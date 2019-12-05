Bir garip ihale, bir garip belediye (4)

AKP içinde HAS Parti rüzgârı mı?

Araştırdıkça, yeni ilişkiler ortaya çıkıyor.

Dipsiz kuyu, in in bitmiyor.

Her adımda yeni garipliklerle karşılaşıyorsun.

Bu nedenle Gebze Belediyesi’nin “43 çöp kamyonunu 67 milyon liraya kiralama ihalesi” yazısı, planladığım süreyi aştı.

Üç gün demiştim, bugün dördüncü gün, yeni bir şey çıkmazsa yarın bitiriyorum.

Bugün ne yazacağım?

Başlığa bakınca, “AKP… HAS Parti… Bunların ihaleyle ne ilgisi var?” diyeceksiniz.

Doğru, doğrudan yok, dolaylı var.

İhalede adı geçen Yaşar Alkan ve Hasan Topaloğlu’nun siyasi ilişkileri nedeniyle var…

Şöyle:

Yaşar Alkan da Hasan Topaloğlu da “Milli Görüş” kökenli.

Kuruluşunda AKP’ye geçmemişler, Saadet Partisi’nde kalmışlar.

Ne zaman ki, Saadet Partisi’nde rahmetli Necmettin Erbakan’la Numan Kurtulmuş arasında iç mücadele başlamış, bu iki isim de “Numan Kurtulmuş’un yanında” yer almış.

Tarih, 1 Kasım 2010.

Numan Kurtulmuş, kısa adı HAS olan Halkın Sesi Partisi’ni kurunca, Yaşar Alkan ve Hasan Topaloğlu bu yeni partiye geçmiş.

İki yıla yakın bu partide siyaset yapmış.

22 Eylül 2012’de Numan Kurtulmuş AKP’ye geçerken, Alkan ve Topaloğlu da AKP’ye katılmış.

Bütün bunları şunun için yazdım…

Fotoğrafa bakıp, “Yaşar Alkan ve Hasan Topaloğlu’nun Numan Kurtulmuş’un yanında ne işi var?” demeyin diye.

Aralarında HAS Parti döneminden kalma bir hukuk var.

Eee, şimdi de hep birlikte AKP’deler.

Bu fotoğraf nerede çekildi, dördüncü kişi kim?

Bu fotoğraf, 19 Ekim 2019 tarihinde çekildi.

AKP’nin ikinci ismi olan Numan Kurtulmuş, bu tarihte İzmit’e gelerek partisinin il istişare kurulu toplantısına katılmıştı ya, bu toplantıdan hemen sonra…

Numan Bey’in Kocaeli programında, toplantının dışında bir de “ziyaret” vardı.

Burhan Abiş’i ziyaret…

Burhan Abiş, eski Ulaşlı Belediye Başkanı…

Kent siyasetinin önemli ve değerli bir ismi…

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, görüşlerine önem verdiği dava arkadaşlarından biri…

Ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ın dayısı…

Numan Kurtulmuş, o gün toplantıdan sonra “Ben Burhan Abi’ye ziyarete gideceğim” deyince, Yaşar Alkan ile Hasan Topaloğlu da kendisine eşlik etmişler.

Fotoğraf, Başiskele’de kurulu“Abiş Metal” firması yönetim binasının önünde çekilmiş.

Soldan sağa; Yaşar Alkan, Burhan Abiş, Numan Kurtulmuş ve Hasan Topaloğlu…

Numan Bey’in Gebze Belediyesi’nin ihalesinden haberi olsaydı…

Köşede gördüğünüz fotoğraf, 19 Ekim 2019 Cumartesi günü çekildi ve “parti büyüğünü ziyaret” diye basına servis edildi.

Tekrar belgeye baktım, Gebze Belediyesi’nin “43 çöp kamyonunu 67 milyon liraya kiralaması” ihalesinde sözleşme 1 Ekim 2019’da imzalanmış.

Yani sözleşme tarihi, o fotoğrafın çekilme tarihinden daha önce…

İhaleyi alan firmanın ortakları Yaşar Alkan ve Hasan Topaloğlu’nun, ihale sözleşmesinin imzalanmasından kısa bir süre sonra, Numan Kurtulmuş ile aynı fotoğraf karesinde yer almaları, parti çevrelerinde “gereksiz dedikodulara” yol açmışa benziyor.

Bu dedikodularda, özellikle Yaşar Alkan’ın sağda solda “Numan Kurtulmuş benim çok yakınım” gibi sözler söylemesinin etkisi büyük.

Numan Bey’in, Gebze Belediyesi’nin skandal ihalesinden haberi olsaydı, Yaşar Alkan ve Hasan Topaloğlu ile aynı fotoğraf karesinde yer alacağına kimse ihtimal vermiyor.

Kiminle konuşsam, hepsinden “Numan Bey bu konularda çok hassas” cevabını aldım.

AKP içinde HAS Parti rüzgârı estirenler veya estirdiğini sananlar, öyle görünüyor ki, yanılıyorlar.

Bu ihalenin boyutu çok farklı!

Parti içinde “Pendik Grubu” olduğu, ihalede bu grubun parmağının bulunduğu söylentisi çok yaygın!

Yarın “ihalenin çok önemli bir noktasına” değineceğim.

Hayati bir noktasına…