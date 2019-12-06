Başkan, ikinci firmayı neden açıklamıyorsun?

Bugün bitiriyoruz, gerektiğinde-ki gerekecek gibi görünüyor-ileride tekrar başlarız.

Dört gün boyunca “43 çöp kamyonunun 67 milyon liraya kiralanması” ihalesindeki gariplikleri yazdık, şimdi sıra ihaleyi yapan Gebze Belediyesi yöneticilerinin garipliklerinde.

Bu süreçte yöneticiler öyle gariplikler yaptılar ki, şüphe duymaya, “Bu işin içinde başka işler de var” demeye başladık.

Daha önceki yazıları okumadıysanız, interneti açın bir göz atın.

Göz atın ki, bugünkü final yazısını daha iyi anlayasınız.

Yine de ben şöyle bir özet geçeyim:

*Gebze Belediyesi, 19 Ağustos 2019 tarihinde “çöp kamyonu kiralama” ihalesine çıkar.

*İhalenin özü, 43 çöp kamyonunun akaryakıt dahil, personel hariç 3 yıllığına kiralanmasıdır.

*İhalenin yaklaşık maliyeti, 77 milyon 794 bin 964 liradır.

*İhaleye girmek için 19 firma dosya alır.

*İhaleye sadece 2 firma teklif verir, iki teklif de geçerli sayılır.

*İhaleyi, “Doğu Mahallesi Rümeysa Sokak No:1 Kat:2 Pendik-İstanbul” adresli “Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi” kazanır.

*İhale bedeli, 67 milyon 887 bin 600 liradır. Yani Gebze Belediyesi, yüklenici firmaya, 43 çöp kamyonu için kira bedeli olarak 67 milyon 887 bin 600 lira ödeyecektir. Akaryakıta gelen zam ve fazla mesailer ayrıca bu tutara eklenecektir.

*İhale sözleşmesi, 1 Ekim 2019 tarihinde imzalanır ve yürürlüğe girer.

Dört gün boyunca bu ihalenin ıcığını cıcığını çıkardım ve yazdım.

İhaleyi alan firmanın geçmişteki ve bugünkü ortakları kimlerdir, bunların kimlerle nasıl siyasi ilişkileri vardır?

Aynı kişilerin, aynı sektörde iş yapan diğer firmasının adı nedir?

Yaşar Alkan, Hasan Topaloğlu, Hüseyin Topaloğlu, Hacı Sevindik… Kimdir bunlar?

Komşu ilçe Darıca Belediyesi bir çöp kamyonunu kaça satın almış, Gebze Belediyesi bir çöp kamyonunu kaça kiralamış, bir bir yazdım.

Ne var ne yok, hepsini anlattım…

Hani şeffaf olunacaktı?

Önce şunu belirteyim…

Bu ihaleyi araştırmaya başladığımız andan itibaren, ihaleyi yapan Gebze Belediyesi, bize kapılarını kapattı.

Sadece bize değil, bu ihale ile ilgili soru soran herkese…

Kendi belediye meclis üyelerine dahi…

Hani belediyeler şeffaf olacaktı?

Hani ihaleler herkese açık yapılacaktı?

Hani hiçbir şey toplumdan gizlenmeyecekti?

Biz, gazete olarak bu ihalenin peşine düştüysek, devletimizin ve halkımızın çıkarı için düştük.

Hesap bilmeyenlere hesap öğretmek, milletin parasının çarçur edilmesini önlemek için yazıp çiziyoruz.

Basit bir hesap

Şimdi gelin hep birlikte bir hesap yapalım!

Hiç 43 çöp kamyonu için 67 milyon 887 bin lira kira bedeli ödenir mi?

Üç yıllık için de olsa, akaryakıt bedeli içinde de olsa…

Söyleyin Allah aşkına!

Hesap kitap ortada…

Bir kamyonun 3 yıllık, yani 36 aylık kira bedeli, 1 milyon 578 bin lira.

Buradan hareket edersek, bir kamyonun bir aylık kira bedeli, 43 bin 833 lira oluyor.

Bu ihalede, kamyonlar “sıfır” kilometre olacak diye şart da yok.

“Sıfır-beş yaş arası” deniyor…

Kullanılmış bir çöp kamyonunun bedeli 150-200 bin lira civarında.

Sen 200 bin liralık kamyonla üç yılda 1.5 milyon para kazanıyorsun, araba da sonunda yine sana kalıyor.

Oh ne güzel dünya!

Yazık değil mi bu milletin parasına?

Şimdi gelelim işin püf noktasına

Bakın burası çok önemli.

İhalenin düğümü, şimdi anlatacaklarımda!

İhaledeki “ikinci firma” yok mu, bu “ikinci firma” bir türlü açıklanmıyor.

Nedir bu “ikinci firma”nın ismi?

Sahipleri kimlerdir?

Ne teklif vermiştir?

Yaklaşık maliyeti 77 milyon 794 bin 964 lira olan bu kiralama ihalesine katılmak için tam 19 firma dosya alıyor, ama her nedense bu firmalardan 17’si teklif vermiyor, ihaleye sadece 2 firma katılıyor.

Firmalardan biri, “Teknik Katı Atık Yönetimi Ticaret Limited Şirketi”…

Diğer firma hangisi?

Adı ne?

Yok, açıklanmıyor, sır gibi saklanıyor…

Biz sorduk, meclis üyeleri sordu, bu ikinci firmanın adını bir türlü öğrenemedik

Dediğim gibi, bu ihalede “ikinci firma”nın ismi çok önemli.

İkinci firmayı öğrenmek için Haber Müdürümüz Bülent Ekinci de Gebze Belediyesi’nin bazı meclis üyeleri de çok uğraştı, ama başarılı olamadı.

Bülent Ekinci, 27 Kasım Çarşamba günü, ihalelerden sorumlu Belediye Başkan Yardımcısı Selamet Güner’i aradı, ulaşamadı.

Toplantıda demişler…

Arama amacını söylemiş, telefonunu bırakmış, aradan 10 gün geçti dönen yok.

Bülent Ekinci, 2 Aralık Pazartesi günü saat 12.30’da Başkan Zinnur Büyükgöz’ü aradı.

Sekreteri Zinnur Bey’i telefona bağlamış, Bülent Ekinci isteğini aktarmış, “Çöp kamyonu kiralama ihalesine teklif veren ikinci firmanın ismini öğrenmek istiyorum” demiş.

Başkan, “Şu anda hatırlamıyorum, öğrenip size döneyim” demiş, aradan 5 gün geçti, dönmedi.

Şimdi gelelim, bu ihalenin ayrıntıları konusunda belediye meclis üyelerinin yaptığı çalışmalara…

Tarih, 1 Ekim 2019 Salı…

Gebze Belediye Meclisi’nin toplantısı var.

İyi Partili meclis üyeleri Kâhya Özler ve Birol Elüstü, meclis başkanlığına yazılı olarak başvuruyorlar, “çöp kamyonu kiralama ihalesi” konusunda “ayrıntılı bilgi” istiyorlar.

Aradan günler haftalar geçiyor, dilekçeye cevap yok.

Oysa “Dilekçe Kanunu”na göre, en geç bir ay içinde cevap verilmesi gerekiyor.

Tarih, 25 Kasım Pazartesi…

Meclis üyeleri Kâhya Özler ve Birol Elüstü, bakıyorlar dilekçelerine cevap yok, encümende görevli bir meclis üyesi arkadaşlarına, ihaleyle ilgili bazı bilgileri soruyorlar.

“İkinci firma”nın ismi de soruları arasında…

Encümen üyesi arkadaşlarından aldıkları cevap ilginç:

“Vallahi, doğrusunu söylemek gerekirse, bu ihaleyi biz yapmadık, dosyayı başkana verdik o yaptı. Biz de bir şey bilmiyoruz.”

Topu taca mı attılar, yoksa gerçek söyledikleri gibi mi, bilinmiyor.

“Bir garip ihale-Bir garip belediye” derken, işte ben beş gündür bunu anlatmak istiyorum.

Ortada bir ihale var…

Gizli saklı yapılan bir ihale…

Şaibeli bir ihale…

Vicdanları yaralayan bir ihale…

Bu ihaleye teklif veren “ikinci firma” açıklanmıyor.

Gizli tutulduğuna göre, “bu ihalenin püf noktası” bu “ikinci firma”da.

Yoksa bu ikinci firma, ihaleyi alan firmanın kardeşi mi?

Eğer gizlenen o firma, ihaleyi alan firma ile kardeşse, işte o zaman bize “ihale dosyasını tekrar açmak” görevi düşüyor.

Bekleyeceğiz…

Artık top sizde

Biz gazete olarak görevimizi yaptık.

“Yüksek tutar” ve “yöntem” olarak toplum vicdanını yaralayan bir ihaleyi, tüm yönleriyle sizlere duyurduk.

Eksiği vardır, fazlası vardır, ama işin özü bu.

Şimdi, Gebze Belediye Başkanı AKP’li olduğundan, bu partinin İl Başkanı Mehmet Ellibeş’i, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’ı ve Gebze Cumhuriyet Başsavcılığı’nı bu ihale dosyasını incelemeleri konusunda göreve davet ediyorum.

Bu ihale tutarı, yani 43 çöp kamyonunun 67 milyon liraya kiralanması, normal mi?

Teklif veren ikinci firma; yasa, yönetmelik ve vicdani kriterlere göre, “teklif vermemesi gereken” bir firma mı?

Peşini bırakmayacağız…

Kamu vicdanı rahatlayıncaya kadar bu ihale dosyasıyla ilgili iz sürmeye devam edeceğiz.

Biz görevimizi yaptık, top sizde!

Yazık değil mi bu milletin çarçur edilen milyonlarına?