AKP iktidarı döneminde kaç kişi İNTİHAR etti?

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, zaman zaman çeşitli raporlar paylaşır. Bu raporda yazılanlar, Türkiye gerçeğini de ortaya koyuyor.

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi, geçtiğimiz raporlarda ‘işyeri intiharları’na ve ‘geçinemiyoruz’ eylemleriyle ilgili açıklama yapmıştı. Bu ayki raporda ise geçtiğimiz ay ülkemizi derinden sarsan intihar olaylarına değindi…

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İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin verilerine göre 2013 yılında en az 15 işçi, 2014 yılında en az 25, 2015 yılında en az 59, 2016 yılında en az 90, 2017 yılında en az 89, 2018 yılında en az 73 işçi işyeri içinde ve işyeri dışında ise işe bağlı olarak intihar ederek yaşamını yitirmiştir.

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Son 6 yılda ise en az 351 işçi ağır çalışma koşulları, işsizlik nedeniyle intihar etmiştir. İşçi intiharlarının farklı zaman ve mekanlarda vuku bulmasına karşı benzer nedenlerden kaynaklandığı açıktır. Tekil vaka incelemelerinde de görüleceği üzere işçi intiharlarının merkezinde borç, işsizlik ve baskı parametreleri bulunmaktadır.

GEÇİM SIKINTISI

Türkiye’de intiharların önemli nedenlerinden birisi geçim sıkıntısıdır. TÜİK’in ilgili istatistiklerinde ‘intihar nedeni’ olarak ‘geçim zorluğu’ ölçütü incelendiğinde AKP’li yıllarda, 2002 ila 2018 yılları arasında incelendiğinde 4481 kişinin intihar ettiği ortaya çıkmaktadır. 2008 Küresel Krizinin teğet geçtiğinin söylendiği yıllardan itibaren geçim zorluğundan kaynaklı intihar sayılar nispeten artış halindedir. ‘Geçim zorluğu’ndan kaynaklı olarak 2006 yılında 215 kişi intihar etmişken, 2008 yılında 289 kişi, 2009 yılında 318 kişi intihar etmiştir.

GÜNDELİK HAYAT

Kapitalist üretim ilişkilerinin hâkim olduğu toplumlarda sınıfsal eşitsizlik ve bundan kaynaklı olarak üretim ve bölüşüm ilişkilerinde bozulma intiharların sınıfsal yönünün göstergesidir. Gündelik yaşamda her gün maruz kalınan (yoksulluk, işsizlik, itibarsızlaşma, ayrımcılık, dışlanma gibi) kapitalist şiddet, emekçileri belirli savunma mekanizmalarına arayışına yöneltir. İşyerinde patrona karşı veya kamuda yöneticilere karşı gizli senaryolar oluşturan emekçiler, kimi zaman açık meydan okuma biçimleri de geliştirirler. Örgütlü ve siyasal bilinci gelişkin işçiler, grev, iş bırakma, işyeri işgali gibi eylem tipleriyle açıktan meydan okuyarak kolektif öznenin bir parçası haline gelirler. Eylemliliklerini siyasi parti, sendika, dernek gibi yapılar üzerinden formel bir şekilde türetirler ve sürdürürler.

İŞÇİLERİN ÖFKESİ

Tekil işçiler ise sorunlarını çoğunlukla kendiliğindenci bir yöntemle, kendi başlarına veya eş-dost ilişkileri üzerinden çözümlemeye çalışır. Açık veya gizli senaryoların ve meydan okumaların çaresiz kaldığı durumlarda kapitalist şiddete karşı intiharlar otobiyografik deklarasyon biçiminde ‘sonnot’ olarak belirginleşir. İşsizliğin, borcun ve duygusal parçalanmaların ivme kazanarak tahammül sınırlarını yıktığı işçilerin öfkesini politikleştirme biçimi, yaşamlarının yazgısının içinden dolaysız biçimde geçmektedir; ölümün bir sonnot veya ölümün kıyısına gelmenin bir ültimatom olduğu ancak haberler düştüğünde fark edilmektedir. Tüm işçi intiharları, bu bağlamda, içerisindeki sübjektif ölçütlere rağmen, politik birer cinayettir...

KAPİTALİST ŞİDDET

...Kapitalist üretimin dünya ölçeğinde türdeşleşme süreci farklı olduğu için sınıfsal eşitsizlik örüntüleri de farklılaşmaktadır. Üretici güçler ile toplumsal üretim ilişkileri arasındaki çelişkiler arttıkça ve bu ilişkiler değişmedikçe işçilerin köşeye sıkışmışlık hali de artmaktadır. Atomize olan, yalnızlaşan işçiler kapitalist üretim ilişkilerinin krizi içerisinde ruhsal ve duygusal gelgitler yaşamaya, örgütlü işçilerden daha fazla açıktır çünkü sorunlarını kendi imkanları dahilinde çözmeye çalışmaktadır... Kapitalist şiddet ve kapitalizmin gericiliği zenginler için yaşam olarak belirginleşirken, yoksullar için ölüm anlamına gelmektedir.”

İNSAN ONURU

“...Kendisine ismiyle hitap edilirken başkalarına bey demek zorunda kalan mavi yakalı işçi de, yüksek lisansını bitirdikten sonra bilgisayar başında veri girişi yaparken zevzek patronunun aşağılamalarına maruz kalan finans çalışanı da, aylardır ücretini alamadığı halde işyerinde patronunun hakaretlerini sineye çeken tekstil işçisi de yalnızca emek güçlerini değil, aynı zamanda onurlarını da satmak zorunda kalıyorlarsa bu düzen değişmelidir. Yaşadığımız intiharlar bir trajediye ve aynı zamanda insanın onurunun ne kadar değerli olduğunu göstermektedir. İnsan onuruna yakışan bir düzen bizim ütopyamız değil, somut gerçekliğimizdir…”

İŞ CİNAYETLERİ

Türkiye’de 2019 yılının ilk on bir ayında en az 1606 işçi iş cinayetlerinde yaşamını yitirdi…

• 126 emekçinin 108’i ücretli (işçi ve memur), 18’i kendi nam ve hesabına çalışanlardan (çiftçi ve esnaf) oluşuyor...

• Ölenlerin 3’ü kadın işçi, 123’ü erkek işçi. Kadın işçi cinayetleri tekstil, eğitim ve sağlık işkollarında gerçekleşti...

• Üç çocuk işçi can verdi. Çocuk işçi cinayetleri ticaret, metal ve konaklama işkollarında gerçekleşti…

• 51 yaş ve üstünde ise çalışırken ölen 33 emekçi bulunuyor: Çiftçi, gıda, maden, kimya, eğitim, çimento, metal, inşaat, taşımacılık, gemi, konaklama, belediye ve genel işler işçileri...

• Kasım ayında 3 göçmen/mülteci işçi yaşamını yitirdi. Mülteci/göçmen işçilerin 1’i Afganistanlı, 1’i İranlı ve 1’i Suriyeli...

• Ölümler en çok inşaat, taşımacılık, tarım, ticaret/büro, metal, gıda, gemi/tersane, belediye/genel işler, madencilik, enerji ve konaklama işkollarında gerçekleşti.

1- Bu ay tarımda ölenlerin çoğu çiftçi ve zeytin hasadında ölenler.

2- Bütün işkollarında ölümlerin ana gövdesini güvencesiz işçiler oluşturuyor: taşeron ve yevmiyeli çalışanlar ile sigortasız işçiler.

3- Sanayide ölen işçilerde bütüne göre oransal bir artış mevcut. Metal, enerji, maden, kimya, gıda, gemi ve ağaç işkolu gibi yaygın bir yelpazede.

En fazla ölüm nedenleri sırasıyla ezilme/göçük, yüksekten düşme, trafik/servis kazası, kalp krizi, intihar, patlama/yanma, şiddet ve elektrik çarpması.

Kasım’da Türkiye’nin 44 şehrinde ve yurtdışında 6 ülkede iş cinayeti gerçekleştiğini tespit edildi.

15 ölüm ile İstanbul, ilk sırada…

Kocaeli’de ise 7 işçi, iş cinayetinde öldü.

RAKAMLAR ÇOK ÜRKÜTÜCÜ

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’nin rapora göre, intihar sayıları korkunç boyutta…

Bilindiği gibi AKP, 2002 yılının Kasım ayında iktidar oldu…

17 yıldır Türkiye’yi yönetiyor…

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi’ne göre 2002 ila 2018 yılları arasında incelendiğinde 4481 kişi intihar etti…

Yani 2019 yılını saymazsak, 2002-2018 yılları arasında, AKP’nin iktidar olduğu dönemde tam tamına 4481 kişi intihar etti…

2019 yılındaki intiharları da katarsak, sanırım 5 bini bulur…

İnsanların neden intihar ettiğine bakılarsa, çoğu işsizlik, borç…

Türkiye’yi yönetenler, intiharların ne kadar bu yükseldiğini masaya yatırmalı…

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Logo Yazılım’dan anlamlı bir proje

Gebze firması olan Logo Yazılım, son zamanlarda sürekli büyüyen bir firma. Zaman zaman ulusal kanallarda reklamlarını görüyoruz. Logo Yazılım, çocuklara eğlenceli metotlarla kod yazmayı öğretiyor. Bütün Çocuklar Bizim Derneği (BÇBD) ve Atölye Vizyon’un katkılarıyla hayata geçen “Logo Geleceği Yazanlar Atölyesi”, kurumsal sosyal sorumluluk projesinin resmi açılışı bugün saat 10:00’da yapılacak. Logo Yazılım Yönetim Kurulu Başkanı M. Tuğrul Tekbulut ve Bütün Çocuklar Bizim Derneği Kurucusu Leyla Tekbulut, başarılı bir projeye imza attı.