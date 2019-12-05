İzmit Belediyesi'nde 1 Liralık tartışma

İzmit Belediyesi’nin 2019 yılı son meclis toplantısı sakin başladı, hararetli devam etti, sükunetle sona erdi.

Aslında bu alışık olduğumuz bir durum.

Bu zamana kadar sakin başlayıp, sakin devam edip yinede sakin biten bir meclis toplantısı olmadı. Belki de bu yüzdendir ki, İzmit meclisinin toplantıları hep kalabalık geçer.

Basının kalabalık olarak katıldığı meclis toplantılarına, vatandaşta ilgi gösteriyor. Meclis misafirlerinin ağırlandığı balkonlar hep tıka basa dolu oluyor.

Bu ay ki mecliste tartışmanın konusu, düğün ve nikah salonlarıydı. Aslında ortada tartışacak bir şey de yokta. Meclisteki 4 partinin anlaşarak aldığı bir kararla düğün ve nikah salonları 1 TL’ye indirildi.

Komisyondan gelen fiyat tarifesi oylanmadan önce AK Parti grubu söz aldı; AK Parti grubu vatandaşın lehine çıkan bu kararın, AK Parti grubu sayesinde alındığını ancak belediye başkanın bu indirim politikası üzerinden pirim yapmaya çalıştığını söyledi.

Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ise, “siz engellemeseydiniz bu karar aylar önce çıkacaktı ve en azından vatandaşlar bu yılda yararlana bilecekti” dedi. MHP Grubu da, bu fikri ilk ortaya atanın kendileri olduğunu söyledi.

Tüm partiler bu uygulamanın kendi partilerinin başarısı olduğunu ima etti. 1 liralık bu tartışma meclisin uzamasına neden oldu. Ama her ne olursa olsun bu başarı, bu takdir tüm meclisindir. İzmitliler adına İzmit Belediye Meclisi’nde görev yapan tüm meclis üyeleri, ilgili komisyon, başkan yardımcıları ve belediye başkanına teşekkür ediyorum. Kaybeden yok, burada kazanan İzmitli oldu.

İkinci tartışma ise Cedit Mahallesindeki bilmece oldu.

Cedit Kentsel Dönüşümüyle ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Vedat Yoldaş, meselenin halen çözülememiş olmasını eleştirdi. Cedit üzerinden Fatma Hürriyet Kaplan’a yüklendi.

Bu konuşmaya ilk cevabı ise İYİ Partili Meclis Üyesi Yaşar Kardaş’dan geldi.

Ben Kardaş’ın meclis kürsüsünden yaptığı konuşmaya ilk kez tanık oldum. Açık söylemek gerekirse sürükleyici ve ikna edici bir hitabet yeteneği olduğunu düşünüyorum. Hazır bir metin kullanmadan doğaçlama yaptığı konuşmada, Vedat Yoldaş’a yüklenen Kardaş, “Ben’de Vedat’ta Cedit’te hak sahibi iki meclis üyesiyiz. 4 yıldır gündemde olan projeye ben inanmasam da imza attım, peki, Vedat sen halen neden atmadın. Nevzat Doğan’a mı güvenmedin de o imzayı atmadın” sorusunu sordu. Ortalık yine gerildi.

Sonra ne oldu biliyor musunuz?

Yaşar Kardaş konuşmasını bitirdikten, Vedat Yoldaş ile kol kola hava almaya çıktılar. İşte bu da meclisin güzelliğine en büyük örnek oldu.

Birkaç dakika önce tartışan ikili, sonra ağabey kardeş ilişkisine devam etti. Meclisten geriye ise seyrine doyum olmayan bir meclis kaldı.

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Ferhat Göçer, bugün hemşerileriyle buluşuyor

Yenidoğan Mahallesinin medarı iftarı olan Ferhat Göçer, bugün Kocaelili hemşerileriyle buluşuyor. Türk Edebiyatı’nın en değerli isimlerinden Sabahattin Ali’nin heyecanlarının, aşklarının, hüzünlerinin, hasretlerinin; kısaca hayatından kesitlerin sahnelendiği ve şiirlerinden bestelenmiş sevilen şarkılarının söylendiği “Aldırma Gönül”, ünlü sanatçı Ferhat Göçer’in hafızalara kazınacak performansıyla sahnelenecek. Ezel Akay’ın yönetmenliği yaptığı oyun bugün saat 20.00’da Sabancı Kültür Merkezi’nde sahnelenecek.

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Zeki Aygün’ün keyfi yerinde

Hafta ortasında Ankara’ya giden Zeki Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdodğan’ı ziyaret etti. Erdoğan’a Çene Suyu götüren Aygün, bu ziyaretle ilgili, “Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a Derince Belediyemizin iştirak kurumu olan %100 yerli ve milli Çenesuyu hakkında bilgi vererek, Türkiye'deki su kaynakları hakkında raporlarımızı ilettik” dedi. Hayli keyifli görünen Aygün, böylelikle Çene Suyu’nun önemli bir reklamını gerçekleştirmiş oldu.

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Artık Körfez’de de 1 TL’ye satılacak

Kocaeli de, “Ne alırsan 1 TL” dönemine geçildi. İzmit Belediyesi’nin düğün salonlarını 1 TL’ye indirmesinin ardından Körfez Belediyesi de 280 gram olarak ve 1,5 TL’ye satılan halk ekmeğini, 200 grama indirerek 1 TL’ye satmasına başladı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin tek tip fiyat uygulamasına uymak için harekete geçen Körfez Belediyesi, daha önce 280 gram olarak 1,5 TL’ye sattığı halk ekmeğini, 200 grama indirerek 1 TL’ye satışa sundu. Belediyesi’nin 18 adet halk ekmeği satış alanı bulunmakta.

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Şener Başkan, mahallelere iniyor

Körfez Belediyesi yeni dönemde esnaf gezilerinin ilkini Çamlıtepe Mahallesi’nden başlatıyor. Belediye Başkanı Şener Söğüt, bugün Yunus Emre Caddesi üzerinde bulunan Salon Kahraman’da halkla birlikte kahvaltı yapacak. Niyazi’nin kahvesinde saat 09.00’da esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelecek olan Şener Söğüt mahallelinin sıkıntılarını dinleyecek.