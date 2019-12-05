Şampiyon Vahap Şanal

Tek turlu Berger Sistemle (tek devreli lig usulü) 11 tur üzerinden oynanan şampiyonada 2019 Türkiye Gençler Şampiyonu Can Alp Cansun, 2019 Türkiye Kupası şampiyonu IM Cem Kaan Gökerkan, 2019 Türkiye Kupası ikincisi IM Ege Köksal, 2019 Türkiye Kupası dördüncüsü FM Kayra Kamer, 2019 Türkiye Kupası beşincisi FM Volkan Sevgi, 2019 Türkiye Kupası altıncısı IM Mert Yılmazyerli, 2019 Türkiye Kupası yedincisi CM Atilla Köksal Yüksel, 2019 Ekim ayı ELO listesinden GM Vahap Şanal, GM Mustafa Yılmaz, GM Kıvanç Haznedaroğlu, IM Deniz Özen mücadele etti.

Başhakemliğini uluslararası hakemlerimizden Hakan Özgür’ün yaptığı şampiyonada düşünme süresi olarak 90 dakika 40 hamle devamında 30 dakika ve ilk hamleden itibaren 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı.

3 Aralık Salı günü oynanan son tur maçları sonunda 9 puanla Deniz Su Aquamatch Satranç Gençlik ve Spor Kulübü Derneği sporcusu GM Vahap Şanal şampiyon olurken, 8 puanla Beşiktaş Jimnastik Kulübü sporcusu GM Mustafa Yılmaz ikinci 6,5 puanla Apaydın Satranç ve Spor Kulübü Derneği sporcusu IM Mert Yılmazyerli üçüncü oldu.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Satranç Kulüpleri Çalıştayı 20-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. “Doğru Hamle, Doğru Karar” sloganı ile kulüplerle talep ve önerileri üzerine fikir alışverişi yapılacak, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) faaliyetleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ:

** Türkiye Satranç Şampiyonası

(22 Kasım - 03 Aralık 2019 / Antalya)

GM Kıvanç Hanzedaroğlu (ELO 2461 / 1981 Doğumlu)

GM Mustafa Yılmaz (ELO 2605 / 1992 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.Ab3 Abd7 7.g4 h6 8.Fg2 b5 9.h4 b4 10.Ad5 Axd5 11.exd5 Ae5 12.g5 hxg5 13.Fxg5 g6 14.Ve2 Fg7 15.Ad4 Fg4 16.f3 Fh5 17.Fh3 Va5 18.Fxe7 Vb6 19.0–0–0 Sxe7 20.Vf2 Va5 21.Sb1 Sf8 22.f4 Ag4 23.Vg3 Af6 24.f5 Fxd1 25.Vxd6+ Sg8 26.Ac6 Fxc2+ 27.Sa1 Va4 28.Ae7+ Sh7 29.fxg6+ fxg6 30.h5 gxh5 31.Vf4 Khe8 32.Ff5+ Sh8 0–1

** Türkiye Satranç Şampiyonası

(22 Kasım - 03 Aralık 2019 / Antalya)

GM Mustafa Yılmaz (ELO 2605 / 1992 Doğumlu)

IM Mert Yılmazyerli (ELO 2396 / 1992 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 e6 3.Af3 d5 4.Ac3 Fe7 5.Ff4 0–0 6.e3 Abd7 7.c5 c6 8.Fd3 b6 9.b4 a5 10.a3 Fa6 11.0–0 Vc8 12.h3 Vb7 13.Vc2 Fxd3 14.Vxd3 axb4 15.axb4 Kxa1 16.Kxa1 Ka8 17.Vb1 h6 18.g4 Ka7 19.Sg2 Va8 20.Kxa7 Vxa7 21.Vb3 b5 22.Ad2 Fd8 23.Va2 Vxa2 24.Axa2 Ae8 25.Ab3 Fc7 26.Aa5 Ab8 27.Fxc7 Axc7 28.Ac1 f6 29.Ad3 Sf7 30.Sg3 Aca6 31.Sh4 g5+ 32.Sh5 Sg7 33.h4 gxh4 34.Sxh4 e5 35.dxe5 fxe5 36.Axe5 Axb4 37.Sh5 A4a6 38.Ab3 Ac7 39.Ad4 Aca6 40.Af5+ Sf6 41.f4 Axc5 42.Sxh6 Acd7 43.Ad4 c5 44.g5+ Se7 45.Ag6+ Sf7 46.Axb5 Ac6 47.f5 d4 48.exd4 cxd4 49.Ad6+ Sg8 50.f6 Ad8 51.Ae7+ Sf8 52.Sh7 Ae5 53.g6 Ae6 54.g7+ Axg7 55.Ag6+ 1–0

** Türkiye Satranç Şampiyonası

(22 Kasım - 03 Aralık 2019 / Antalya)

GM Kıvanç Hanzedaroğlu (ELO 2461 / 1981 Doğumlu)

GM Vahap Şanal (ELO 2545 / 1998 Doğumlu)

1.e4 g6 2.c4 Fg7 3.Ac3 d6 4.g3 c5 5.Fg2 Ac6 6.Age2 e6 7.d3 Age7 8.Fe3 Ad4 9.Vd2 Aec6 10.0–0 0–0 11.f4 Kb8 12.Kae1 a6 13.b3 b5 14.Ac1 Fb7 15.A3e2 Vd7 16.Axd4 cxd4 17.Ff2 Kbe8 18.Ae2 f5 19.Kc1 e5 20.cxb5 axb5 21.fxe5 dxe5 22.Kc5 Ad8 23.Vb4 fxe4 24.Fxe4 Fxe4 25.dxe4 Vg4 26.Vxb5 Ae6 27.Ac1 Axc5 28.Vxc5 Vxe4 29.Vc4+ Sh8 30.Ad3 Vf5 0–1

** Türkiye Satranç Şampiyonası

(22 Kasım - 03 Aralık 2019 / Antalya)

GM Vahap Şanal (ELO 2545 / 1998 Doğumlu)

IM Mert Yılmazyerli (ELO 2396 / 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fc4 Af6 4.d4 exd4 5.e5 d5 6.Fb5 Ae4 7.Axd4 Fd7 8.Fxc6 bxc6 9.0–0 Fc5 10.f3 Ag5 11.f4 Ae4 12.Fe3 Fb6 13.Ad2 c5 14.A4f3 Axd2 15.Vxd2 d4 16.Ff2 Fc6 17.b3 0–0 18.a4 Fxf3 19.gxf3 c6 20.Vd3 Vd5 21.Kfe1 Fa5 22.Ke2 Kfe8 23.Fg3 Fc3 24.Kf1 Kab8 25.f5 Kb4 26.f6 g6 27.Ke4 c4 28.bxc4 Vxc4 29.Vd1 Kxa4 30.Ff4 Ka1 31.Fc1 Kb8 32.f4 Kbb1 33.Vg4 Fb4 34.Kee1 d3 35.Vc8+ Ff8 36.Fa3 Vd4+ 37.Sg2 Vd5+ 38.Sg1 Vd4+ 39.Sg2 Vd5+ 40.Sg1 Vd4+ ½–½

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.Ke4 Şxe4 2.Vh7#



