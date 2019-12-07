Daha mutlu bir insan olabilmek için yapmanız gereken 12 şey!

Her şeyin “daha”sını istediğimiz bugünlerde tabii ki mutluluğunda fazlasını istiyoruz.

Daha iyisi, daha güzeli, daha yenisi, daha havalısı, daha pahalısı, daha ünlüsü, daha enteresanı derken bizden mutlusu var mı?

**

Elbette var…

Maalesef hayatta hiçbir şeyin fazlası daha fazla mutluluk getirmiyor.

Mutluluk ya da mutsuzluk sahip olduklarımızla değil kendimizle olan ilişkimizle doğru orantılı.

İşte insanın kendiyle olan bağını kuvvetlendirecek, daha mutlu bir insan olmaya doğru gitmeyi sağlayacak 12 şey:

1-BEKLENTİLERİNİZİ AZALTIN

İşten, partnerinizden, arkadaşlardan, çocuğunuzdan veya ailenizden… Ne kadar beklenti içinde olursanız o kadar çok yıpranacak konunuz olacaktır. Herkesi olduğu gibi, yaptığı kadarıyla kabul etmenin yollarını araştırın.

2-MÜKEMMELİYETÇİ OLMAYIN

Her şeyin fazlasını istemekle kalmıyor “mükemmeli” de arıyorsanız hem zihninizi hem de bedeninizi fazlasıyla yoruyorsunuz demektir. Hiçbir iş, hiçbir insan mükemmel değildir. Hatta doğada mükemmellik diye bir şey yoktur, bunu kendinize hatırlatın.

3-ARZU VE İSTEKLERİNİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Reklamlar, sosyal medya, boy boy magazin sayfaları, Hollywood standartları… İnsanın aklını alıyor, arzu ve isteklerin ardı arkası kesilmiyor. Hayatta istediğimiz her şeyin olamayacağını öğrenmiş olsak da arzu ve istekler insanın ruhunu yoruyor.

4-HAYATIN RİTMİNE AYAK UYDURUN

İşten yorgun argın eve gelmişken takip ettiğin dizinin son bölümünü izlemek için inat ediyorsanız, hafta sonuna kırk farklı planı sığdırmaya çalışıyorsanız, mesai saatine yetişmeyen işleri dert ediyorsanız, saatlerin yetmediğini ya da geçmediğini hissediyorsanız bu işte bir yanlışlık olduğunu hatırlayın.

5-UYKU RUTİNİ OLUŞTURUN

Araştırmalar aynı saatte uyuyup aynı saatte uyanmanın insan bedenine olan faydalarını ortaya koyuyor. Sağlıklı bir bedenle mutluluk düzeyinin ilişkisi ile tartışılmaz. O zaman her gece aynı saatte yatağa girmenin yollarını araştırın. Uykuya geçmekte zorlanıyorsanız tıpkı bebeklerde olduğu gibi bir uyku rutini oluşturmayı deneyebilirsiniz.

6-BESLENMENİZİ GÖZDEN GEÇİRİN

Eskiden ruhsal sağlık için beyin sağlığımı önemliydi şimdi ise bağırsaklar! Dünyada ve Türkiye’de bağırsak sağlığı ve psikoloji arasındaki ilişkiyi anlatan birçok kitap yayınlandı. Bunun en basit örneği ağır bir yemek yediğinizde üzerinize çöken ağırlık hissidir.

7-MEDİTASYON YAPIN

Meditasyon yapmak zihninizi sakinleştirir. Düzenli meditasyon yaptığınızda evdeyken evi, işteyken işi düşünürsünüz. İş stresi iş yerinde kalır, hayatın keyfi size kalır. Kimse sizi kızdıramaz veya üzemez. Gereksiz arzu ve istekler artık sizi yoramaz.

8-EGZERSİZ YAPIN

Egzersiz yapmak kardiyvasküler yani dolaşım sisteminizi uyarır, kaslarınızdan iç organlarınıza, en ince sinir uçlarına kadar kan ve oksijenin dolaşmasını sağlar. Böyle olunca beden nasıl kendine gelmesin! Oksijen taşınan hücreler beslenir. Hücreler kendileri mutlu olur sizin de daha mutlu hissetmenizi sağlarlar

9-MÜZİK DİNLEYİN

Çok klişe olacak ama müzik ruhun gıdasıdır demişler. Çok doğru! Farklı farlı şarkılar dinleyip, farklı müzik türlerini keşfedin. Her şarkının sizi nasıl etkilediğini tanımlamaya çalışın. Örneğin bir klasik müzik parçası açıp melodilerin sizde nasıl duygular uyandırdığını araştırın.

10-DANS EDİN, STRES ATIN

Çok canınız sıkkın ve kıpırdamak istemiyorsanız dahi yumuşak bir müzik açıp ayakta salınmakla işe başlayabilirsiniz. Kliplerde gördüğünüz gibi figürler yapmasanız da olur. İzin verin bedeniniz müzik eşliğinde sallansın. Dans bedenin kendini ifade etme yollarından biridir, bunu değerlendirin.

11-RESİM YAPIN

Özellikle zihninizi kullandığınız bir işte çalışıyorsanız farklı aktiviteler yoluyla elinizi de çalıştırmak çok faydalı olacaktır. Alın bir sulu boya ve resim defteri boyamaya başlayın. Başlangıçta sadece renkleri kâğıda taşımayı deneyebilirsiniz, sonradan belki çiçek motifleri, bir manzara resmi yapmak iyi gelebilir!

12-ÇOCUKLA ÇOCUK OLUN

Çevrenizde bir çocuk görürseniz onunla kısacık da olsa vakit geçirme şansını değerlendirin. Çocuklarla birlikte olmak, insan yavrusunun sınırsız enerjisiyle temas etmek hem çok eğlencelidir hem de bir yetişkine çok şey öğretir. Bir süreliğine de olsa hayatın geçmişini, geleceğini unutup ana odaklanmanıza yardımcı olur. (Alıntı)

***

İşte yaşamak için en pahalı kentler!

2019'un sonlarına yaklaşırken yılın "en"leri de bir bir belli olmaya başladı. The Economist Intelligence Unit'in yaptığı bir araştırma 2019'un yaşamak için en pahalı kentlerini ortaya çıkardı. Avrupa ve Kuzey Amerika kentleri listede öne çıkarken Tel Aviv, Hong Kong ve Singapur da listede üst sıralarda.

1. Singapur

2. Paris, Fransa

3. Hong Kong

4. Zürih, İsviçre

5. Cenevre, İsviçre

6. Osaka, Japonya

7. Seul, Güney Kore

8. Kopenhag, Danimarka

9.New York, ABD

10.Tel Aviv, İsrail

MUTLULUK SÖZLERİ

-Mutluluğun sırrı, beklentilerini düşük tutmaktır.

-Mutlu olmaktan korkan birini aşka ikna edemezsin.

-Birçok insan, mutlu olduğunu bilmediği için mutsuzdur.

-Hayatın bir numaralı kuralı: Seni mutlu eden şeyi yap!

-Bu dünyadaki iyilik yapan herkes mutlu olmayı hak eder.

-Mutlu edemeyeceksen meşgul de etmeyeceksin. Özdemir Asaf

-Herkes mutluluktan bahseder, ama pek az kimse bilir onu.

-İnsan dünyada ancak dünyaya boş verdiği zaman mutlu olur.