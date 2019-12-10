HAVADAN SUDAN!

HERKESE AYNI MESAFE

Üyesi olduğu partinin önemli isimlerinden birisi caddede fiyakalı bir şekilde gezerken, partide bir hayli tanınan iki delegeye rastlamış. Delegelerden biri demiş ki, ne tesadüf yahu, biz de şimdi seni konuşuyorduk.

Hayırdır ne diye konuşuyordunuz diye sormuş.

Birimiz senin için iyi adamdır ama aptalın tekidir diyor, öbürümüz de yok canım sahtekarın biridir diyor. Bu konuda anlaşamadık gitti. Şimdi sen söyle bakalım hangisisin.

Fiyakalı politikacımız ne desin. Soru münasebetsiz de olsa politik bir cevap vermek lazım diye düşünerek, hiç bozuntuya vermemiş. İkisinin arasına girip kollarına girmiş. Her ikisini de eşit mesafede olsun diye kendine çekerek, yahu bunu bilemeyecek ne var ben ikinize de aynı yakınlıktayım diyerek ikisinin de gönlünü almış!

JAPON İŞİ

Ünlü bir fabrikanın merkezindeki işyerinde çalışan bir mühendis ile genel müdür arasında sürekli fikir ayrılığı oluyormuş. Bir iki derken bir gün yine böyle bir düşünce anlaşmazlığına düşmüşler.

Mühendis bakmış ki bu böyle gitmeyecek, ne söylese genel müdürle ters düşüyorlar.

En iyisi mi bunlar kovmadan, hem de iş yerinde bir çatışmaya sebep olup iş yerinin huzurunu bozmadan kendim istifa edip gideyim diye düşünerek güzelce hazırladığı istifa dilekçesini genel müdüre sunmuş.

İstifa dilekçesini alan genel müdür şaşkın bir ifadeyle mühendis bakmış ve demiş ki; Şimdi bak gel otur şuraya, söyleyeceklerimi, sinirlenmeden, sabırla dinle de değerlendirip bir düşün bakalım.

Eğer seninle benim bütün fikirlerimiz aynı olsaydı, ikimizin de burada çalışmasına ne gerek vardı zaten birimiz aynı şeyi düşünürken, şirket neden aynı şeyi düşünen iki kişiye para versin? Bizim ikimiz de burada aynı anda çalışıyorsak ve şirket de bize para ödüyorsa bilesin ki bu olaylara değişik açılardan bakıyor olmamızdandır. Şirketin mükemmel çalışması, kusurlarını daha aza indirmesi için bu şekildeki karşılıklı fikirlerin çatışıp tartışılmasına ihtiyaç vardır.

Şimdi bu söylediklerime rağmen, hala daha istifa etmek istiyorum diyorsan demek ki şirketimize gerçekten bağlı değilsin...

Karşıt fikirlere dayanamayan, katlanamayan, tasfiye eden, yöneticiler ve siyasi efendilerin kulakları çınlasın !

SİYASETTE REKABET

Yakın arkadaş olan iki siyasetçi varmış. İkisi de fıkra anlatmayı, insanların gönlünü kazanmayı severlermiş. Bunlardan birisi bir gün etrafına toplanan insanlara fıkra anlatıyor, dinleyenler de muhabbetin keyfini çıkarıyorlarmış ki, arkadaşı çıkagelmiş. Durumu görünce bizimkine takılmadan edememiş. Yine milleti yakalamışsın, orta kulağa, öztaki borusuna çalışıyorsun. İnsanlar da nezaketen dinlemek zorunda kalıyorlar. Yahu Allah’ını seversen ikide bir fıkra anlatıp ta millete eziyet etme... deyip geçivermiş.

Aradan bir kaç gün geçmiş ki, geçen gün fıkra anlatan meclise gelmiş bir de bakmış ki, bu sefer de arkadaşı insanları etrafına toplamış ha bire anlatıyor. Eee kaçırır mı, taşı gediğine koyuvermiş.

Hayırdır yahu, niye böyle uyuşmuş duruyorsunuz, yoksa bizimki size yine fıkra anlatmaya mı çalışıyor...

SİYASETTE İTHAMLAR !

Karadenizli mahkemeye sanık olarak çıkmış. Hakim sormuş, ismin ne ? Cevap vermiş; SÜLEYMAN ama içinde Yumuşak G harfi yok. Hakim demiş ki; Süleyman isminde Yumuşak G harfi ne arasın !

Karadenizli cevap vermiş ; BİZ NE DEDUK ?

Hani bu günlerde düne kadar beraber olan eski siyasi ortaklar birbiri için bir şeyler söylüyorlar ya; BİZ NE DEDUK ?