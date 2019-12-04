Bir garip ihale, bir garip belediye (3)

İhaleyi alan firma, Atatürk düşmanı Yaşar Alkan’ın mı?

Daha anlatacaklarım var.

İhaledeki ve belediyedeki gariplikler bitmedi.

Salı sabah…

İhale konusunda ilk yazımın yayınlandığı gün…

Telefonum çaldı, arayan yine AKP’nin önde gelen isimlerinden biri.

Daha önce arayan değil, bir başkası…

“Çok iyi bir konuyu yakalamışsın. İhaleyi alan Yaşar Alkan’ın da kim olduğunu hatırlamışsındır…”

Yaşar Alkan… Yaşar Alkan…

“Şu Çayırova eski Belediye Başkanı değil mi? Atatürk düşmanı… Hani Atatürk büstünü kırıp tuvalete atan…”

“Evet, o.”

“İhaleyi alan firma onun mu? Bu işleri mi yapıyor?”

“Belki resmen onun üstünde görünmüyordur, ama fiilen onun… Sık sık ihale yasağına girdiğinden hissesini yanında çalıştırdığı birine devretmiş olabilir… Ortaklar arasında Hacı diye biri var mı, bak bakalım…”

Telefonu kapattım, aradan üç beş dakika geçti geçmedi Çayırova’dan bir tanıdığım aradı.

O da “Yaşar Alkan’ı iyi yakalamışsın haa…” diye söze girince, ihaleyi alan Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi’ni araştırmak farz oldu.

Bu şirket, gerçekten Yaşar Alkan’ın mıydı?

Yaşar Alkan’ın şirkette ortaklığı var mıydı?

Yaşar Alkan, iddia edildiği gibi hissesini yanında çalıştırdığı güvendiği Hacı isimli birine mi devretmişti?

“Yaşar Alkan” ismi ön plana çıkınca, aynı sektörde iş yapan tanıdıklarıma ve Gebze bölgesindeki meslektaşlarıma sordum.

İstisnasız hepsi, Yaşar Alkan’ı işaret etti.

“İşin patronu, Yaşar Alkan’dır”…

Kayıtlarda ne görünüyor?

İz sürdüm, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nde ihaleyi alan şirketi araştırdım.

Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi, 2000 yılının ağustos ayında kurulmuş.

İstanbul Pendik’te…

Kurucu olarak Ali Çelebi ve Şahmeddin Erdağ’ın isimleri geçiyor.

Sonra şirket el değiştirmiş.

Son ortaklık durumu, 17 Mayıs 2019 tarihi itibariyle, Hüseyin Topaloğlu, Hasan Topaloğlu ve Hacı Sevindik şeklinde görünüyor.

Yani “Yaşar Alkan’ın adamı” olduğu iddia edilen , “Hacı” isimli bir pay sahibi de var.

Daha önceki yıllara baktım, şirket ortaklarının payları sık sık kendi içlerinde azalmış çoğalmış.

Bu arada Yaşar Alkan’ın da şirkete ortak olduğu, ancak hissesini 28.12.2011 tarihinde Hacı Sevindik’e devrettiği görülüyor.

Hacı Sevindik kim?

Bu arada Hacı Sevindik’i de araştırdım.

Gerçekten Hacı Sevindik, bana son telefon eden AKP’linin iddia ettiği gibi, Yaşar Alkan’ın yanında çalıştırdığı birisi miydi?

Yoksa “gerçek işadamı” olarak şirkette pay sahibi miydi?

Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarında, Hacı Sevindik’in “bir başka şirkette” muhasebeci olarak çalıştığı ortaya çıktı.

Neydi bu şirketin adı?

Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi…

Yani Hacı Sevindik; Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi’nin üç ortağından biriydi, Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nde de “muhasebeci” olarak çalışıyor görünüyordu.

Sigorta kayıtları böyleydi.

Gördüğünüz gibi, iş iyice “garip” hale geldi.

Peki, bu Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi kimindi?

Ne zaman kurulmuştu?

Kurucu ortakları kimlerdi, bugünkü ortaklık yapısı nasıldı?

Yine Yaşar Alkan, yine Hacı Sevindik…

Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi, 29 Aralık 1999 tarihinde Yaşar Alkan ve Osman Köse tarafından kurulmuş.

5 bin lira sermayeyle…

4900 lirası Yaşar Alkan’ın, 100 lirası Osman Köse’nin…

Bu şirkette de daha sonraları Hasan Topaloğlu ve Hüseyin Topaloğlu’nun ortaklıkları görünüyor.

Yine bu şirkette de Yaşar Alkan, hisselerini, yine diğer şirkette olduğu gibi aynı tarihte, yani 28.12.2011 tarihinde, Hacı Sevindik’e devretmiş.

Bu devir kararı, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi’nin 10 Ocak 2012 tarih 7980 sayılı nüshasında yayınlanmış.

Bu şirketin yönetim kurulu da“Hasan Topaloğlu, Hüseyin Topaloğlu ve Hacı Sevindik”ten oluşuyor.

Eğer iddia edildiği gibiyse…

Yani Hacı Sevindik, Yaşar Alkan’ın adına hareket ediyorsa…

Hacı Sevindik, hem Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi, hem de Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nde pay sahibi ve yönetim kurulu üyesi.

Ve bir kez daha belirteyim, Hacı Sevindik, sigorta kayıtlarına göre ikinci şirkette, yani Çevre İnşaat Temizlik Ticaret Limited Şirketi’nde “profesyonel çalışan” görünüyor.

Bu sigorta kaydı, sanki “Hacı Sevindik, Yaşar Alkan’ın hisselerini temsil ediyor” iddiasını doğrular nitelikte.

Yaşar Alkan’ın tescilli Atatürk düşmanlığı

Şimdi başa dönelim, madem Yaşar Alkan ismi ön planda, Yaşar Alkan’ın Atatürk düşmanlığından başına neler geldi, olup biteni hatırlayalım.

Kamuoyu, bilgi sahibi olsun.

Bazı olaylar var ki, unutulmaz.

Aradan yıllar geçse de hatırlanır.

Yaşar Alkan’ın, Çayırova Belediye Başkanı seçilir seçilmez, “Atatürk büstünü kırıp tuvalete atması olayı” da böyle bir şeydi.

Olay 1996 yılında meydana gelmişti, Yaşar Alkan’ın 3 yıllık hapis cezası 19 Nisan 1998 yılında kesinleşmişti, yakalanıp cezaevine konmuştu.

Haber Müdürümüz Bülent Ekinci, arşivden, 19 Nisan 1998 tarihli KOCAELİ Gazetesi’ni çıkardı, yaşanan olayı okuduk, belleğimizi tazeledik.

Gebze Belediyesi’nin 67 milyonluk ihalesinde sıkça adı geçen Yaşar Alkan ile ilgili, 21 yıl önce gazetemizde çıkan haberde, bakın neler anlatılıyor?

21 yıl önceki o haber

ÇAYIROVA BELEDİYE BAŞKANI YAKALANDI

“Görevde bulunduğu sırada Atatürk büstünü tuvalete attığı için hakkında 3 yıl hapis cezası verilen Gebze - Çayırova Belediye Başkanı Yaşar Alkan, Gebze polisi tarafından yakalandı.

Belediyedeki Atatürk büstünü tuvalete koyduğu gerekçesiyle hakkında Kartal 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan ve 3 yıl hapis cezasına çarptırılan Çayırova Belediyesi’nin, kapatılan RP’li Başkanı Yaşar Alkan, 17 Kasım 1997 tarihinden bu yana firardaydı. Alkan, Gebze Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından önceki gün İstanbul’da yakalandı.

Dün Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne getirilen Başkan Alkan, yapılan sorgulamasında 3 yıl hapis cezasının yargıtayca kesinleşmesinden sonra 60 günlük senelik izne ayrıldığını, izin bitiminde yakalanmamak için göreve başlamayıp, Ankara - Kazan ilçesi Saray Sağlık Ocağı’ndan 15gün rapor aldığını, raporları faks ile Çayırova Belediyesi’ne gönderdiğini söyleyerek, “Aranır duruma düştükten sonra 5 ay süreyle göreve ve evime gelmeyerek, Ankara ve İstanbul’da saklandım” dedi. Çayırova Belediye Başkanı Yaşar Alkan, dün Emniyet Müdürlüğü’nde basın karşısına çıkarıldı ancak hakkındaki suçlamalarla ilgili sorulan soruları yanıtsız bıraktı.

Resim altı: BAŞKAN’IN SONU- Belediyedeki Atatürk büstünü, tuvalete attığı gerekçesiyle 3 yıl hapis cezasına çarptırılan, Çayırova Belediye Başkanı Yaşar Alkan, gözaltına alındı. Başkan Alkan, Emniyet’te görülüyor.

Haber: Reha KÜÇÜKÖZLER”

Daha bitmedi

Üç günde bitiririm sandım, ama bitmedi.

Yarın da anlatacaklarım var.