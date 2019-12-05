Ak Parti genişletilmiş danışma toplantısından geriye kalanlar

Ak Parti’de ikinci tur genişletilmiş danışma toplantıları başladı. Bu toplantıların ilki de geçtiğimiz günlerde Kartepe’de yapıldı. Oldukça yoğun katılımın olduğu toplantıya İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da katılarak Kartepelilerle buluştu. Diğer danışmalar gibi 64. Danışma toplantısı yoğun katılım ile gerçekleşse de, en dikkat çekici görüntü, sıradan vatandaş katılımının çok az olmasıydı. Salona baktığınızda parti ya da belediye ile bir şekilde bağı olan ya da siyasi gelecek hesapları yapan insanların ağırlıkta olduğunu rahatlıkla görebiliyorsunuz. Ancak her şeye rağmen Ak Parti bu salonları bir şekilde doldurmasını her daim becerebiliyor. Gelelim konuşmacılara ve ilk izlenimlere…

Öncelikle konuşmacılara bir parantez açmak istiyorum. İçerik olarak en iyi hazırlanmış metin İlçe Başkanı Sadık Yılmaz’ın konuşmasıydı. Yılmaz, hazırladığı metni soğukkanlı bir şekilde okumayı başardı. Metin gerçekten güzel hazırlanmıştı. Partinin dünden bugüne çizdiği dava anlayışı ile geleceğe uzanan vizyonunu çok güzel bir şekilde özetliyordu. Bu güzel metni biraz daha vurgulayarak okuyabilirse, Sadık Yılmaz’ın ileriki yıllarda adından sıkça bahsettirecek bir ilçe başkanı olması kaçınılmaz olur. Gençlik ve kadın kollarını başkanlarının kısa konuşmalarına ise salondakiler kadar ben de anlam veremedim. Her ne kadar selamlama konuşması da olsa, beş dakika civarı sürse iyi olurdu.

Bu konuşmaların ardından Belediye Başkanı Mustafa Kocaman’ın kürsüye gelerek ortamın havasını değiştirecek bir konuşma yapacağını düşünüyordum. Elinde bir dosya ile kürsüye gelen Kocaman, her zamanki akıcı üslubuyla selamla konuşmasını yaparak sözlerine başladı. Göreve geleli dokuz ay gibi kısa bir süre olmasına rağmen çok önemli icraatlara imza attıklarını söyleyen Kocaman, yaptıklarını anlatmaya başladığında zamanın yetmeyeceğini ve kimsenin bu kadar zamanını almak istemediği söyledi. Başkan Kocaman her ne kadar tüm projelere değinmeyeceğim dese de, yaptıkları birkaç icraatı katılımcılarla paylaştı. Antik Köfte projesi, birkaç mahallede yapılan asfalt ve yama çalışmaları ile geçmiş dönemlerde yapımına başlanıp bugün bitirilme aşamasına gelinen projelere değindi. Yine belediye binasının çevresinin düzenlenmesinden taşınma aşamasına kadar geldikleri noktayı özetlemeye çalıştı.

Kocaman’ı dinlediğimde açıkçası dişe dokunur bir icraat olmadığını herkes gibi ben de görüyorum. Elbette kısa zamanda bu sıkıntılı ortamda çok önemli hizmetler beklenemez. Ancak benim anlamadığım, bir belediye başkanı “çok iş yaptık” diyerek söze başlayıp devamında asfalt yamadan bahsederse, bu olmaz. Beklenti düzeyini bu kadar arttırıp “köftenin franchisingini aldık” demesi ancak hayal kırıklığı yaratır. Kartepe gibi bir belediyeyi yönetip dokuz ayda akılda kalıcı bir projeden bahsetmesini beklerdim. Tamamlanarak bitirilmiş projeden bahsetmiyorum, şu işi düşündük ve yapımına yakında başlayacağız gibi ele avuca gelir ve ihtiyaca cevap verebilen bir projeyi paylaşmasını beklerdim. Bir sonraki mahalle danışmada artık bu projeleri kamuoyunun görmek istediğini söylemek istiyorum. Gönül belediyeciliği kavramından ziyade, “icra belediyeciliği” istiyor kamuoyu.

Gelelim İl Başkanı Ellibeş’in konuşmasına. Teşkilatların ağabeyi olarak anons edilen Ellibeş, genel politikalar üzerine konuşma yaptı. Çok etkileyici ve ikna edici bir üslubu yok. Zaman zaman dalıp gidiyorsunuz dinlerken. Belki bugüne kadarki en iyi il başkanı, en candan ve sıcak bir yaklaşımı var. Ancak bir il başkanında bu özelliklerin yanı sıra, kitleleri etkileyebilecek donanım da olmalı diye düşünüyorum.

Son olarak Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Hoca’nın sunumuna biraz değinmek istiyorum. Tahir Hocayı dinlerken üniversitede ders dinler gibi oluyorsunuz. Esprili, sıcakkanlı ve iyi iletişim kurabilen Büyükakın, halkın istek ve taleplerine anında cevap bulmaya çalışıyor. Laf olsun diye şikayet dinlemiyor. Bu yönüyle sessiz ve sakin yapısının halkta olumlu karşılık bulmasını sağlıyor. Derdi ya da sıkıntısı olan vatandaş Tahir Hoca’ya bir şekilde ulaşırsa eminim yanıt bulacaktır. Bu izlenimi vermesi bile yeter aslına bakarsanız…

Mahalle danışma toplantısı özetle bu şekildeydi. Katılımcılar gibi ben de bu toplantının ardından bir sıkıntı yaşadığımda ilgilenen ve önemseyen bir büyükşehir belediye başkanı var sonucunu çıkardık. Efendi, mütevazi ve halktan biri olan Büyükakın’ın bu özelliğiyle hem Kartepe hem de Kocaeli için bir şans olduğunu düşünüyorum.