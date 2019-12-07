Buram buram İzmit ve Kocaelispor kokusu...

Bu kent kendine küstü, hafızasını kaybetti…

Fethiye bambaşka bir yer…

Yürüyüş Yolu ile Demiryolunun alakası kalmamış…

Herkes yabancı, herkes bir başka…

Yok…

Yabancı bir kent olmuş…

Kocaelililerin buluşma yeri İsmetpaşa ise artık yok...

Kocaelispor maçlarında 20 bin kişilerin olması, aslında biraz da bundandı…

Kocaeilililer kent içerisindeki yabancılaşmadan sıkıldılar ve İsmetpaşa eski Kocaelililerin buluşma noktası oldu…

Aslında biraz da, fazla yenilenme ve yabancılaşmaya isyandır Kocaelispor’a olan bu ilgi…

O zaman kentimizin büyükleri, bu yabancılaşmayı biraz daha yerlileştirme gayretinde olmalıydı bence…

Kentin eskilerini anlatacak, kent içerisinde özel Kocaeli-İzmit kafeler mi olur?..

İzmit ya da Kocaeli adının daha çok geçtiği yerler mi olur bilinmez…

Büyüklerimiz işini bilir...

Ama bizim bildiğimiz bir şey var ki…

İsmetpaşa’daki seyirci patlaması, biraz da kentin yabancılaşmaya başlamasındandı…

Çukurbağlı, Kanlıbağlı, Çenesuyulu, Şirintepeli, Paşalı artık birbirini sadece İsmetpaşa’da bulur olmuştu…

Ama 15 günde bir ve sadece İsmetpaşa’da…

Ama artık yok...

Gidebilenler de deplasmana gidiyor…

İşte fotoğraf…

Bu fotoğrafa bakıp da neler hissettiğiniz, sizin neden yıllardır İsmetpaşa’ya gittiğinizin de göstergesi olacaktır…

Bizim Mahir…

Bizim Kamil..

Bizim Zeki…

Bizim Müjdat…

Bizim Sadun…

Sizin, bizim diyeceğiniz birçok isim…

Çünkü gerçekten özde bizimler …

İşte İzmit de Kocaeli de bizim…

İsmetpaşa da bizimdi…

Yıktılar...

Bir tek Kocaelispor ve Baç kaldı...

Kente yabancılaşma konusunda kent konseylerinin meclislerinin ve hatta muhtarların bir şeyler yapması gerekiyor…

Geçen yönetime, tribünlerde “Çınarlı tribünü, Baç tribünü, Çenesuyu tribünü, Dumlupınar tribünü, Paşa tribünü, 42 Evler tribünü, Kandıra, Gebze, Darıca, Gölcük, Kartepe tribünleri yapalım dedim…

Ama sanıyorum fazla popülist oldu…

Kabul görmedi…

Olsun ben fikrimi söyledim ya, vicdanen rahatım…

Çünkü benim için isabetli bir karardı bu…

Küçük ama önemli…

Başarı da bana göre ayrıntılar da gizlidir…

İsmetpaşa bizdendi…

Artık yok...Hiç oülmazsa hala Kocaelispor bizden…

Kuşatılmamış mahalleler ve sokaklar hala bizden…

Kapanca…

Kapanönü..

Heykel…

Fethiye…

Park…

Baç…

Santral..

Üçyol…

Bulvar…

Ve daha yüzlercesi…

Bu kent bizim…

Onun için bu fotoğrafa bakınca içimizde bir şeyler titriyor, gözlerimiz nemleniyor…

Çünkü artık bu görüntüler geri gelmiyor…

Çamlaraltı…

Açık Kapalı Oğuz sinemaları…

Kolordu…

Ray salon…

Leyla Atakan…

Petrol saray…

Yok artık…

İçimizi gıdıklayan Şato ve Deniz Pavyon bile tarih oldu…

Hürriyet başkanın yerine olsam, o paneller yerine önce kent içerisinde Kocaelispor bilincini yenileyecek ve hafızasını canlandıracak portreler koyardım..

Rahmetli Müjdat ağabeyim ve eşimin teyzesinin oğlu kardeşi Murat Afşin arkadaşımın arşivinden aldığım bu fotoğraf gibi…