BÖYLE DİN SAVUNMASI OLMAZ OLSUN

Geçen hafta, AK Parti İzmit Belediyesi Meclis Üyesi Şener İnce, İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in camiye ayakkabı ile girdiği izlenimi veren bir fotoğrafı, “Hürriyet, ahıra girer gibi camiye girdi” diye paylaştı.

Bu konuda çok yorumlar yapıldı ve yazıldı. Ben işin siyasi tarafı ile ilgili değilim. “Din anlayışı ve algısının geldiği yer ve dinin toplumumuzdaki birleştirici rolü yerine ayrıştırıcı olarak kullanılması aşamasına mı geçildi?” sorusuna cevap aramak için yazıyorum.

Gerek Başkan Fatma Kaplan Hürriyet ve gerekse mahalle muhtarlarının açıklamaları ile olayın aslı açıklığa kavuştu.

“Fotoğrafta görülen yerin cami olmadığı, bu yerin cami yapılıncaya kadar bir süreliğine ibadet için kullanıldığı fakat halen ardiye ve serada çalışan gariban işçilerin kaldığı yer olduğu, ayakkabı ile basılan halıların da ıslak olduğu” anlatıldı.

Ayrıca Başkan Fatma Kaplan Hürriyet’in köydeki camiye de girerek inceleme yaptığı ve burada ayakkabısını çıkarmış olduğunun resimleri basın mensuplarına gösterildi.

Şimdi, dinimizi bile ayrıştırıcı hale getiren zihniyetin yansıması mahiyetindeki açıklamalara ve haber altına yapılan okur yorumlarına dikkat çekeceğim.

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DİN GÖREVLİSİNİN TAVRI VE ÜSLUBU

İddianın sahibi AK Parti İzmit Belediye Meclis üyesi Şener İnce “ben fotoğrafı görünce böyle değerlendirdim, Sayın Başkan ve yanındakilerin cami içine ayakkabı ile girmemiş olduğunu öğrenmekten mutlu oldum” diye özür mesajı yayınlasaydı, bundan ne kendisi ve ne de partisi zarar görmezdi.

Oysa O, “hadiseye Meclis Üyesi sıfatından ziyade bir Din Görevlisi, bir Müslüman olarak karşılık verme ihtiyacı duyduğunu” söyledi. Bu defa da kadın belediye başkanının “cami içine başörtüsüz girmesini” eleştirdi.

Eğer sadece siyasi hüviyeti ile bu olaya sebep olsaydı siyasetin düştüğü seviyeye üzülür geçerdik. Ama BU SÖZDE DİN SAVUNMASINI bir “din görevlisi ve bir Müslüman olarak” yaptıysa durum daha da vahim demektir.

Şener İnce'nin ortaya attığı bu gerçek dışı iddiaya inananlar da oldu. Mesela Körfez İlçe Müftülüğünde vaiz olarak görev yapan Şenol Köprülü isimli şahıs sosyal medyada, “camiye ayakkabı ile girdi” iftirası ve buna dayanak olan resmin altına, bir din adamına yakışmayacak sözlerle, "Bu hayvanları camiye kim soktu?" şeklinde yorum yaptı.

Görevi namaz kılmayanları da camiye davet etmek olan bu “din görevlilerinin” tavrı ve üslubu beni dehşete düşürdü.

Öncelikle bunlar kadın bir siyasetçiye ve “CeHaPe”ye olan önyargılarını yansıtıyorlar. Bunların ve yorum yapan herkesin öncelikle “Bu belediye başkanı camiye neden geldi ve camide ne yapmak istiyordu?” sorusunun cevabını öğrenmeleri gerekirdi.

Başkan Hürriyet “Caminin tadilatı ve ardiye olarak kullanılan eski yerin restore edilerek köy halkının misafirhane olarak kullanması için” vatandaşlarımızın ilettiği talepleri üzerine bu inceleme ziyaretini yapmış. Yani burada bir hizmet yapılması amacı var.

Buna rağmen camiyi ayakkabı ile (veya ayakkabısına galoş takmadan) gezse veya ibadet esnasında başörtüsüz olarak camiye girse “inancımıza saygısızlık” türü eleştiriler haklı olabilirdi.

Ama Şener İnce’nin olayın esasını öğrendikten sonra bile devam eden şu açıklamaları ıslah olmaz bir önyargının eseri: “Almanlar, İngilizler, Fansızlar bile camiye girerken saygılarından başını kapatıyor. Şimdi özür dileyin. Milletimizin manevi duygularıyla oynamayın.”

İslam’ın iftira, gıybet gibi günahlar hakkındaki ağır hükümlerini ve “kul hakkı” ile ahirete gitmenin ne demek olduğunu bilen birilerinin, hiç olmazsa bu safhada, yaptıkları işin yanlışlığını kavrayıp ürpermesi gerekmez miydi?

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MÜSLÜMAN’A KÂFİR DİYENLER

“Camiye ayakkabı ile girdi” iftirasını atan ve bu kişilere “hayvan” hakaretini yapanlar kendilerini “din görevlisi ve Müslüman” olarak tanıtıyor.

Bu “Müslümanlar” kendilerini dinin sahibi, siyasi rakiplerini de “İslam düşmanı” olarak görüyor.

Bu olay üzerine sosyal medyada paylaşım ve yorum yapanlar bakın ne gibi cümleler kurabilmişler:

“Huylu huyundan vazgeçmedi, CHP’nin İslâm’la kavgası bitmedi. İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet ve ekibi Fethiye Köyü camiine ayakkabı ile girdi. En son Yunan böyle girmişti ama bu Yunan değil CHP’li Fatma.”

“Cehape İzmit Belediye Başkanı camileri ahıra çeviren atalarının izinden gitmeye devam ediyor.”

“Din düşmanı CHPliler, onlar için böyle şeyler normaldir.”

“Fatma Kaplan Hürriyet ahıra girer gibi, ekibiyle birlikte camiye ayakkabı ile girdi. Yıllar geçiyor ama zihniyet değişmiyor.”

Oysaki bu tepkiler ahlaki değil, hukuki değil, insani değil, tarihi gerçeklik ve siyasi etik açısından doğru değil. Fakat aynı zamanda Müslüman’ca bir tavır da değil.

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İMANINIZI KORUMAK İÇİN LAİKLİĞE SARILIN

Araştırmalara göre vatandaşlarımızın yüzde 97’si kendisini Müslüman olarak tanımlıyor. Bir kişi “Müslüman’ım” diyorsa O’nun inancı ile ilgili beyanlarını sorgulayamazsınız. “Siz Müslüman değilsiniz veya İslam düşmanısınız” demek hakkına hiç kimse sahip değildir.

Mademki din görevlisi ve/veya Müslümansınız, “Müslüman’a kâfir diye hitap eden kimsenin kendisinin küfre gireceğinin” haber verildiğini duymuş olmalısınız. (Müsned, II, 18; Buhârî, “Eymân” 7, “Edeb” 73).

Mademki din görevlisi ve/veya Müslümansınız, “Allah Resulünün münafıklara bile Müslüman muamelesi yaptığını, bu tavrın O’nun kâfirliğini ilân etmeyenleri İslâmlaştırma siyasetinin” bir yansıması olduğunu bilmeniz gerekirdi. (TDV İslam Ansiklopedisi)

Bu yüzden ve öncelikle imanınızı korumanız için laikliğin önemini kavrayın.

Çoğunluğu samimi Müslüman olan CHP’lileri İslam dairesi dışına atmanın İslam’a ne faydası olacak?

Siyasi mücadelenizde, dinimizi ahlaki olmayan taktiklerinizin aracı olarak kullanmayın.

Bırakın dinimiz toplumumuzu bir arada tutan ortak değerlerimiz olarak kalsın.

09.12.2019

Ruhittin Sönmez