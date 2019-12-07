İyi Hal’li Mahkum (!)

İnsanlarımız;

Enflasyonu,İngiltere’de toplanan dünya liderlerinin NATO toplantısını,çarşıyı-pazardaki ateşi bıraktı,

Ordu da öldürülen üniversite öğrencisi,bale öğretmeni kızımıza ağıt yakmaya başladı.

Konuyla ilgilerinden dolayı İçişleri ve Adalet Bakanları halkı bilgilendirmeye ,çözümler üretmeyi sürdürüyor.

Katilin geçmişi,cezaevine giriş sebebi,suçu,cezaevindeki İYİ HALİ(!) TV kanallarında neredeyse dizi flimlerine taş çıkartırcasına anlatılıyor.

Bir genç kızımız öldürülen…

Öldürenle hiçbir ilgisi yok ,

Eski eşi,sevgilisi değil.

Markette gördüğü kızı “Öldüreceğini” gözüne kestirdiğini söyleyen katil,

Cezasını çektığı hapishaneden İYİ HALİ görüldüğü için izinli çıkmış !

İzinl bittiği halde cezaevne dönmemiş,FİRARİ olarak aranıyormuş !

Aranırken de adam tutmuş hiç alakası olmayan yolda yürüyen bir kızı öldürüyor…

Bu mahkuma İYİ HAL’Lİ olduğunu kim veriyor?

Yattığı cezaevinin,hapishanenin yönetimi !

Hangi gerekçelere dayanarak veriyor bu kararı?

Yahu bu adam cezaevine bir başka vatandaşın hayatına gasp ettiği,öldürmeye teşebbüs ettiği için girmedi mi

Sizin hangi doktorunuz bu adamı muayene etti,gözetim altında tuttunuz da bunu İYİ HALİNDEN dolayı hapishaneden izinli saldınız?

İY HALLİ mahkumunuz bu ise acaba KÖTÜ halli mahkumlarınız km bilir nasıllardır?

Anlaşılan,Cezaevleri ISLAH değil,SUÇ işleme devleri olmuş.

Acı gerçek ama,

Asıl suçlu balerin kızı öldüren değil,

Aslı suçlu o katile İYİ HALİ var diye rapor veren cezaevi yetkilisidir!

Evet o katil yargılanacak ama onun kadar onu hapishaneden izine çıkaran,ona İYİ HALLİ raporu düzenleyen kişi de aynı suçtan yargılanmalıdır !

Cezaevleri yolgeçen hanları gibi…

Gün geçmiyor ki cezaevlerinde olmayacak olayları duymaktayız.

İçeriye KADER kurbanı olarak girenlerin içeride aldıkları eğitimle (!) dışarı birer profesyonel potansiyel olarak çıktıklarını görüyoruz.ı

Ordulu katilin anlattıkları kan donduruyor.

Adam potansiyel suç makinası.

Cezaevinde hangi psikoloğu bu mahkumla konmuştu,onu dinledi,onun ruh halini anladı ve toplum içine İZİNLİ salmasını sağladı?

Kim,Kim,Kiiiiiim ?

Suç işleyeni hapse tıkmakla SUÇ işlemenin önünü alacaklarını düşünenler,

Hapishanelerde suçluları eğitime tabi tutmadıkça suç işlemelerin önüne geçemeyeceklerini ne zaman anlayacak?

Cezaevlerinde eğitim olmadıkça,daha çok kızlarımız,kadınlarımız ve vatandaşlarımız ölürülecekana babalar kahrolacak,ölenlerin yasını tutacak?

Ordulu üniversite öğrencisi,bale öğretmeni Ceren gibi daha bir çok Cerenimizin öldürülmesini istemiyorsak,

CEZEVLERİNDE mahkumların eğitimine bir an önce eğilmeli,onların yaşantı ve geleceklerini hatırlı kasaba DOKTORLARI gibi gereksiz yeteneksiz kişilerin eline bırakmamalıyız !