Başımız ‘AĞRI’masın

“Önümüzdeki maçlara bakacağız”“Üç puanlı sistemde her an herşey olabilir”…Kıskacındaki Türk futbolunda,Kocaelispor’un yarınki maç öncesindedurumu, ikinci önermeyedaha yakın gözüküyor…Yani biz yarın Ağrı’da kötü birnetice alırsak, 5 puanlık fark hemenkapanabilir…Bunun için yarınki maçın nekadar kritik ve zorlu şartlarda oynanacağıaçık…Bunu göz önünde bulundurarak,lider gibi değil de, sanki yeni liderliğeçıkacakmış gibi davranmalıyız…Böyle hazırlanmalıyız…Ne gözümüzde büyütmeliyiz…Ne de değersiz görmeliyiz…Bunu bir final maçı gibi görüp,hemen unutup, değer final maçlarınahazırlanmalıyız…İnşallah bir gevşeme olmaz…İnşallah yönetici kavgası maçayansımaz…İnşallah maddi ir sıkıntı yaşanmazda, takım sadece maçı düşünür…Yarınki maç 6 değil, belki de 9puanlık değer taşıyan bir maç olacak…Beraberlik bizi kesmez…Mutlaka galip gelmek gerekiyor…Biz kazanacağız, rakiplerin kaybetmesinibekleyeceğiz ve arayı açmayaçalışacağız…Başka çıkar yolumuz yok…

Gidelim, gidelim de!..

Salon sporlarında güçlü bir ekip kurmak için harcanan paraların ardından mutlaka sorun yaşıyoruz…Yorgan kısa kalıyor, ayaklarımızda açıkta…Son örnek, İzmit Belediyeli kızlar…Şahane bir sezon geçiriyorlarama geleceğe umutla bakmak çokzor…622 bin liralık borçla boğuşanyönetim, nefes alamıyor…Kımıldayamıyor…Eski yönetimden kalan bu borçyükü sürekli artıyor…Bu noktada İzmit Belediyesi’ninbütçesi yetersiz kalıyor…Büyükşehir Kağıtspor ise basketbolve voleybol takımlarını körüklüyor…Eğer bunlardan biri bile bir üstlige çıksa, Türkiye’nin en üst ligiolacak ve artık gereken parayıvarın siz düşünün…Sonu olmayan bir macera gibibu… Tabii ki bugün basketbol takımınıdestekleyeceğiz…Ama gelecek yıl için umutlarımızkırılırsa ne olacak?..Yıllardır bu düzen böyle devametti ve bizler hayallerimizin kabusadönmesiyle kalakaldık…Yine öyle olmasından korkuyoruz...Umutlanalım mı, sevinelim mi,üzülelim mi bilmiyoruz?..Çünkü bu kentte hiçbir projenintamamlandığını görmedik…