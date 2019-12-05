CHP’li Tarhan’a göre enflasyonda hayaller % 15, gerçekler % 22!

Türkiye’nin ekonomisi iyi değil...

Bunu işsizlik oranlarından, gelen zamlardan da anlayabiliyoruz.

Ama açıklanan enflasyon oranları başka, halkın enflasyon oranları başka…

CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, enerjide ve gıdada ardı ardına gelen zamlara karşın Kasım ayı enflasyon oranının %15,87 olarak açıklanmasını eleştirdi.

Açıklanan rakamların vatandaşın gerçekliğini yansıtmadığını ifade etti.

VATANDAŞ MAĞDUR

Tarhan’ın konuyla ilgili açıklamasını birlikte okuyalım;

“Maaş zam oranlarının enflasyon artışına bağlı, açıklanan bu enflasyon rakamları gerçek enflasyon ile uyumlu olmadığı zaman milyonlarca çalışan mağduriyet yaşıyor.

Günlük hayattaki fiyat artışı oranında maaşları artmayan vatandaşlarımız enflasyon karşısında adeta eziliyor. Bugün asgari ücretli temel gıda ve barınma ihtiyaçlarını dahi karşılamakta zorlanıyor.

Çalışan ve emeklilerin maaşlarına yapılacak zamlar gerçek enflasyon oranına bakılarak düzenlenmeli.

DEVLET BABA…

Devlet, kendi aldığı maktu vergilere, resimlere, harçlara ve para cezalarına yüzde 22,58 oranında zam yaptı…

Devlet kendi gelirlerini de enflasyon karşısında korumak için zam yapıyor, ama vatandaşa açıkladığı ile kendine baz aldığı rakamlar farklı.

Bakıyorsunuz son bir yılda elektriğe yüzde 32, doğalgaza yüzde 32, gıdaya yüzde 21, mal ve hizmetlerde yüzde 23 zam gelmiş.

Üstelik bunlar TÜİK’in açıkladığı resmi rakamlar.

Hepimiz biliyoruz ki gerçekte durum çok daha vahim, mutfaktaki yangın çok daha büyük.

Pazara çıkıp baktığınızda zamlar, süt ürünlerinde yüzde 40, Sebze meyve yüzde 50’ye dayanmış durumda.

O yüzden %15 oranı vatandaş için bir şey ifade etmiyor.”

EKONOMİDE İŞLER İYİ GİTMİYOR

CHP’li Tarhan’ın açıklamalarına katılıyorum…

Zira kapanan firmalar…

Artan işsizlik…

Gelen zamlar…

Ekonominin iyi gitmediğinin göstergesi…

Buna rağmen enflasyon yüzde 15 ise, bu pek inandırıcı gelmiyor.

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Halk Ekmek’te poşet sorunu var

İzmit’te vatandaşların daha ucuz ekmek alabilmesi amacı ile kurulan 'Halk Ekmek' büfelerinden 200 gramının 1 TL'den satışına başlanıldı. ... Proje kapsamında pilot bölge olarak seçilen İzmit'te Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından 8 ayrı noktaya koyulan 'Halk Ekmek' büfelerindeki ekmekler, vatandaşlarla buluşuyor. Halk Ekmek Büfesi önünde çekilen bir fotoğraf karesi de halk ekmeğin henüz tam oturamadığını gözler önüne serdi. Ekmeğini alan bir vatandaşın poşet bulamadığı için ekmeklerini eli ile taşıması bu görüntüyü ortaya çıkardı. Öte yandan vatandaşlar, ekmeklerin çift şekilde satılmasına tepki gösterirken, tekli ekmek satışının olmamasından şikayet ettiler.

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KOÜ’de asansör sorunu çözüldü

Türk Sağlık Sen Şube Başkanı Ömer Çeker, basın toplantısı yaparak KOÜ Araştırma ve Uygulama Hastanesi’nde asansörler kullanımında personeller arasında çifte standart uygulandığını söylemişti. Kocaeli Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Başhekimi Prof.Dr. Zafer Cantürk, söz konusu sıkıntının giderildiğini, asansörlerin tüm personelin kullandığını ifade etti. KOÜ hastanesinin bu tür ucuz polemiklerle gündeme gelmesi, hiç hoş değil. Hastane yönetimi biraz daha duyarlı olmalı.

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PTT’de 16 bin 430 kişi hala taşeron

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan’a PTT’deki taşeron işçi sayısını sordu. Gürer’in yazılı soru önergesine yanıt veren Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan, PTT’de hala 16 bin 430 işçinin taşeron bünyesinde çalışmayı sürdürdüğünü açıkladı. Yani anlayacağınız, Türkiye’de taşeron işçilik bitmez.

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Kocaeli’nin üçüncü üniversitesi kurulmadı!

İlimizde; Kocaeli Üniversitesi ve Gebze Teknik Üniversitesi var… Yıllardır Kocaeli’de üçüncü bir üniversitenin kurulması için konuşmalar yapılıyor… Ama bir türlü üçüncü üniversite açılmadı... Bütün girişimler boş çıktı. Bakalım Kocaeli’nin üçüncü üniversite hayalini kim gerçekleştirecek?