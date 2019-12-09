Bizim çiftçi gebersin, yaşasın Sudan çiftçisi!

Çok farklı, çok garip bir ülkeyiz, çok!

Hani özverili kişiler “Yemez yedirir, içmez içirir” diye anlatılır ya, biz bu övgü ifadesini ülkemiz için de kullanabiliriz.

Maşallahımız var.

Kendimizden çok başka ülkeleri düşünürüz.

Başka ülkelerin insanlarını…

Başka ülkelerin çiftçisini…

Bu tutumumuzu her fırsatta kanıtlarız.

Suriye’den kaçıp gelen 4.5 milyon Suriyeliye 8 yıldır biz bakıyoruz.

Yemiyoruz, yediriyoruz…

İçmiyoruz, içiriyoruz…

Bugüne kadar 40 milyar dolar harcadık, harcamaya devam ediyoruz.

Şimdi buradan sözü Sudan’a getirmek istiyorum.

Türkiye ile Sudan arasında geçenlerde “işbirliği anlaşması” imzalandı.

Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, bu anlaşmayı, “Sudan’ın tarım ve hayvancılık kapasitesini geliştirmeye yönelik” diye tanımladı.

İfadeye dikkat edin, biz kendi tarım ve hayvancılığımızı geliştirdik, şimdi Sudan’ın tarım ve hayvancılığını geliştirmeye el attık.

Tıpkı daha önce diğer bazı ülkelerin tarım ve hayvancılığını geliştirmeye el attığımız gibi…

Diğer ülkelerin tarım ve hayvancılığını nasıl geliştiriyoruz?

O ülkelerden tarım ürünleri ve et satın alarak…

Yani o ülkelerin çiftçilerini destekleyerek…

Kendi köylümüzü ve çiftçimizi desteklemiyoruz, başka ülkelerin çiftçisini destekliyoruz.

İşte TÜİK’in rakamları ortada.

126 ülkeden 133 değişik sebze, meyve ve et satın alıyoruz.

Başka ülkelerin çiftçilerine “milyar dolarlar” ödüyoruz.

Kendi çiftçimizden esirgediğimiz desteği, diğer ülkelerin çiftçileri için “bonkörce” kullanıyoruz.

Bakın Sudan’dan neler satın alacağız?

Önce Sudan’la ilgili bir iki laf edeyim.

Bir “Doğu Afrika” ülkesi…

Afrika’nın en büyük üçüncü ülkesi…

Müslüman bir ülke…

“Başkanlık” sistemiyle yönetiliyor…

30 yıldır Ömer el-Beşir tarafından yönetiliyordu, daha yeni iç karışıklık sonucu devrildi.

“Ömer el-Beşir” ismini duymuşsunuzdur.

Hani “soykırım-insanlığa karşı işlenen suçlar-savaş suçu” iddiaları nedeniyle, hakkında Uluslararası Ceza Mahkemesi tarafından tutuklama kararı bulunan, buna rağmen bir zamanlar ülkemize rahatça girip çıkabilen o kişi…

Nüfusunun yüzde 58’i yoksul.

2017 rakamlarına göre, ülkede kişi başı milli gelir 2898 dolar.

2011’de ikiye bölündü, Güney Sudan, Afrika’nın 54’üncü ülkesi olarak bağımsızlığını ilan etti.

Petrol rezervlerinin yüzde 75’i ayrılan kesimde kaldı.

İç karışıklık, hâlâ devam ediyor.

Sudan’a ihracatımız 289 milyon dolar, Sudan’dan ithalatımız ise 62 milyon dolar civarında.

Sudan, işte böyle bir ülke!

Bizimkiler, Sudan’a, Sudan çiftçisine çok acımış olacaklar ki, buradan bakın neler satın almaya karar vermişler:

*1000 ton sarımsak.

*50 bin büyükbaş hayvan.

*2 bin küçükbaş hayvan.

*30 bin ton buğday.

*15 bin ton kavun, karpuz.

*14 bin ton marul ve lahana.

*8 bin ton et.

*2 bin ton tereyağı.

*2 milyon adet yumurta.

*500 ton bal.

*5 bin ton patates.

*5 bin ton domates.

*5 bin ton arpa.

*5 bin ton mısır.

*5 bin ton yulaf.

*2 bin ton üzüm.

*500 ton makarna.

*500 ton dondurma.

Neler satın alacağımızı görüyorsunuz…

Bunların hepsi bizim ülkemizde de üretiliyor.

Bu ürünleri Sudan’dan almak demek, düpedüz Sudan çiftçisine destek vermek demektir.

O halde, “Bizim çiftçi gebersin, yaşasın Sudan çiftçisi” diyelim.

Sudan, bizim “sebze, meyve ve et” satın aldığımız 126 ülkeden biri.

En yeni ticaret anlaşması Sudan ile yapıldığından, Sudan’ı yazdım.

Biz nasıl bir ülkeyiz, Allah aşkına?

Kendi çiftçimizi desteklemiyoruz…

Çiftçilerimiz,destek almadıkları ve zarar ettikleri için ekip biçmeyi bıraktı, milyar dolarları diğer ülkelerin çiftçilerine akıtıyoruz.

Ülkemizi yönetenler, ha bire “Doları bırakın” diyor.

Nasıl bırakalım, artık sofralarımız da dolarla donatılıyor.

Tarım ürünleri ihracatında durum

Tarımla başladık, tarımla devam edelim.

Dünyada tarım ürünleri ihraç eden ülkelerin sıralaması belli oldu.

*ABD, birinci…

*Hollanda, ikinci…

*Almanya, üçüncü…

Türkiye?

Türkiye, tarım ürünleri ihracatında 21’inci sırada.

Türkiye tarım ürünleri ihraç ediyor, ama ihracatının kat kat fazlasını ithal ediyor.

Dünkü yazımda rakamları verdim, ülkemiz artık resmen “tarım ürünleri ithalatçısı”!

İhtiyacımız kadar tarım ürünü üretemiyoruz, dışarıdan alıyoruz.

Mescit polemiği ve siyasetin kalitesi

Bir okurum mesaj atmış, “Mescide ayakkabı ile girdi, polemiği ile ilgili görüşünüzü neden yazmıyorsunuz?” diye soruyor.

Var mı yazılacak tarafı?

Varsa, söyleyin!

Bu olay, kentimizde siyasetin kalitesini bir kez daha ortaya koydu, hepsi bu kadar.

Kanal İstanbul…

Türkiye, “inşaat”tan battı…

Ama biz hâlâ “Kanal İstanbul”u konuşuyoruz.

Demek akıllanmadık.

Aklımızı başımıza almamız için daha hangi şiddette kriz yaşamamız gerekir, bilmem.

İstanbul’da “kent rantı” bitti, yeni rant alanları açmak istiyoruz.

Bu projenin amacı sanırım bu!