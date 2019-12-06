Umuttepe’deki üst geçit NİHAYET hizmete açıldı

Kocaeli Üniversitesi Umuttepe Yerleşkesi B Kapısı önünde bulunan Şehit Polis Serdar Gökbayrak Üst Geçidi’nde Temmuz ayında bir kaza olmuştu…

Bir araç üst geçide çarpınca, üst geçit hasar görmüştü…

Üst geçit uzun süre yapılmadı…

Yapılmayınca da tepkiler çoğalmaya başladı…

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Vatandaş ve öğrencilerin talebi üzerine, aradan bunca zaman geçmesine rağmen bu üst geçidin neden yapılmadığını, neden hizmete girmediğini sordum.

Yazımdan sonra Büyükşehir Belediyesi harekete geçti.

Üstgeçidi onarıp, yeniden hizmete soktu.

Vatandaşlar ve öğrenciler tekrar üst geçidi kullanarak güvenle karşıya geçebiliyor.

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Yani anlayacağınız kaza Temmuz ayında meydana geldi…

Büyükşehir Belediyesi, hasar gören üst geçidi tam 5 ay sonra onardı ve hizmete soktu…

Aslında Büyükşehir Belediyesi bu konulara çok duyarlı, ama bu onarım işinin neden bu kadar uzun sürdüğüne kimse anlam veremedi.

Yine de üst geçidin onarılıp hizmete girmesinden dolayı vatandaşlar ve öğrenciler memnun.

İYİ Partili Filiz’den çok çarpıcı rakamlar

İYİ Parti İzmit İlçe Başkanı Dr. Pelin Coştur Filiz, Kadınlar Günü ile ilgili yayınladığı mesajda, önemli bilgiler verdi. Filiz, “Türkiye’de sadece 11 ayda 430 kadın öldürüldü. Kadınlarımızın % 40'ı fiziksel, cinsel ya da duygusal tacize uğradı. Kadın istihdamında 134 ülke içinde 131. sıradayız. Çocuk gelinler dediğimiz 18 yaş altında evlenen kadınlarımızın oranı yaklaşık % 30. Yani içler acısı bir durumdayız” dedi. Gerçekten de bu rakamlar, çok ürkütücü… Filiz, bir de şunu söyledi, “Kadınlar gelecek için... Gelecek kadınlar için...”, umarım her geçen gün yozlaşan, ahlak değerlerini kaybeden Türkiye’de umduklarını bulurlar…

Başhekim Şaşkın’ı tebrik etmek lazım

Kocaeli Tokat İli ve İlçeleri Kültür Dayanışma Derneği, kuruldu… Derneğin Başkanlığını Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç.Dr. Hüseyin Şaşkın yapıyor… Dernek kurulduktan sonra başarılı etkinlikler yapıyor… Başhekim Şaşkın, yaptığı etkinliklerle derneğin tanıtımına büyük katkı sağlıyor. Ayrıca dernek seminerler vererek, üyelerini bilgilendiriyor. Son olarak Kocaeli Cumhuriyet Başsavcısı Habib Korkmaz, derneğin konuğu olmuştu. Korkmaz, dernek üyelerine Hukuk sistemi hakkında bilgi verdi. Tokat’a 1995’li yıllarda gitmiştim. Çok güzel bir yer. Ünlü sanatçı Songül Karlı’dan dolayı Tokat’a her zaman bir sempatim olmuştur.