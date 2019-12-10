Her şey güzel gidiyor, ama…

Kocaelispor 90’lardaki havasını yakaladı…

Takım takır takır gidiyor ve kazanıyor…

Kazanmaya da devam edecek gibi görünüyor…

Çünkü o güveni veriyor…

Bakmayın siz Ağrı maçının tek golle bittiğine…

4-5 farklı bitebilecek bir maçtı…

Bu yüzden penaltıyı kurtaramasaymışız ne olurmuş…

Tek golle yenmişiz, falan gibi şeylere takılmıyoruz!..

Lig uzun bir maraton…

Önemli olan maratonun sonunda ipi göğüsleyen olmak…

Tavşan atlet yerine…

Şampiyon atlet olmak…

Bunun için, sabırla bu takıma destek vermeliyiz…

Yanlışlarında tabii ki uyarıyoruz…

Ama kırmadan, dökmeden ve art niyetli yaklaşmadan…

Aynı şekilde başkanından yöneticisine, masöründen malzemecisine, kaptanından tüm takıma, hocasından teknik heyetine 7’den 77’ye taraftarına önemli görevler düşüyor…

Bu bir takım iyidir…

Camia işidir…

Kenetlenme işidir…

Unlar olmazsa, temel yerinde durmaz yıkılır…

Temel direklerinin sağlam durması lazım…

Çatırdamaması lazım…

Deprem yaşamış bu kent için yıkımın ne olduğunu anlatmaya gerek yok…

Kulüp de öyle yıkılır ve çok kişi enkaz altında kalır…

HHH

Ağrı maçının galibiyetini küçümsemeden, ama asla da hiç bir galibiyeti de gereğinden fazla büyütmeden, hemen bir sonraki maça adapte olmalıyız…

Ligin son maçı, mevcut futbolcular için de son derece ciddi bir sınav olacak ve gerçekten de çok stresli geçecek…

Bu biliniyor…

Çünkü bu maçın durumu, transferin dosyasının da açılması anlamına geliyor…

Bu artı yük, doğal olarak teknik heyetinden yönetimine, başkanından en küçük taraftarına kadar herkesi etkileyecek…

Bu arada maçta ters bir sonuç ise, Allah korusun, ikinci yarının kabusa dönmesi anlamına geliyor…

Çünkü ikinci yarı çok daha çetin geçecek…

Bu belli…

Bunun için de herkesin ayağını yorganına göre uzatması ve attığı adımlara dikkat etmesi gerekiyor…

Duyguların değil mantığın öne geçeceği bir döneme giriyoruz ve bu herkesin de derdi olacak…

Bunun için, şimdi Kocaelisporlu olma günüdür…

Şimdi takıma sıkı sıkıya sarılma günüdür…

Kaprisleri, egoları bir kenara bırakıp, aile olma günüdür…

Haydi göreyim ‘BİZ’i!..