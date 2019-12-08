NATO KAFA!..

Birçok kez anlatmaya çalıştık, bir kez daha altını çizerek anlatalım;

“Uluslar arası siyasette ULUSAL GÜCÜN kadar varsın!”

Yani;

· Ekonomik ve teknolojik olarak güçlüysen; katma değeri yüksek “MARKA” ürün üretebiliyor ve dış pazarlarda satabiliyorsan,

·Eğitim düzenin “NİTELİKLİ İŞGÜCÜ” yetiştirebiliyorsa,

·Vatandaşların arasında gelir düzeyi farkı yüksek değilse,

·TOPLUMSAL SORUNLAR “toplumlararası çatışma” yaratmayacak düzeydeyse, “ULUSAL MORAL” güçlüyse,

·Ordunuz güçlüyse,

“Ulusal Gücünüz” de yüksektir. Bu koşullarda olan bir ülkenin uluslar arası siyasette de eli güçlüdür.

Ya da;

Bilim ve teknolojide geri kalmış, bütçesi sürekli açık veren, sürekli DIŞ BORÇ alan, bu yüzden yüksek oranda FAİZ ödeyen, üretimde ihtiyaç duyulan “girdilerin” yarıdan fazlasını dış ülkelerden alan, eğitimde geri kalmış, Üniversiteleri uluslar arası alanda “yok” sayılan, Ordusu “gerici cemaatlerin” ve “kumpasların” saldırısına uğramış, işsizlik ve geçim sıkıntısı nedeniyle vatandaşı sürekli yoksullaşan ve “ULUSAL MORALİ” zayıflayan bir ülkeyseniz, üstelik bu ülkede “dış politika kimi siyasetçiler tarafından “iç siyasetin malzemesi” olarak kullanılıyorsa;

Ulusal gücünüz zayıftır!

Örnekleyelim;

·2009 yılında, NATO Genel Sekreterliği’ne Danimarka eski başbakanı Rasmussen adaydı. AKP iktidarı, “Danimarka’da yayınlanan Hazreti Muhammed ve İslam’ı eleştiren karikatür ve bu ülkeden yayın yapan “Roj TV” nedeniyle karşı çıkıyordu. Koşulları vardı; “Karikatür nedeniyle ÖZÜR dilenecek, Roj Tv. Kapatılacak ve Genel Sekreter Yardımcılığına bir Türk vatandaşı getirilecekti. Bu koşulların hiçbiri yerine getirilmedi ama İstanbul’da yapılan toplantıda Rasmussen’e oy verildi!

Zamanın Cumhurbaşkanı Abdullah Gül; “Obama’nın başarısı için Rasmussen’e itiraz etmedik” diye açıklama yaptı! (5.5.2009)

·ABD başta olmak üzere, “petrol hırsızı” emperyalist güçler NATO’yu kullanarak LİBYA’ya saldıracaklardı. Türkiye “veto” hakkını kullansa bu saldırı yapılamazdı. Dönemin Başbakanı Erdoğan; “NATO’nun ne işi var Libya’da?” dedi! (28.2.2011) Ama, “Libya Tezkeresi” 24 Mart 2011 tarihinde Meclis’ten geçti! Üstelik, 5 savaş gemisi ve bir denizaltımız NATO saldırısına katılmak üzere hareket etti! Kıbrıs Barış Harekatı’nda bu ülkeye maddi-manevi destek veren tek ülke ve tek lider olan Kaddafi’ye böyle karşılık verdik!

·FRANSA, “Ermeni soykırımını reddedenlere hapis cezası” öngören yasayı onaylamıştı. Ve, yeniden NATO’nun askeri kanadına dönmek istiyordu! Türkiye “VETO” hakkını kullansa bu mümkün olamazdı! Ama Fransa, askeri kanada yeniden kabul edildi!

Son olarak, İngiltere’de toplanan NATO Liderler Zirvesi’nde; Türkiye, “PKK/PYD” nin terör örgütü sayılmasına ilişkin talepte bulundu ama VETO edildi! Ne ABD, ne de Avrupa devletleri bu talebe olumlu bakmadılar! Üstelik, ABD bu örgütlere binlerce TIR dolusu askeri malzeme veriyordu!

Bu talebe olumlu karşılık verilmemesi halinde, sayın Cumhurbaşkanı; “NATO’nun Baltık ülkeleri savunma planına” VETO koyacağını açıklamıştı!

Ancak, Londra zirvesinde Türkiye olarak bu “VETO” hakkımızı kullanamadık!

Üstelik, yayınlanan ortak bildiride PKK/YPG’nin “terör örgütü” sayılmasına ilişkin tek kelime yoktu!

Ama, “yandaş medya” yine aynı klişe manşeti kullanmış; “İstediğimizi aldık!”

Şimdi, hani siyasi görüşte olursanız olun, “akıl, bilinç ve insafla” bir düşünün; Türkiye’nin uluslar arası siyasetteki yeri, prestiji, gücü nedir?

Siz; Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olarak, Türkiye’nin uluslar arası siyasetteki yerini, duruşunu beğeniyor musunuz? ONUR duyuyor musunuz?