Çocuklarımızı kurtaralım

Bugün içtiğimiz, yediğimiz bazı gıdalarda MSG denilen madde var.

Bu maddenin de insan sağlığına çok zarar verdiği belirtilmektedir.

MSG nedir?

Bunu piyasada Çin tuzu diye satıyorlar.

Piyasada bazı dönerciler, köfteciler, hazır çorba üretenler, hazır yoğurtlarda, peynirlerde kullanılmaktadır.

MSG bir katkı maddesidir.

Yiyeceklere katıldığında o yiyeceğin beyin tarafından güzel olarak algılanmasını sağlıyor.

Tatlı, tuzlu fark etmiyor.

Hangi yiyeceğe katılırsa ona lezzet veriyor.

Bu nedenle gıda üreticilerinin çoğu karlı olduğu için bu maddeyi kullanıyorlar.

MSG sinir hücrelerine zarar veriyor.

Buna bağlı olarak Alzheimer, Parkinson hastalıkları, Epilepsi, Obezite, Diyabet, Böbrek ve karaciğerde bazı hastalıklar meydana getiriyor.

Bu madde genellikle çocukların çok sevdiği cipslerde, hazır köfte harçlarında, et suyu tabletleri, hazır çorbalar, dondurmalar, renkli yoğurtlar ve benzeri birçok üründe kullanılmaktadır.

Bu kadar insan sağlığına zarar veren bu madde neden kullanılmaktadır?

Sağlık Bakanlığı bu maddenin gıdalarda kullanılmasına neden izin vermektedir?

Küreselleşen dünyada ticaret de küreselleşti.

Küresel ticaret devleri insaf, merhamet, acıma gibi duygulardan yoksundurlar.

Onlar karlarına kar katmak isterler.

İşin ilginç yanı, bu firmalar kendi ürettiklerini yemezler.

Onlar kendileri için organik ürün üretirler.

Son 25 yılda çocuk yaşta diyaliz cihazına bağlı olarak yaşayanlar, şeker hastalığı ile tanışan küçücük çocuklar, obez ve asabi çocuklar, çeşitli nedenlerle engelli doğan çocuklar giderek artmaktadır.

Bu ve benzeri hastalıklara yakalananlar ülke nüfusunun % 12 sini teşkil etmektedir.

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Madalyonun diğer tarafında ise, bu hastalıkları tedavi etmek için üretilen ve piyasaya sürülen ilaçlardır. Bu küresel firmalar bir taraftan insan sağlığına zarar veren bu ürünleri üretip pazarlarken, diğer taraftan bu hastalıkların tedavisi için gerekli ilaçları da üretmektedirler.

Yani iki yönlü para kazanmaktadırlar.

Kapitalizm böyle bir şey işte.

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Büyük ilaç firmalarında uzun süre çalışmış, üst düzey görevlerde bulunmuş olan Roland Diggelman bakın ne diyor. “İlaç firmalarının sahipleri ne hastaların iyileşmesini, ne de ölmesini isterler.

Hastalar süründükçe onlara sürekli olarak ilaç satmak isterler.”

Bu tuzağa düşmemek için büyükler olarak çocuklarımıza hazır gıda yedirmeyelim.

Bu konuda çocuklarımızı eğitelim.

Eğitim demişken, emperyalistler yani bu küresel ticaret adamları sömürdükleri ülkenin eğitim sistemini kendileri tayin ederler.

Onlar bu ülkenin çocuklarının iyi eğitim almasını istemezler.

Şunu çok iyi biliyorlar ki eğitimi sıfırlanmış, iyi eğitilmemiş bir toplumu sömürmek çok kolaydır.

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Son yıllarda eğitimimizin çökmesi bu emperyalistlerin iştahını daha da kabartıyor.

Onlar ve onların yerli işbirlikçileri, bu toplumda okuyan, yargılayan, düşünen insan istemiyorlar.

Evime bu saydığım ürünlerin hiçbirini sokmam.

Sizler de lütfen çocuklarınızın hasta olmaması için, onları bu konuda eğitin.