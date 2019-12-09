Ceren Özdemir (kadın cinayeti) üzerine!

Biliyorsunuz, Ağustos ayı içerisinde en çok konuşulan konulardan bir tanesi yine bir kadın cinayeti EMİNE BULUT cinayetiydi. Bu cinayatin basit biçimde ve populist bir anlayışla timeline inilmeden sadece kadın cinayeti şeklinde tartışılması üzerine bu sütunda, 26.08.2019 tarihinde “KADIN CİNAYETLERİ ÜZERİNE” başlıklı bir makale kaleme almıştım. Bu makalede töre cinayetlerinden, teröre kadar, trafik kazalarından iş kazalarına kadar, çevre sorunundan, sağlık hatalarına kadar birçok konuda ülkemizde insanların öldüğünü/öldürüldüğünü,cinayetlerin ciddi toplumsal temelinin olduğunu, temel nedenlere inilmeden böyle kabaca önlemler alınmaya devam edilirse cinayetlerin ne yazık ki arkasının kesilemeyeceğini ifade etmeye çalışmıştım.

Hatta yazının son bölülümde bunun çaresi var mı diyerek ; aynen “Çare siyasi güç elde etmek için kendisine düşman yaratan,bunun için bağırıp çağırıp nutuklar atan ve bu şekilde toplumu kutuplaştıran siyasilerin bu anlayışını bırakmasında, dogmatik değil, bilimsel eğitimle toplumun bilinçlendirilmesinde. Çare tam olarak oturmuş, bağımsız ve çağdaş adalet ve ceza infaz sisteminde, gereği gibi denetlenebiler siyasi sistemde,tam demokraside, hataları ve cinayetleri gereği gibi cezalandıran,cezaları sık sık affetmeyecek olan devlet yapımızda.Türkiye uzun süredir çağdaş dünyayı yakalamanın aksine giderek geriye doğru kayıyor.Türkiye utanç verici bu siyasi ve sosyal iklimi yaratan tüm unsurlardan bir an önce kurtulmalıdır.Olay basit bir kadın cinayeti değildir.Olayın diğer cinayetlerle birlikte ciddi bir toplumsal temeli vardır.Bunu farketmek ve çözüm üretmek önce iktidarın daha sonra da diğer siyasilerin temel görevidir.İnsanımız ve tabii iki en kutsalımız olan kadınlarımız bu cinayetlerin hiç birini haketmiyor.” Diye yazmıştım da altına ne var bunda,bundan siyasi sonuç çıkartmak gerekmez,abi abartmadın mı ? diye mesajlar gelmişti.

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Şimdi bu cinayeti işleyen ÖZGÜR ARDUÇ’ un infaz sisteminden kaynaklanan eksiklikle açık çeza evine alındığı ve denetim eksikliği ile oradan kaçtığı anlaşıldı. O gün infaz sisteminde hata var demiştik de konunun o zaman da timeline inilmemişti. İşte bu anlayış yine böyle acı bir olaya neden oldu. Yazık olmadı mı ,Ceren Özdemir kızımıza ve ailesine?

Bu şahıs ifadesinde insanları öldürmek istediğini söylüyor.Demek ki; sosyal ve siyasal yapı,böyle insanları üretiyor. Tekrar belirtmekte fayda var.Önce böyle insanları üreten toplumsal yapıyı düzeltmek,sonra cezaları buna göre düzenlemek,en önemlisi de denetimli serbestlik dahil infaz sistemini çağdaş ve denetlenebilir bir hale getirmek zorundayız.İllerdeki sosyal hizletler müdürlüklerini çok geliştirmek,cezaevlerindeki sosylolog ve psikologların işlevlerini arttırmak ve sorunun çözümüne odaklanmasını ve adliye ile birlikte infaz sisteminin içinde koordineli olarak çalışmasını sağlamak gerekiyor.,

Ne yazık ki, siyasi yapı işin timeline inmekten çok uzak.Olayın sosyal ve toplumsal temelleri dikkate alınmadan, bu kafa ile toplumu yaralayan cinayetlerin önlenmesi zor gözüküyor. Olay sadece kadın cinayeti değildir,.Toplumsal, sosyal ve siyasal anlayışımız,eğitim sistemimiz,sosyal hizmetler ve infaz sistemindeki ciddi hata ve aymazlıklar giderilmediği sürece ne üzülerek yeniden söylüyoruz ki ; bu tür cinayetler önlenemeyecektir.

Bir an önce siyaset üstü bir anlayış ile bir devlet politikası şeklinde bu konulara eğilmek lazım ki başka insanların da ciğerleri yanmasın.

Bilinmelidir ki; sorun daha derinlerde tabiii anlayana.