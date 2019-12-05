Zeytinlikler kurtulur mu? Bu gidişle kurtulmaz! Kurtulması mümkün değil?

Merhaba dostlar!

Her yıl Kasım sonu Aralık başı hummalı bir çalışmaya girerim. Bir yıl boyu tüketeceğimiz zeytini bulur salamura yapar, yenecek hale getiririm.

Ancak son yıllarda zeytin bulmakta zorlanıyorum. Zeytin yok! Zeytin sağlık demektir, zeytin hayat demektir.

Kaç zamandır zeytinlikleri yok edenlere beddua edip duruyorum. Dünyada herkes zeytinlikleri çoğaltmaya çalışırken biz ise yok ediyoruz. Birilerinin seçim kazanabilmesi adına alanları imara açıp seçim sermayesi yapması sağlanıyor.

Geçen hafta babam ve annemin mezarlarını ziyaret etmek için yürüyerek yeni mezarlığa çıktım. Bundan kısa zaman öncesine kadar yeni mezarlığa çıkan yol üzeri müthiş zeytinlikler ile doluydu. Yanı sıra;Kırkmerdiven, eski cezaevi yani Bağlarbaşı (adı üstünde), Pazarköy,Gökçetepe, Tepeköy, Ereğli, Dereköy Samanlı ve Kalamata (Eşek) zeytini ağaçları ile dolu idi.

Mezarlığa çıkan yolu her çıktığımda biraz daha fazla tanıyamaz hale geliyordum, bu sefer hiç tanıyamadım.

Her geçen gün daha fazla apartman dikiliyor. Yanım sıra yürüyen yaşlı Pazarköylü amca; ” Yazık oldu, bütün zeytinlikler apartman oldu“ dedi ve üzülerek başını sağa sola salladı.

Çok haklı idi. Tam o sırada sekiz-on tane 4 Temmuz ortaokulu öğrencilerini görünce onları göstererek o yaşlı amcaya “Bunlar olmasaydı zeytinlikler kalırdı “ dedim.

Anlamsız anlamsız yüzüme baktı!

Nüfus süratle artıyor, yeni yerleşim alanları olması şart.Evlenmiş, iş sahibi olmuş herkes anne babasıyla birlikte oturmak istemediğine, bir ev alma durumunda olduğuna göre…Yetişen gençlik süratle topluma katıldıkları için yeni yerleşim alanları lazım olduğuna göre…

Yeni Türkiye’nin yetişen nesli, refah düzeyi daha yüksek bir yaşam sürmek istediğine göre,nasıl durdurabilirsin zeytinliklerin imara açılmasını?

Bağları, bahçeleri imara açmak zorunluluğu kendiliğinden ortaya çıkıyor. Belediyedeki koltuk bırakmak istemeyen beyler böylece daha fazla müteahhitlerden para alıyor.Hatta kimi imar oyunları ile o kadar güzel arsaları yok pahasına sahiplerindenalan yancılar varki! Sistem niye bozulsun? Her şey güzel gidiyor.

Amca! Bu arada bu işleri yapanlar zeytinliklerin kesilmesini aslında istemiyor, dedim.

Döndü bana “ -Bağdat! Baksana bana; Karamürsel’e bir sürü ev var çoğunluğu boş. Milletin giyecek donu yok ne yeni evi, ne konuşuyorsun sen? Karamürsel’de kaç müteahhit battı? Onlara mal verenler inşaatlara bak el koyuyor “dedi. Ben amcaya hayran hayran bakarken o ellerini arkaya bağladı, son sürat söylene söylene yukarı doğruçıkmaya başladı.

Haklı! Karamürsel’e bir bakın bakalım! Hatta denizden bir bakın!

Neler göreceksiniz.Dağ taş inşaat.

Satılık onlarca zeytinlikler var.Babadan kalma veya miras yoluyla kalan üç beş dönümlük zeytinlik imara açılması için satışa çıkarılmış.

“Zeytinlikler imara açılınca başka yere zeytinlik oluşturulamıyor mu?” diye aklımıza soru gelebilir.

Kim oluşturacak? Sözde zeytinliklerdeki ağaçları söküp başka yere dikiyorlarmış. Hepsi hikâye, yirmi tanede belki üç tane alınıp başka yere dikiliyor gerisi doğru şöminede yakmalık olmuş bile.

Müteahhit ile bazılarının tesadüf konuşmalarına rüyamda sanki kulak misafiri oluyorum; abi bakma senaraba ile geçip kontrol etmesine üç kesilmişbaşka yere dikilmiş göster gerisi hop. O hop akıl vermenin cebe inen danışma ve görmeme ücretinden başka bir şey değil, yazık.

Söylediklerimin hepsini yaşamış Karamürsel halkı eminim okudukça umutsuzca başını sallıyordur.Neyse artık yeni inşaat yapacak hal kalmamıştır.Müteahhitlere baksanıza birer birer batıyorlar. Banka vasıtası ile ev alanların borcu ödenemediği içinde zaten bankalar el koyuyor. Nereye dönseniz kiralık ya da satılık ev vedükkân dolu, köyler bomboş.

Eğer bundan sonra devam edecekseniz bari sahil bandındaki alerji azdıran ağaçları başka yerlere dikin.Yerine de o zeytin ağaçlarını dikin. Hem görsel zenginlik oluşur. Hem de yiyecek zeytin bulamayacak duruma gelen vatandaş her yıl gider o zeytinleri toplar, sevaptır.

Geçmişte zeytin vakıf olarak kullanılmıştır, bundan da haberiniz yok. Bütün mezarlık alanları zeytinliktir. Neden biliyormusunuz? O zeytinler satılır geliri ile mezarlık alanlarının korunması sağlanırdı.

Kalın sağlıcakla…