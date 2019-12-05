İzmit Belediyespor’da eski yönetimden gelen sıkıntı büyük…

Herbalife Nutricia Türkiye Bayanlar Basketbol Süper Ligi’nde devlerin arasında ilimizi temsil eden İzmit Belediyespor’da, bu sezon hedef ilk 8 olarak belirlenmişti. Bunun için bir takım kuruldu. Ancak bakıldı ki takım iyi gidiyor, bu hedef ilk dörde çıkarıldı. Yani mevcut yerin neredeyse iki katı daha yüksek başarı bekleniyor…

Ama kadro aynı…

Transfer sezonunda Çin’den basketbolcu alınmak isteniyor…

Neden mi?..

Çin’de oynayan WNBA patentli basketbolcular daha ucuza mal oluyor…

Yani kaliteli ve ucuz oyuncu…

Çin Ligi’nin bitmesi bekleniyor…

Aksi halde diğer oyuncuları almak gerçekten çok zor…

Fenerbahçe, Galatasaray gibi devlerin arasında ilk dörde girmek büyük bir hedef, ama bunu yapabilmek için maddi güç gerekiyor…

HHH

Tam yeri gelmişken, geçtiğimiz yönetimden kalan 622 bin lira borçtan söz etmek istiyorum…

Mevcut yönetim bu borcu bitirmeye çabalıyor… Tabii ki kolay değil. Bir yerel belediye için bu rakam yüksek bir rakam… Ama er meydanına çıktıktan bunu halledeceksin…

Yapacak başka bir şey yok…

Bunu sadece şunun içi yazıyorum, mevcut kadronun sabırlı olması gerekiyor…

Yoksa gemide herkes beraber batar…

HHH

Benim deplasmanlı liglerde takımımız olması konusundaki çekincem işte tam da bu…

Yani deplasmanlı liglere çıkıyoruz, bir iki sene yer aldıktan sonra tarihin tozlu sayfalarında kalıyoruz…

Bu da bu kentin marka değerini düşürüyor…

‘Koskoca sanayi kenti bir deplasmanlı ligde takım barındıramıyor’ diye alay ediyorlar…

Transfer de transfer diye tutturup, gelecek senenin hesaplarını yapmayanlar yüzünden Kocaelispor ne halde görüyoruz…

En büyük örnek bu değil mi?..

Ama ders almıyoruz ki…

Salon sporlarında çöküşleri Brisa ile yaşadık…

Kocaelispor ile yaşadık…

Nasaşspor ile yaşadık…

Kağıtspor ile yaşadık…

Petkimspor ile yaşadık…

Altı doldurulmayan bu kulüplerin yerinde şimdi yeller esiyor…

Taşıma suyla değirmen dönemiyor çünkü…

HHH

İzmit Belediye’nin de başına bunun gelmesinden korkuyorum…

Sadece bir başkan ve belediye gelirleriyle bu ligin götürülmesi mümkün değil…

Ama şimdi arkadan Büyükşehir’in basketbol ve voleybol takımları geliyor…

Büyükşehir belki bir nebze domine edebilir bu ligleri ama İzmit Belediyesi nasıl bu yükün altından kalkacak?..

Hem de geçmişten gelen 622 bin lira borçla…

Diyorum ya?..

Bir yola çıkıyorsak bütçemizi ona göre yapmalı, ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız…

Hedef büyütmek o kadar da kolay bir şey değil…

İnce eleyip sık dokumak lazım…

Aksi halde takım ilk dörde giremezse, başarısız sayılacak…

Yazıktır, günahtır…

***

Sadi Tekelioğlu ne yapabilir?..

Gölcükspor bu sezonun gerçekten de en tuhaf takımı sıralamasında birinciliği elde eder…

İçeride 3 yiyor, deplasmanlarda 4 yiyor, yine deplasmanlarda 4 atıyor, içeride kazanamıyor…

Bu kadar inişli çıkışlı bir grafik uygulayan takımda ciddi sorunlar var demektir…

Sadi Tekelioğlu gibi bir zamanlar Trabzonspor’u bile çalıştırmış bir teknik adamla anlaşmak kolay değil elbette… Sadi hocanın gelişi bile olay oldu… Koskoca bir çınar…

Gölcükspor da bu çınarın gölgesi altında toplanmalı, çıkışa geçmek için daha sabırlı ve daha üretken olmalıdır…

Ama tabii bir de kadronun kapasitesi var ve bunun desteklenmesi lazım…

Borçları bitiren başkan Hüseyin Çardak, devre arasında takviye yapmaya hazırlanıyor… Yakında bir basın toplantısıyla zaten her şeyi açıklayacak…

Şimdi sportif başarı için (Ki her şey maalesef ona göre ölçülüyor) kenetlenmek gerekiyor…

Batman galibiyetinin arkası gelmeli…