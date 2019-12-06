Birlikte başarıyoruz

Türkiye ile Azerbaycan kardeşliğinin ve dostluğunun dünyada bir benzeri daha yoktur.

Çünkü ilişkiler çıkara dayanır.

İki kardeş ülkede çıkar ön planda değildir.

Dünya biliyor ki biz "Biz Bir Millet İki Devletiz."

Azerbaycan ile Türkiye aynı zamanda stratejik iki ortaktır.

Bakü - Tiflis- Ceyhan boru hattı.

Bakü - Tiflis - Erzurum gaz kemeri.

Bakü - Tiflis -Kars demiryolu.

Şimdide TANAP TARİHİ PROJEMİZ

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Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı Projesi (TANAP) Avrupa bağlantısı Türkiye'nin Edirne şehrinin İpsala kazasında büyük bir törenle açıldı.

Açılışta Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan el ele verip kucaklaşarak komşu devletlerden iştirak eden üst düzey yöneticiler ile beraber bayram sevinci içinde büyük projenin hayata geçirilmesinin gururunu yaşayarak açılışı yapıldı.

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Türkiye Cumhurbaşkanı proje hakkında bilgi vererek proje Türkiye de 20 şehir, 67 ilçe ve 600 köyden geçerek Avrupa'nın kapısına ulaştı. Bugün biz tekrar Avrupa ile Asya'yı birbirine bağladık dedi.

Bu aynı zamanda İpekyolu gibi Londra ile Tokyo bağlantısıdır. Cenap Prezident İlham Aliyev kardeşim ile bu proje bizim el ele verip kuvvetli bir inancın beraberliği ile gerçektirmiş bulunuyoruz.

Kardeşim İlham Aliyev’i samimi kalpten kutluyor ve teşekkür ediyorum dediler.

TÜRKİYE'NİN GÜCÜ BİZİM GÜCÜMÜZ DÜR

Diye söze başlayan İlham Aliyev proje Türkiye -Azerbaycan dışında diğer komşu halklara da fayda yaratacağını ve Türkiye de bulunmaktan çok memnun olduğunu söyleyerek bugün tarihi bir gün ve hayata geçirildiğimiz projede tarihi bir projedir.

Bu proje ile 7 ülke ile bağlantı kurulduğunu dile getirdiler.

Bu proje işbirliği ile istikrar getirerek başka projelerin doğmasına sebep olacaktır.

Geçmişimize göz atıp hatırlarsak Milli Lider Haydar Aliyev döneminde Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı düşünce safhasında iken bu projeye

yüzlerce kişi karşı çıkmış, gerçekleşmemesi için büyük bir iç- dış baskı vardı.

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Ulu Önder bunların hepsini elinin tersiyle iterek herkesin hayal gördüğü, imkânsız dediği ilk proje gerçekleştirilmiştir.

Yani bu günlere kolay kolay gelinmedi.

Türkiye aziz kardeşim başkan Erdoğan'ın liderliği sayesinde hem iktisadi hem de siyasi sahada büyük başarılara imza attı.

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Bugün Türkiye bölgesinde ve dünyada güç merkezi olduğunu dile getirdiler.

Bizde; Haydar Aliyev Kültür Evi ve Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu olarak bu tarihi projenin bir millet iki devletimize ve dünyaya hayırlı uğurlu olmasını diliyoruz.