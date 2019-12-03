Bir garip ihale, bir garip belediye (2)

43 çöp kamyonunun 3 yıllık kiralama bedeli 67 milyon lira

Sevgili okurlarım, sizlere “Bir garip ihale, bir garip belediye”yi anlatmaya bugün de devam ediyorum.

Okumadıysanız, dünkü yazıma bir göz atın.

“ Gebze Belediyesi, çöp kamyonu kiralama ihalesine çıkıyor, İstanbul Pendik’ten bir firma 67 milyon 887 bin 600 lira vererek ihaleyi alıyor. Şimdi diyeceksiniz ki, bunda ne var? Doğru, düz olarak baktığınızda bir şey görünmüyor. Ama biz şüpheyle baktık. Sorgulayarak baktık… Neler gördük neler” diye bitirmiştik dünkü yazımızı.

Bugün o ihalede “neler gördüğümüzü” paylaşacağız sizinle.

Başlayalım…

19 Ağustos 2019 tarihinde yapılan ihale için 19 firma dosya almış.

Sadece iki firma teklif vermiş, verilen iki teklif de geçerli sayılmış.

Ben ihale işlerinden anlamam, işin uzmanlarına sordum.

Dediler ki:

“Yaklaşık maliyeti 77 milyon 794 bin lira olan bir ihalede 19 firma dosya alıp sadece 2 firma teklif veriyorsa, bu işin içinde başka bir iş var demektir. Böylesine hacimli bir ihalede, firmalar kıyasıya yarışır. Burada yarış görünmüyor. Oturmuşlar konuşmuşlar, ihaleyi sahibine bırakmışlar, çekilmişler…”

İhale işlerinden iyi anlayan uzmanların söylediği bu!

Yapılan ihaleyi, yasa ve yönetmeliklere uygun olsa da, vicdanlara uygun bulmuyorlar.

67 milyon liraya kaç kamyon kiralandı?

Kamu İhale Kurumu’nun resmi belgesi önümde...

Belgede sözleşme bedeli, 67 milyon 887 bin 600 Lira olarak görünüyor.

Ancak bu bedel karşılığı kaç araç kiralandığı belgede yok.

Bu bilgiyi arkadaşlarımız kaynağından öğrenmek istediler, ancak Gebze Belediyesi “kapı duvar”, bu kadar basit bir bilgiyi öğrenmek ne mümkün!

Değişik haber kaynaklarını devreye soktuk, önce “54 kamyon” bilgisi geldi, sonra ilerleyen süreçte “kiralanan kamyon sayısının 43” olduğu doğrulandı.

Ha 3 fazla ha 3 eksik, önemli değil, ama biz yine doğru rakamlar üzerinden gidelim.

Sonuçta 43 çöp kamyonunun 3 yıllık kira bedeli tam 67 milyon 887 bin 600 lira.

43 kamyonun 3 yılda tüketeceği akaryakıt da bu bedelin içinde, personel belediyeden.

“Akaryakıt” derken, akaryakıta gelecek her zam “kiralama bedeline” eklenecek.

Yine…

Kamyonlar “standart süre”nin dışında çalıştırılırsa, “fazla mesai” yapmış kabul edilecek ve buna göre faturalandırılacak.

Anlayacağınız, ihalenin “açık kapısı” çok, kontrolü zor.

Bu durumu yine ihale uzmanlarına sordum, bu ihalenin 3 yılın sonundaki nihai rakamının “100 milyon lira” civarında olabileceğini iddia ediyorlar.

“O zam bu zam, o fazla mesai bu fazla mesai, ihale rakamı şiştikçe şişer” iddiasındalar.

Hatta daha ileri gidiyorlar, “Gebze Belediyesi’nin çöp kamyonu kiralama işini bundan önceki dönemde de aynı firma yapıyordu. Bakın bakalım, daha önce işi kaça almış, kaça bitirmiş?” diyorlar.

İddialar böyle!

Bir karşılaştırma… Darıca Belediyesi, yeni 18 çöp kamyonu satın aldı, bakın kaça?

Sevgili okurlarım, bu “çöp kamyonu kiralama ihalesini” değişik boyutlarda araştırdık.

Acaba çöp kamyonları kaça satılıyor?

Acaba çöp toplama işini kendisi yapan belediye var mı, yeni çöp kamyonu satın almış mı, aldıysa kaça?

Bunları da size aktarmak istiyorum.

Çöp kamyonu fiyatları, araçların markasına ve kapasitesine göre değişiyor.

Tek alırsan ayrı, filo alırsan ayrı…

Bir de ekonomik kriz nedeniyle fiyatlar eskisine oranla çok düşmüş.

Bir tanesinin fiyatı, 250 bin lira ile 350 bin lira arasında.

Araştırırken, Darıca Belediyesi’nin yeni çöp kamyon filosu satın aldığı haberi gözümüze ilişti.

Darıca Belediyesi de; önceki dönemlerde çöp kamyonu kiralıyormuş, yeni Başkan Muzaffer Bıyık kiralama işinden vazgeçmiş, yeni kamyonlar almış, çöp içini belediye kendi araçlarıyla yapmaya başlamış.

4 Eylül 2019 tarihinde yeni çöp kamyonlarının hizmete girmesi nedeniyle tören düzenlenmiş, gıcırgıcır çöp kamyonları halka gösterilmiş.

Başkan Muzaffer Bıyık, törende çöp kamyonlarının fiyatını da açıklıyor:

“Çöp işini kendimiz yapalım dedik. Bugüne kadar araç kiralanıyormuş. Biz kiralamaya verdiğimiz parayı Darıca’ya yatırıma ayıracağız. Toplam 18 çöp kamyonu satın aldık, 3 milyon 750 bin lira ödedik…”

Belediye Başkanı Bıyık’ın, törende açıkladığı rakamlar böyle.

18 çöp kamyonuna, 3 milyon 750 bin lira…

Bir kamyonun bedeli 208 bin lira…

Bu işten anlayanlara sordum, “Çok ucuz, çok iyi fiyat” dediler.

Gebze Belediyesi ile Darıca Belediyesi’ni karşılaştırırsak…

Gebze, en büyük ilçemiz.

371 bin nüfusu var.

İkinci büyük ilçemiz İzmit (363 bin), üçüncü büyük ilçemiz ise 201 bin nüfusu ile Darıca…

Gebze ve Darıca, yan yana iki ilçemiz, ikisinin de belediye başkanı AKP’li.

Gebze Belediyesi, kent temizliği hizmetinde kullandığı 43 çöp kamyonunu 3 yıllığına ihaleyle kiraladı.

Darıca Belediyesi ise yeni 18 çöp kamyonu satın aldı.

Gebze Belediyesi’nin kasasından akaryakıt dahil 43 çöp kamyonu kiralaması için 67 milyon 887 bin 600 lira çıktı.

Darıca Belediyesi ise 18 çöp kamyonu satın aldı, 3 milyon 750 bin lira ödedi.

Gebze’ninki kiralık, 3 yıl sonra ortada kamyon filan yok…

Darıca’da ise kamyonlar belediyenin malı.

Darıca Belediyesi’nin bir kamyonunun satın alma bedeli, 208 bin lira.

Bilmiyorum, kapasitesi düşük olabilir, biz en yüksek kapasiteli ve en donanımlı bir çöp kamyonunun fiyatını 400 bin lira kabul edelim.

Gebze Belediyesi’nden ihaleyi alan firmanın da, bu en donanımlı çöp kamyonunu kullandığını varsayalım.

Tanesi 400 bin liradan 43 çöp kamyonu ne eder?

17 milyon 200 bin lira…

Bu arada şunu da belirteyim, Gebze Belediyesi’nin ihalesinde, 3 yıllığına kiralanacak kamyonların 0-5 yaşında olması şartı konulmuş.

Yani yüklenici firmanın 17 milyon lira ödeyip sıfır çöp kamyonu satın aldığını sanmayın!

İhale “yakıt dahil”, yakıta ne gider?

Yine bu işin içindekilerin hesaplarına göre, 43 kamyonun 3 yılda kullanacağı akaryakıt en fazla 15 milyon lira tutar.

2-3 milyon lira da bakım masrafları için ayırın.

İşte hesap ortada!

Taş çatlasa, taş çatlasa, ihaleyi alan firmanın 3 yıllık masrafı 30-35 milyonu geçmez.

30-35 milyon nerede, ihale bedeli olan 67 milyon 887 bin lira nerede?

İşin içinde personel masrafı yok, bir şey yok!

Neredeyse yarıdan fazlası kâr!

Gebze Belediyesi çöp kamyonu kiralamak yerine çöp kamyonlarını kendisi satın alsaydı, masrafını yarı yarıya düşürür, sonunda kamyonlar da kendine kalırdı.

Yazacaklarım bitti mi?

Bitmedi…

Daha neler var, neler var.

Bu yazdıklarım ihalenin bir yüzü, yarın diğer yüzüne bakacağız hep birlikte.