugün ya da çok önceden, sözleşmeli memur olmalarının çok bir önemi yok. Önemli olan personelin kalifiye olması, çalışarak evlerine ekmek götürüyor olmaları.

Bir yıllık çalışan iken sözleşmeli memur olanların da aralarında bulunduğu 29 kişi içerisinde 5 yıl 6 yıl hatta daha fazla süredir belediyede çalışıp en sonunda sözleşmeli memur olanlar da var. Sözleşmeli memurluğa son yıl alınmak onların suçu değil.

Yürekleri ağzında, Fatma Başkan’ın ağzından çıkacak kararı, bekleyen 29 belediye çalışanı tedirgin...

Başkan Hürriyet, bu çalışanların tümünü işten mi çıkartacak yoksa ablalık mı yapacak, önümüzdeki haftalarda belli olacak. Benim tahminim, 29 kişinin en az yarısı işine devam edecek…

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Yuvam sakinleri, baz istasyonu istemiyor

Geçtiğimiz günlerde Yuvam Konutları Fevzi Çakmak Mahallesi İnönü Caddesi’nde bulunan PTT binasının üzerine 15 metre uzunluğunda bir baz istasyonu dikilmek istendi. Bölge sakinlerinin tepkisi üzerine İzmit Belediye zabıtası gelerek baz istasyonunun kurulumunu geçici olarak durdurdu. Yuvam Toplu Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Adem Elbaş, konuyla ilgili olarak Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurulu İstanbul Bölge Müdürlüğü’ne bir dilekçe vererek, bu bölgeye baz istasyonu yapılmasını istemediklerini aktardı.

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Şoförler gününü kutladılar

S.S. 4’nolu Kullar Taşıyıcılar Kooperatifi 30 Kasım Dünya Şoförler gününü kutladı. Kooperatif binasında bir araya gelen üyeler, meslek günlerini sohbet ederek ve pasta keserek kutladılar. Kooperatif Başkanı İsmail Özkar, “Bizim mesleğimizin de özel bir günü olması bizi mutlu ediyor. Zor şartlarda çalışan on binlerce meslektaşımız var. Tüm amacımız, onların çalışma şartlarını iyileştirmek ve şoförlük mesleğini toplum nazarında saygın bir yere taşımak” dedi. Özkar, tüm meslektaşlarının gününü kutlayarak “kazasız” günler diledi.

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Orhan Cem Çetin İzmit’e geliyor

Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinden biri olan Orhan Cem Çetin, “Macro Estetiği” hakkında bilgilerini paylaşmak için Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçıların konuğu olacak. Kocaeli Bağımsız Fotoğrafçılar Topluluğu geleneksel buluşmalarına devam ediyor. Birçok ünlü deklanşörü ilimizde fotoğraf tutkunlarıyla buluşturan topluluk, 4 Aralık Çarşamba günü de Türkiye'nin en önemli akademisyenlerinden biri olan Orhan Cem Çetin’i ağırlayacak. İzmit Cumhuriyet Parkı Sanat Galerisi’nde gerçekleşecek olan buluşmada ünlü isim Cem Çetin, ‘Macro Estetiği’ hakkında bilgilerini paylaşacak. Etkinlik ücretsiz olup saat 18.30’da başlayacak.

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Faruk Denli’ye oğlundan sürpriz…

Körfez Belediye Başkan Yardımcısı Faruk Denli önceki gün yeni yaşına girdi. Babasının doğum gününü unutmayan Ozan Denli de bir pasta alarak, belediyenin yolunu tuttu. Babasına sürpriz bir doğum günü kutlaması yapan Denli, babasının gönlünü bir kez daha fethetti.