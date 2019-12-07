BASTON GÜLLERİN YETİŞTİRİLMESİ

Baston gül denmesinin sebebi nedir?

Baston gülün aşıları, normalde toprak seviyesinden itibaren yüz yirmi santim yükseklikte bırakılan dallara yapılır. Diğer bodur güllerin ve sarmaşık güllerin aşıları ise toprak seviyesinden on veya on beş santim yüksekliğinde yapılmaktadır. Baston güller, genellikle bahçe kapısının girişinden itibaren sağlı sollu olarak yüz elli santim aralıklarla, eve giriş kapısına kadar olan kısma dikilir. Bu güller açtığında bahçe kapısından girildiği zaman ev kapısının girişine kadar omuz hizasında açmış olan renk renk güller, bizleri karşılayacaktır.

Baston gülleri yetiştirmek için doğada kendiliğinden yetişmiş olan yabani kuşburnu fidanlarının genç, düzgün ve yüz yirmi santim olanlarından bu aylarda sökülerek istenilen yerlere dikilir. Dikilen bu kuşburnu fidanları İlkbahar’da her tarafından taze filizler sürer. Bu filizlerden en üst kısımda iki veya üç adet bırakılır. Gövde üzerindeki diğer bütün filizler, temizlenir. En üstte bırakılan iki veya üç dala Mayıs Ayının on beşinden itibaren başlamak üzere değişik renklerdeki güllerden aşılar yapılır. Örneğin bir dala sarı renk gül, bir dala kırmızı renk gül, bir dala beyaz renk gül aşısı yapılarak tek kökte üç renk gül açmış olur. Bu durum, görüntü bakımından da çok güzel olmaktadır.

Baston güllerin ana gövdesi, kuşburnu yabanisi olduğundan dolayı gövde kısmından ve kök kısmından zaman zaman yabani sürgünler çıkabilir. Bu sürgünler, görüldüğü zaman hemen koparılıp temizlenmeli; büyümelerine izin verilmemelidir. Aksi takdirde bunlar büyüyüp geliştikçe aşılı kısmın zayıflamasına, hatta kurumasına dahi sebep olabilmektedirler. Bu duruma özellikle dikkat edilmelidir.

Bir başka konu ve yazımda buluşmak üzere...

Saygılarımla,

İbrahim Tınaztepe