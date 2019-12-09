Kişisel verilerin korunması için GEÇ KALMAYIN

Bizde yasalar çıkıyor. Ancak uygulamalarına 1 – 2 yıl sonra başlıyor. 6698 sayılı kişisel verileri koruma kanunu da 07.04.2016 tarihinde resmi gazetede yayınlandı. Ancak uygulama 31.12.2019 tarihinde başlıyor. Dolayısıyla firmalar veya şahıslar kanun hakkında bilgilerini unutuyor. Süre azaldığı için hatırlatalım dedik. Çünkü çok ciddi de ceza düzenlemeleri var.

Konuya ilişkin MuhasebeTR sayfasında meslektaşımız Abdullah Polat açıklamalar yapmış özetle;

YASANIN AMACI NEDİR?

Bireylerle ilgili çeşitli verileri çeşitli dijital ve fiziki ortamlarda saklanmakta ve aktarılmaktadır. Bu verilerin kullanıcılar için kolaylıklar sağlasa da verilerin istismar edilme durumunu da meydana getirebilmektedir. Verilerin gelişi güzel toplanmaması ve güvenilir platformlarda koruma altına alınmaması adına hukuki bir altyapının oluşturulması zorunluk haline getirmektedir. Örneğin kişisel veri datalarınızı yabancı hosting ve bulut sisteminde muhafaza ediyorsanız öncelikle KVKK. İzin alınması gerekmektedir. Gerekli izinleri almadan kişisel verilerimizi yurtdışına taşıyamayız.

KİŞİSEL VERİ TOPLAYAN TÜM GERÇEK VE TÜZEL KİŞİLER KAPSAM İÇİNDEDİR.

Kişisel veri toplayan Tüzel ve Gerçek kişiler aşağıda tabloda yer alan tarihlere göre VERBİS e kayıt olmak zorundadır. Kişisel veri toplayanların aşağıda bulunan hadlerde olmaması durumda VERBİS’e kayıt zorunluğu olmayacaktır. Bu zorunluğun olmaması kanun karşısında yükümlümüzü kaldırmamaktadır. Aşağıdaki önlemleri de almak zorundadır.

· Veri envanterin hazırlanması

· Aydınlatma Metni ve Politikaların Hazırlanması

· Kişisel Verilerin Açık Rıza ile Toplanmasını sağlanması

· Önceki verilerin düzenlenmesi

· Sistemsel ve fiziksel güvenlik önlemlerin oluşturulması

· Denetim yapılması

VERBİS E KAYIT TARİHLERİ

UYULMAMASI HALİNDE CEZALAR

Kişisel veri toplayan tüm Tüzel ve Gerçek kişiler yükümlülüklerini yerine getirmediklerinde taktirde aşağıda yer alan idari para cezaları ve hapis cezası ile karşı karşıya kalmaktadır. Cezalar yeniden değerleme yapılmamış tutarlardır.

Kabahatler Yaptırımlar

Aydınlatma yükümlüğün ihlali 5.000 TL – 100.000 TL

Veri güvenliği yükümlülüğünün ihlali 15.000 TL – 1.000.000 TL

Kişisel verilerin koruma kararına muhalefet 25.000 TL – 1.000.000 TL

Veri sorumluları siciline kayıt ve bildirim yükümlüğüne aykırılık 20.000 TL – 1.000.000 TL

NOT: Konuya ilişkin geniş bilgiler https://www.kvkk.gov.tr/Icerik/2030/Rehberler sitesinden alınabilir.