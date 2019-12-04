Atatürk, Türk kadınını nasıl tanımladı?

Bugün Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının verilişinin 85’inci yıldönümü… Kadın, yaşayan bir toplumun, bir milletin en temel öğelerindendir. Erkeği ve çocuklarıyla o toplumun içinde binlerce yıl geriden gelen bir yaşamı beraber şekillendirmiş ve gelecekte de yaşamın şekillendirilmesini sağlayacak en önemli unsurdur. Türk kadını geçmiş yüzyıllardan yaşadığımız çağa kadar üzerine düşen bütün görevleri başarıyla yerine getirmiştir.

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ATATÜRK TÜRK KADININI ŞÖYLE TANIMLAR:

“Ey kahraman Türk kadını, sen omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

“Dünyada hiçbir milletin kadını, ben Anadolu kadınından daha fazla çalıştım, milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar gayret gösterdim diyemez.”

“Kimse inkâr edemez ki bu harpte ve ondan evvelki harplerde milletin hayat kabiliyetini tutan hep kadınlarımızdır.”

Atatürk yalnız bu sözleriyle değil, daha başka pek çok defa övdüğü Türk kadınının İstiklal Savaşı’nda, elindeki silahla gönüllü olarak dövüşerek kan döküp şehitler verdiğini ve aynı zamanda analık görevi ile diğer görevleri de en sert koşullar içerisinde başardığını belirtmiştir.

Elinde silahıyla cephelerde mücadele eden pek çok Türk kadını vardır. Nene Hatun, Tayyar Rahmiye, Gördesli Makbule, Erzurumlu Fatma Seher, 70’inci Alay Komutanı Hafız Halit Bey’in kızı Nezahat, isimli Kuvayı milliyeciler tarihe geçmiş kadın savaşçılarımızdan birkaçıdır.

Bütün bu girişimlerinde kadınlarımızı yöneten ne bir kanun ne de bir yönetmelik vardır. Her şeyi gönüllü olarak yapmaları onlara ayrı bir büyüklük ve değer katmaktadır.

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KADIN HAK VE ÖZGÜRLÜKLERİ

ATATÜRK 21.03.1923’te şöyle sesleniyor: “Çift süren, tarlayı eken, ormandan odun ve keresteyi getiren, mahsulleri pazara götürerek paraya çeviren, aile ocaklarının dumanını tüttüren, bütün bunlarla beraber, sırtıyla, kağnısı ile kucağındaki yavrusuyla, yağmur demeyip, kış demeyip, sıcak demeyip cephenin mühimmatını taşıyan hep onlar, hep o ulvi, o fedakâr, o ilahi Anadolu kadınları olmuştur. Binaenaleyh, hepimiz bu büyük ruhlu, büyük duygulu kadınlarımızı şükran ve minnetle ebediyen şerefli (tâziz) ve kutsal sayalım (takdis edelim.)”

ATATÜRK inkılaplarının toplumumuza etkisi bakımından en önemlilerinden birisi şüphesiz kadın hak ve özgürlüklerini sağlamış olanıdır.

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1923’te Cumhuriyetin ilanı ile Türkiye yeni bir döneme girmiş ve Türkiye Büyük Millet Meclisinde yeni kanunların hazırlanmasında; mebus adedi belirlenirken kadınların da millet ferdi olarak sayılması ve vatandaşlık hakkına sahip olması konusu görüşülmüştür.

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3 Aralık 1934’te Anayasanın 10. ve 11. maddelerindeki “her erkek Türk” ifadesi “kadın, erkek her Türk” şeklinde değiştirilmiş ve meclise kanun teklifi yapılmıştır.

5 Aralık 1934’te de Türkiye Büyük Millet Meclisi kadınlara seçme ve seçilme hakkını tanıyan yasayı kabul ederek, Türk kadınına yasalar önünde erkeklerle eşit haklar verilmiştir.

Böylece Türk kadını ATATÜRK’ ün önderliğinde gerçekleştirilen devrimle pek çok Avrupa ülkesinden önce seçme ve seçilme hakkını kazanmıştır.

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ÇARŞAF İÇİNDE, PEÇE ALTINDA

ATATÜRK Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilmesi kararı hakkında kendi el yazısıyla şöyle demektedir;

“Bu karar Türk kadınına sosyal ve siyasal hayatta bütün milletlerin üstünde yer vermiştir. Çarşaf içinde, peçe altında ve kafes arkasındaki Türk kadınını artık tarihlerde aramak lazım gelecektir. Türk kadını, evdeki medeni konumunu yetki ile işgal etmiş, iş hayatının her aşamasında başarılar göstermiştir. Siyasi hayatla, Belediye seçimleriyle tecrübe kazanan Türk kadını bu sefer de milletvekili seçme seçilme suretiyle haklarının en büyüğünü elde etmiş bulunuyor. Medeni memleketlerin birçoğunda, kadından esirgenen bu hak, bugün Türk kadınının elindedir ve onu yetki ve liyakatle kullanacaktır.”

Kaynaklar: (Perihan Naci Eldeniz, T.T.K. Belleten, C. XX, Sayı : 80, 1956, s. 741) Genel Kurmay Başkanlığı web sitesi, wikipedia… Kaynak: KadınMedya.com)

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GÜNÜMÜZDE KADIN HAKLARI

Yukarıda Türk kadınına seçme ve seçilme hakkının verilişinin 85’inci yıldönümü ile ilgili bilgi yer alıyor.

Gelelim günümüze…

Kadın haklarına yeterince önem veriliyor mu?

Verilmiyor…

Siyasi parti milletvekillerine bakın, kaçı kadın milletvekili…

Valilere, kaymakamlara, belediye başkanlarına, ilçe başkanlarına, okul müdürlerine bakın…

Kaçı kadın?

Ayrıca kadın cinayetleri de cabası…

Kısaca, toplum olarak kadın haklarına yeterince önem vermediğimiz açıkça görülecektir…

Tüm kadınlarımıza adaletli, demokratik, eşit, huzurlu ve mutlu bir yaşam dilerim.

Siyaset, kadınlarla daha ölçülü ve başarılıdır.

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KADIN HAKLARI

Ödenir mi hakları

Hiç kadınlarımızın?

Kadınlardır baş tacı

Her yerde dünyamızın

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Doğurup büyütürler

Özveriyle bizleri,

Dünyadaki pek çok şey

Hep onların eseri.

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Sevgi, şevkat, kaynağı

Fedakardır kadınlar.

Ana, bacı ve de yar,

Hepinize saygılar.

Atila Çakıroğlu

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Ulu önder Atatürk’ün kadınlarla ilgili sözleri

--“Ey kahraman Türk kadını! Sen yerde sürüklenmeye değil, omuzlar üzerinde göklere yükselmeye layıksın.”

-- “Daha emin ve daha doğru olarak yürüyeceğimiz bir yol vardır: Büyük Türk kadınını çalışmamıza ortak kılmaktır.”

-- “Bizim dinimiz hiçbir vakit kadınların erkeklerden geri kalmasını talep etmemiştir.”

-- “Dünyada hiç bir milletin kadını, ‘Ben Anadolu kadınından fazla çalıştım. Milletimi kurtuluşa ve zafere götürmekte Anadolu kadını kadar emek verdim’ diyemez!”