İngiltere Seçimleri, AB ve Türkiye

Önümüzdeki hafta içinde İngiltere’de, Brexit sürecinde yaşanan krizler dolayısıyla alınan erken seçim kararının uygulama günü geliyor. Bu seçimler son üç senedir süren Brexit hikayesinin yarattığı büyük politik krizlerin çözümü olması adına yapılan bir erken seçim olarak esasen tüm dünyayı ve ülkemizi çok yakından ilgilendiriyor.

2016 yılında yapılan ve AB’den çıkma kararı alınan referandumdan sonra Birleşik Krallık’ta bir türlü politik olarak taşlar yerine oturmadı ve referandum kararı hayata geçirilemedi. AB’den çıkmak bir ülke için oldukça büyük bir bürokratik mesai demek. Hemen her konuda ülkenin günlük hayatını doğrudan etkileyecek olan uygulamalar bir anda boşluğa düşüyor ve politik krizin yanına sosyal bir kriz de ekleniyor. AB üyesi olarak kalacak olan İrlanda ile sınır geçişleri meselesinden tutun da İskoçya’nın AB’den yana tavır takınmasına kadar açmazlarla dolu bir gündemi yaşayan ülkede bu seçimle düğümü çözecek ve süreci ya tamamlayacak ya da ortadan kaldıracak bir hükümet kurulması bekleniyor.

Brexit sürecini gündeme getiren ve sonrasında bu fikirden caymasına rağmen referandumda istediğini alamayan Muhafazakar Partili Başbakan David Cameron, referandumun hemen ardından istifa etti ve yerine gelen Theresa May de Brexit sürecini düzenleyecek olan tüm kanuni girişimleri mecliste kendi partisinin de milletvekilleri tarafından reddedilmesinden dolayı bu sene başında görevinden ayrıldı. Göreve gelen mevcut Başbakan Boris Johnson da aynı şekilde süreci tamamlayamadığı için İşçi Partisinin erken seçim çağrısına olumlu karşılık verdi ve haftaya perşembe günü ülke seçime gidiyor.

Anketlere bakıldığı zaman Muhafazakar Parti %43, İşçi Partisi %34, Liberal Demokratlar %13 oy alacak. Üç büyük parti arasındaki oy dağılımına göre İşçi Partisi ve Liberal Demokratların bir koalisyon kurarak Brexit sürecini iptal etmeleri ihtimali yüksek görünüyor. Ancak iki partinin birbirleriyle ideolojik olarak taban tabana denebilecek seviyede zıt olmaları, “Brexit’ten daha çok birbirlerinden nefret ediyorlar” tespitini öne çıkartıyor.

Anketlerin son iki ayda değişimi kararsız seçmenin iki büyük partiye yöneldiğini gösteriyor. Muhafazakarlar %33’ten %44’e, İşçi Partisi %24’ten %34’e oylarını yükseltti. Üstelik Liberallerin anketlerdeki oyu %20’den %12 seviyesine kadar düştü. Brexit Partisi adındaki partinin oyları da %13’ten %3’e düşmüş durumda son iki aydaki anket verilerine göre. Diğer küçük partiler arasında özgül ağırlığı en yüksek olan İskoçya Ulusal Partisi’nin oy oranı %4, Yeşillerin oy oranı da %3 olacak gibi görünüyor hemen her ankette.

Bu çerçevede Muhafazakarlar seçimi kazansalar bile meclisten Brexit’i onaylatacak bir çoğunluk bulamayacaklar gibi görünüyor, hatta Brexit yanlısı bir koalisyon kurulması da zor. Muhalefetin tek ortak paydası Brexit meselesini yeniden referanduma götürme konusunda görüşleri. Ancak politik ajandaları birbirinden çok uzak olan partilerin bir koalisyon kurmasına pek ihtimal verilmiyor. Bu noktada belki yeni bir referandum için bir geçici uzlaşı hükümeti kurulması, sonrasında da süreç terse döndürülebilirse yeniden bir seçime gidilmesi ihtimali ortaya çıkabilir.

AB’NİN KADERİ

Bu süreç İngiltere ve Birleşik Krallık ülkeleri kadar Avrupa Birliği’nin de geleceğini yakından ilgilendiriyor. İngiltere eğer çıkış sürecini tamamlarsa, AB politik olarak büyük bir güç kaybetmiş oluyor. Jeopolitik ve ekonomik yaptırım gücü olarak yaşayacağı kayıplar; yıllarca “ekonomik dev, siyasi cüce” olarak tanımlanan birliğin önünde bir yol ayrımı yaratacak. Ya birlik ciddi anlamda bir dağılma sürecine girecek ya da Avrupa Birleşik Devletleri tezinin hızlıca hayata geçmesi adına bir ajanda ortaya koyacak. Aksi halde yaşayan bir ölü gibi olacak bu birliğin serbest dolaşım dışında bir anlamı kalmıyor.

Avrupa Birliği şu anda ağırlıklı olarak Almanya’nın arka bahçesi konumunda. Bir yerde Hitler’in ütopyasındaki Büyük Alman Devleti bugün AB vesilesiyle ekonomik ve politik olarak kurulmuş durumda. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerin AB’nin kısıtlayıcı düzenlemelerine katlandıkları gerçeği göz önüne alındığında; iyice Almanya’nın güdümünde bir birlikte ne derece kalmak isteyecekler? Güvenlik süreci zaten NATO üzerinden bir ittifakla yürüyen bu ülkelerin serbest ticaret anlaşmaları ve ortak para birimi dışında AB’den elde edecekleri bir katkı kalmıyor. Hatta uluslar üstü düzenlemeler her ülkenin ekonomisindeki belli başlıklarda elini kolunu bağlayan bir mevzuat hazretleri konumunda.

TÜRKİYE’NİN POZİSYONU

İngiltere eğer birlikten çıkarsa Türkiye açısından da AB süreci bir kırılma noktasına geliyor. Her ne kadar mevcut Birleşik Krallık Başbakanı Boris Johnson ırkçı ve popülist bir adam olsa da İngiltere siyaseti her zaman Türkiye’nin AB üyesi olmasını destekliyordu. Ancak ABD’de yaşanan Türkiye karşıtı hava doğal olarak İngiltere’ye de yansıyor ve bu destek son dönemlerde azaldı. Zaten Boris Johnson’ın dedesi, yakın tarihimiz en büyük vatan hainlerinden Ali Kemal Bey adlı, İzmit’te linç edilmiş bir milli mücadele düşmanı ve İngiliz Muhipleri Cemiyeti kurucusu bir zat. Bu sebeple eğer İngiltere’de politik sarkaç sağ popülizm ve ırkçılık tarafına meyletmeye devam ederse; Türkiye – AB ilişkilerinde bir katalizör olan İngiltere faktörü tamamen devreden çıkmış olacak.

AB’nin politik olarak yaşayacağı güç kaybını telafi etmesinin tek şansı Türkiye’yi birliğe almak gibi duruyor. Ancak bu da sıkıntılı Ortadoğu coğrafyasına sınır komşuluğu anlamına geldiği için çok ama çok zor bir süreç. Olur da Türkiye Ortadoğu politikasını yeniden eski çizgisine çeker ve dünyadaki gelişmeler bu bölgede bir sükunet dönemi getirirse; AB’nin yeniden bir güç olması için Türkiye’nin üyeliği büyük bir hamle olacaktır ve zaten başka bir şansları da yoktur. Öte yandan Doğu Akdeniz’de yaşanan çekişmeleri sona erdirebilecek tek formül de şu aşamada Türkiye’nin Mısır, İsrail ve Suriye ile arayı düzeltmesi ve AB üyesi olarak Yunanistan – Güney Kıbrıs ve Türkiye – KKTC denkleminde çözümün ortaya çıkmasıdır.

Son dönemde Kıbrıs’ta yaşanan gelişmeler de ülkemizin güvenliğini ve geleceğini ciddi anlamda tehdit ediyor. Buradaki garantör ülke olan İngiltere’nin AB’den ayrılması durumunda; bu sorun bir AB meselesi olmaktan da uzaklaşacağı için Türkiye’nin elindeki kozlar doğru bir diplomasi ile verimli olarak kullanılabilir.

Türkiye – AB ilişkileri eğer Brexit gerçekleşirse yıllardır bir alternatif plan olan “imtiyazlı ortaklık” gibi bir başlıkta değerlendirilmesini de tekrar gündeme getirecektir. İngiltere’nin AB ile ilişkilerini düzenleyeceği statü bire bir olarak Türkiye – AB arasında da hayata geçirilebilir ve AB ilişkilerimizde artık bir “İngiltere Modeli” gündeme gelebilir.