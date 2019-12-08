Türkiye’de “faiz”, Almanya’da “üretim”, vergi rekortmeni

Türkiye, Müslüman bir ülke ve “faiz” haram…

Ama Türkiye’de “faiz”, vergi rekortmeni!

Kurumlar Vergisi sıralamasında…

*Merkez Bankası, birinci…

*Ziraat Bankası, ikinci…

*Garanti Bankası, üçüncü…

*İş Bankası, dördüncü…

Almanya, halk ağzıyla “gâvur”…

Almanya’da ise “üretim”, vergi rekortmeni!

Kurumlar Vergisi sıralamasında…

*Volkswagen, birinci…

*Mercedes, ikinci…

*BMW, üçüncü…

*E.ON Enerji, dördüncü…

Bizimkiler “faiz”e karşılar, yatar kalkar “Faiz haram” derler, ama ekonomik sistemi faiz çarkından kurtaramazlar.

Ekonominin temeline “üretimi” oturtamazlar…

Almanya’da ise ekonominin temelinde “çalışmak” vardır, “üretmek” vardır, “ihracat” vardır.

İMF, daha yeni, “Dünyanın Ekonomik Görünümü” adlı raporunu yayınladı.

2018 verileri şöyle:

*Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 784 milyar dolar ve dünyanın 18.büyük ekonomisi.

*Almanya’nın Gayri Safi Yurtiçi Hasılası 4 trilyon dolar ve dünyanın dördüncü büyük ekonomisi.

Madem konu açıldı, İMF’nin bitmek üzere olan 2019 yılı ile ilgili tahmini rakamlarını da vereyim.

*Türkiye’nin Gayri Safi Yurtiçi Hasılası’nın 706 milyar dolara düşmesi ve dünya sıralamasında iki basamak daha geri gitmesi bekleniyor. Yani 20.sıraya…

*Almanya’nın Gayri Safi Milli Hasılası’nın da 4 trilyon dolardan 3 trilyon 964 milyar dolara düşmesi bekleniyor. Ama Almanya ekonomi büyüklükte dünyadaki dördüncü sırasını koruyor.

Bir de kişi başı milli gelirlere bakalım!

Türkiye’de kişi başı milli gelir, 8 bin 811 dolar…

Almanya’da kişi başı milli gelir, 42 bin 128 dolar.

İşte böyle!

Şunu unutmayalım.

Ekonominin temeli, üretmektir.

Çalışmak ve üretmek…

Sürekli borç alarak, borcu borçla kapatarak ülkeyi yönetmeye kalkmak, iş değil!

Zaman kaybetmeden “borç ekonomisi”ni bırakıp “üretim ekonomisi”ne geçmemiz şart!

Soframız da artık “yerli ve milli” değil

“Tarımda kendi kendine yeten ülkeyiz” diye övünürdük.

Kurufasulye, nohut ve mercimeğe, “milli yiyeceklerimiz” diye bakardık.

Eti, gün gelip yurt dışından satın almak zorunda kalacağımız, aklımızın ucundan geçmezdi.

Ya sofralarımızdan eksik etmediğimiz ekmek?

Ekmekte de büyük oranda dışa bağımlıyız.

Sofraya oturunca, bakın şöyle masanın üstünde neler var?

Yüzde 70-80’nini dışarıdan alıyoruz.

Gıdada da her geçen gün dışa bağımlılığımız artıyor.

En tehlikelisi de bu!

Enerjide zaten bağımlıyız…

Sanayide bağımlıyız…

Sağlıkta bağımlıyız…

Teknolojide bağımlıyız…

Hiç olmazsa yediğimiz içtiğimizde bağımlı olmasaydık.

Senin Türkiye gibi bir vatanın olsun, en verimli topraklara sahip ol, çalışma sırtüstü yat, en basit en temel yiyeceklerini dolar ödeyip dışarıdan al…

İşte insana en koyan da bu!

Gün gelip, borç bulup gıda ithalatını yapamazsak, ne olacak?

Rakamlar ortada.

Ne kadar gıda satıyoruz, ne kadar gıda alıyoruz, ortada…

Daha yeni, TBMM’de Tarım Bakanlığı bütçesi görüşülürken “acı tablo” bir kez daha gözler önüne serildi.

Önce ana kalemleri vereyim.

*Türkiye, 2019 yılında, 5 milyar 789 milyon dolarlık “bitkisel ürün” ithal etmiş. Toplam “bitkisel ürün” ihracatı ise 2 milyar 697 milyon dolar.

*”Hayvansal ürün” ithalatımız 465 milyon dolar, ihracatımız ise 273 milyon dolar.

İthalatımız ve ihracatımız arasındaki fark, ciddi boyutlarda.

Bütçe görüşmelerinde öne çıkan bazı rakamlar şöyle:

*BUĞDAY: 17 yılda 58 milyon 719 bin ton buğday ithal edildi, yurt dışına 15 milyar 613 milyon dolar ödendi.

*ARPA: 17 yılda 3 milyon 398 bin ton arpa ithal edildi, yurt dışına 838 milyon dolar ödendi.

*MISIR: 17 yılda 19 milyon 545 bin ton mısır ithal edildi, 4.2 milyar dolar döviz ödendi.

*PİRİNÇ: 17 yılda 2 milyon 573 ton pirince 1 milyar 420 milyon dolar ödendi.

*AYÇİÇEĞİ: 17 yılda 9 milyon 873 bin ton ayçiçeği tohumuna 5 milyar 68 milyon dolar ödendi.

Bütçe görüşmelerinde ortaya konan tarım ithalatı rakamları böyle uzayıp gidiyor.

Saman ve küspe ithal ediyoruz, dahası var mı?

Utanç duyulacak bir noktadayız.

Hiç kimse “tarım üzerinden” ahkâm kesmeye kalkmasın!

Kendi çiftçimizi bıraktık, yıllardır başka ülkelerin çiftçilerine destek veriyoruz.

Eğer o paraları biz kendi çiftçimize verseydik, ihtiyacımızı karşıladığımız gibi, tarım ürünü ihraç eden önemli bir ülke haline gelirdik.

Ama yıllarca öyle kötü yönetildik ki, en güvendiğimiz sektör olan tarımda da sıfırı tükettik.

3 görüş

*”Bir insanın özünü anlamak isterseniz ona güç veriniz.” PİTTAKUS

*”Mutlu çağlar değil, mutlu anlar vardır.” John BERGER

*”Kuşku, gerçeğin tapınağına girebilmek için herkesin geçmek zorunda olduğu bir dehlizdir.” Charles Caleb COLTON