Emniyet ve Milli Eğitim gençleri bilinçlendirmeli!

İYİ Parti İl Başkanlığı, 14 Ekim 2019 tarihinde bir basın açıklaması yaptı…

Açıklama çok kapsamlıydı…

Bu basın açıklamasından size ülkemizdeki işsizlik, intiha ve kanser vakalarıyla ilgili bilgi vermiştim..

Bugün de İYİ Parti’nin ilimizdeki güvenlikle ilgili yaptığı değerlendirmeyi paylaşmak istiyorum…

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İlimizde son zamanlarda halkımızın güvenliği konusunda sıkıntılar yaşanmaktadır.

Darıca’nın Sırasöğütler Mahallesi’nde son zamanlarda yaşanan huzursuzluklar vatandaşlarımızı tedirgin etmektedir.

Yaşanan hırsızlık olayları ve kadınlara yönelik sözlü taciz olayları nedeniyle mahalle sakinleri Emniyet Müdürlüğü yetkililerinden bölgede çalışma yapmasını istemekteler.

Bu bölgede gece saatlerinde polis ve bekçi ekiplerinin devriye sayılarının arttırılması ve ekiplerin özellikle ara sokaklarda devriyesini sıklaştırmasını istemekteyiz.

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Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 7-13 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonlarda Kocaeli’nde, 146 gram esrar, 144 adet ectasy, 52 gram metamfetamin, 43 gram sentetik kannabinoid, 3 gram skunk ve 1 kök kenevir bitkisi ele geçirildi.

Gölcük ve Karamürsel ilçelerimizde 3 kişi uyuşturucudan gözaltına alındı.

Karamürsel ilçemizde 16 yaşındaki bir kız çocuğunun uyuşturucu verilip cinsel istismara uğradığı iddiası üzerine başlatılan soruşturma kapsamında 11 kişi göz altınaalındı.

Emniyet güçlerimizden halkımızın ve özellikle de çocuklarımızın güvenliği için denetimlerini sıklaştırmasını, çocuk ve gençlerimizin bilinçlenmesi için MEB ile iş birliği yaparak okullarımızda eğitimler vermesini istemekteyiz.”

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İYİ Parti’nin güvenlikle ilgili değerlendirmesini yukarıda verdim…

Kocaeli Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu’nu ziyaretimizde ilimizdeki güvenlik konusunu da konuşmuştuk.

Tipioğlu’nu çok kararlı görmüştüm…

İYİ Parti, Emniyet Müdürlüğü ve Milli Eğitim Müdürlüğü’nün koordineli çalışarak, çocukların ve gençlere güvenlik konusunda eğitim verilmesini öneriyor. Ben de bu öneriye katılıyorum.

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Aksoy, AA.’nın oylamasına katıldı

Vali Hüseyin Aksoy, Anadolu Ajansının düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katılarak, haber, yaşam ve spor kategorilerinde 3 fotoğraf için oy kullandı. Aksoy, tercihini; haber kategorisinde Ozan Efeoğlu’nun " Selin Ardından”, yaşam kategorisinde Halil Fidan’ın "Harran'da Yaşam", spor kategorisinde Mustafa Yalçın'ın “Millilerden Asker Selamı” başlıklı fotoğraflarından yana kullandı. Hayırlı, uğurlu olsun.

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Sanayi kuruluşları ülkeyi terk mi ediyor?

Ekonomi iyiye gidiyor deniyor, ama hala yansımasını göremedik. CHP Kocaeli Milletvekili Tahsin Tarhan, önceki gün bir açıklama yaptı. “Son dönemlerde sanayi kuruluşlarına baktığınız zaman Türkiye'deki sanayi yatırımları tek tek ya Bulgaristan'a, ya Romanya'ya ya da Polonya'ya gidiyor. Türkiye'nin en büyük sanayi kuruluşları, ülkeden gidiyor” dedi. Zaten işsizlik var, bir de sanayi kuruluşları Türkiye’yi terk ederse, vay Türkiye’nin haline.

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Nazlıgül’ün ilginç cevabı

Milli Piyango’da büyük ikramiye 80 milyon lira… Demokrat Parti İl Başkanı Mustafa Nazlıgül’e , “80 milyon lira size çıksa ne yaparsınız?” diye soruldu… Nazlıgül, “Büyük ikramiye bana çıkarsa buradan söz veriyorum, tüm ikramiyeyi kuruşuna dokunmadan Hazine ve Maliye Bakanlığına bağışlayacağım. Bakan Berat Albayrak, milli damadımız yeter ki o rahat etsin. Kendisi maalesef ekonomiyi öyle bir hale getirdi ki, vatandaşın ekonomiden umudu kalmadı ”dedi. Nazlıgül’ün cevabı aslında çok düşündürücü… Bu arada, bu yılki 70 milyon liralık büyük ikramiye, hala alınmadı.

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Eriklitepe’de KAR KEYFİ

Gölcük Belediyesi Eriklitepe Tabiat Parkı yılın ilk karının yağmasıyla birlikte beyaza büründü. Erikli Tepe’de konaklamak isteyenlere ise üzücü bir haberimiz var. Hafta içi kalmak isteyenler kolaylıkla oda bulabilirken, hafta sonları kalmak isteyenler Şubat’tan sonraya rezervasyon yaptırabilirler. Rezervasyon ve ayrıntılı bilgi için: 0 538 045 80 00 nolu telefonu arayabilirsiniz. Ben gitmedim, ama giden arkadaşlar, tavsiye ediyor.

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Muhtardan yalanlama

Dilovası Köseler Köyü Muhtarı Selami Toklar, hakkında yolsuzluk yaptığı, devlet arazilerini peşkeş çektiği ve rüşvet verdiği gibi iddialar çıktı. Toklar, konuyla ilgili açıklama yaptı..Suçlamaların asılsın olduğunu, kendisine bu iftirayı atanlarla yargı önünde hesaplayacağını söyledi. İddialar ciddi, bakalım Toklar, bu durumdan kendisini nasıl kurtaracak.