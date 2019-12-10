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Makale Yazısı-Bugün 20:00 TSİ

HAVADAN SUDAN!
Raif Kandemir

Raif Kandemir

HERKESE AYNI MESAFE  

Üyesi olduğu partinin önemli isimlerinden birisi caddede fiyakalı bir şekilde gezerken, partide bir hayli tanınan iki delegeye rastlamış. Delegelerden biri demiş ki, ne tesadüf yahu, biz de şimdi seni konuşuyorduk.   

Hayırdır ne diye konuşuyordunuz diye sormuş.

Birimiz senin için iyi adamdır ama aptalın tekidir diyor, öbürümüz de yok canım sahtekarın biridir diyor. Bu konuda anlaşamadık gitti. Şimdi sen söyle bakalım hangisisin.

Fiyakalı politikacımız ne desin. Soru münasebetsiz de olsa politik bir cevap vermek lazım diye düşünerek, hiç bozuntuya vermemiş. İkisinin arasına girip kollarına girmiş. Her ikisini de eşit mesafede olsun diye kendine çekerek, yahu bunu bilemeyecek ne var ben ikinize de aynı yakınlıktayım diyerek ikisinin de gönlünü almış!

JAPON İŞİ

Ünlü bir fabrikanın merkezindeki işyerinde çalışan bir mühendis ile genel müdür arasında  sürekli fikir  ayrılığı oluyormuş.  Bir iki derken bir gün yine böyle bir düşünce anlaşmazlığına düşmüşler.

Mühendis bakmış ki bu böyle gitmeyecek,  ne söylese genel müdürle ters düşüyorlar.

En iyisi mi bunlar kovmadan,  hem de iş yerinde bir çatışmaya sebep olup iş yerinin  huzurunu bozmadan  kendim  istifa edip    gideyim  diye  düşünerek  güzelce hazırladığı  istifa dilekçesini genel müdüre  sunmuş.

İstifa dilekçesini alan genel müdür şaşkın bir ifadeyle mühendis bakmış ve demiş ki;  Şimdi bak gel otur şuraya, söyleyeceklerimi,  sinirlenmeden, sabırla dinle de değerlendirip  bir düşün bakalım.

Eğer seninle benim bütün fikirlerimiz aynı olsaydı, ikimizin de burada çalışmasına ne  gerek vardı zaten birimiz  aynı şeyi düşünürken,  şirket  neden aynı şeyi  düşünen  iki kişiye  para  versin?  Bizim ikimiz de burada aynı anda çalışıyorsak ve şirket de bize para ödüyorsa bilesin ki  bu  olaylara  değişik açılardan bakıyor olmamızdandır. Şirketin mükemmel çalışması,  kusurlarını daha aza indirmesi için bu şekildeki karşılıklı fikirlerin çatışıp tartışılmasına ihtiyaç vardır.

Şimdi bu söylediklerime rağmen, hala daha istifa etmek istiyorum diyorsan demek ki     şirketimize    gerçekten bağlı   değilsin...

Karşıt fikirlere   dayanamayan,  katlanamayan, tasfiye  eden,   yöneticiler  ve  siyasi  efendilerin kulakları  çınlasın !

SİYASETTE REKABET

Yakın arkadaş olan iki siyasetçi varmış. İkisi de fıkra anlatmayı, insanların gönlünü kazanmayı severlermiş. Bunlardan birisi bir gün etrafına toplanan insanlara fıkra anlatıyor, dinleyenler de muhabbetin keyfini çıkarıyorlarmış ki, arkadaşı çıkagelmiş. Durumu görünce  bizimkine takılmadan  edememiş.   Yine milleti yakalamışsın, orta kulağa, öztaki borusuna çalışıyorsun.  İnsanlar da nezaketen dinlemek zorunda kalıyorlar. Yahu Allah’ını seversen ikide bir fıkra anlatıp ta millete eziyet etme... deyip geçivermiş.

Aradan bir kaç gün geçmiş ki,  geçen gün fıkra anlatan meclise gelmiş bir de bakmış ki, bu sefer de arkadaşı insanları etrafına toplamış ha bire  anlatıyor.  Eee kaçırır mı, taşı gediğine  koyuvermiş.

Hayırdır yahu, niye böyle uyuşmuş duruyorsunuz, yoksa bizimki size yine fıkra anlatmaya  mı çalışıyor...

SİYASETTE  İTHAMLAR !

Karadenizli mahkemeye  sanık olarak çıkmış. Hakim  sormuş,  ismin ne ?  Cevap vermiş;  SÜLEYMAN ama içinde  Yumuşak G  harfi yok.  Hakim  demiş  ki;  Süleyman isminde  Yumuşak G  harfi ne  arasın ! 

Karadenizli  cevap vermiş ;  BİZ  NE DEDUK ?

Hani bu günlerde  düne  kadar  beraber olan eski siyasi ortaklar birbiri için bir  şeyler  söylüyorlar ya;  BİZ  NE DEDUK ?

 

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Yazar Raif Kandemir - Mesaj Gönder

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