Oğlu, Gürbüz Kaya’nın gurur kaynağı oldu

Bir dönem Kocaeli Kars Ardahan Iğdır Vakfı başkanlığı yapan ve Kocaeli’de bir süre siyasetle uğraşan Gürbüz Kaya, şu sıralar İstanbul Türk Hava Kurumu Başkanlığı görevini yürütüyor. Kocaeli de geniş bir kesim tarafından tanınan Kaya, bu aralar hayli mutlu.

Onun mutluluğunun nedeni ise oğlu Kartal Kaya’nın başarıları. Kartal Kaya, geçtiğimiz eylül ayı dünyada, siyasi bilimler üzerine eğitim veren en önemli ilk 4 okul arasında bulunan UC Berkeley üniversitesine kabul edilen.

Washington Eyaleti’nin, Senatörlerine öğrenci haklarıyla ilgili sunum yapan Kartal Kaya aynı zamanda Washingtondan Betkeley kabulü alan en başarılı öğrenci olması nedeniylede ABD Başkanı Donalt J. Trump’tan “Başkanlık Özel Ödülü” de aldı.

Eğitim hayatına ABD’de devam eden Kartal, Türkiye’de de babası Gürbüz Kaya’nın gurur kaynağı oldu.

Bu arada Gürbüz Bey’in büyük oğlu Kerem Kaya da University of Washingtonu dereceli bitirip Microsoft teklif almış ama sonra Boing Uçakta finans departmanında başladı iş hayatına..

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Efsane Cuma ve diğer günler

Pazarlama taktiğinin en etkili yöntemidir “İndirim.” Kimi “Kapatıyoruz” diyerek zararına satış yaptığını duyurur, kimi güne özel indirimler yaptığını söyleyerek satış yapar…

Hepsi de ilgi görür, her kampanya döneminde ciro rekorları kırılır.

Peki, gerçekten indirim var mı? Varsa ne kadar? Bu sorulardan daha önemli olanı da, “Bir ürünün ana fiyatı üzerinden yüzde 60-70 indirim yapılabiliyor ve halen kar edilebiliyorsa, bu ürünün gerçek fiyatı ne kadardır…

Aldığı tepkiden sonra Kara Cuma’yı, Efsane Cuma’ya çevirerek indirim günü ilan eden tüketim baronları, bu yıl da amaçlarına ulaştı.

Amaçlarına ulaştıklarını kargo firmalarındaki yoğunluktan da görebiliyoruz.

İtiraf ediyorum, indirim döneminde bende alışveriş yaptım. Ancak çok ilginç tespitlerim oldu. 360 TL değerindeki bir otomobil aksesuarının 215 TL’ye indiğini gördüm. Ürünü önce sepetime ekledim. Sonra almaktan vazgeçtim. Aynı ürünün bugünkü fiyatı ise (aradan bir hafta geçti) 150 TL.

Benzer birçok örnek gördüm.

Tespitime göre yüzde 3 ila 5 arası indirim yapılan ürünlerde gerçekten cüzi derecelerde de olsa fiyatları aşağıya çekilmiş ancak yüzde 20-30 hatta 70’e kadar çıkan indirim oranları gerçeği yansıtmıyor. Benim inandığım tek indirim mevsim dönüşlerinde yapılan ve elde kalan mevsim kıyafetlerinin satılması için yapılan kampanyalardır.

TEKSTİL’DE DUDUK UÇUKLATAN İNDİRİMLER

Mantıklı düşünelim, bin 500 TL’lik bir kabanın yüzde 50 indirimle 750 TL’ye düşmüş ve bu indirime rağmen o marka bu ürünü satarak kar elde ediyorsa, o kabanın gerçek fiyatı, yada gerçek değeri ne kadardır.

Söz ettiğim kaban önemli bir markanın imalatı.Bu ürün geçtiğimiz yıl sezonunda 700, sezon sonrası 400 TL’ye kadar düşmüştü. Bugünkü fiyatı ise 1500 TL.

Mağazasında 400 TL’ye kadar düşen o kabandan en az 100 TL kazanıldığını varsaydığımızda, bugünkü fiyatı bin 500 TL olan üründen, o mağaza tamı tamına bin 200 TL kazanır.

Bugün - yarın asgari ücret komisyonu yeni ücreti belirleyecek. Asgari ücret 3 bin, 5 bin olsa ne yazar. Önemli olan alım gücünün artırılması. 300’e mal edilen bir ürün bin 500’e satıldığı sürece bu milletin alım gücü artmaz.

İndirim oyunlarıyla kandırılan vatandaşa, sattıkları ürünü alabilsin diye, mağazalar her kolaylığı sağlıyor. Parası olana nakit, kredi kartı olana taksit, kartı olup limiti olmayana iki kart kullanarak ödeme kolaylığı, kartları dolu olana anında alıveriş kredisi gibi zengin bir yelpazede hizmet veriyor. Bu hizmet karşılığında da faiz alıyor…

Bütün bu kirli oyun ise renkli reklamlarla öyle bir duyuruluyor ki, sanırsınız Türkiye’de dev bir panayır var…

Ne diyelim, karşısında bu oyunu yutacak bir toplum varsa, kapitaliz sisteme oyun oynamak düşer…

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Kültür Okulları, kış şenliği başlıyor

5 yıldır geleneksel olarak düzenlenen Kış Şenliği etkinlikleri bu yıl Otizm Vakfı yararına yapılacak. Kültür Okulları’nın bu etkinliği, okulun Başiskele de bulunan kampusunda gerçekleştirilecek. Kültür Okullarının Kış Şenliği 14 Aralık Cumartesi günü saat 10.00’da başlayacak ve gün boyu devam edecek.

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Ferhat Göçer’i Kocaelili hemşerileri yalnız bırakmadı

Çocukluk ve gençlik dönemini İzmit Yenidoğan’daki adresinde, mütevazi bir şekilde geçiren ünlü sanatçı Ferhat Göçer, ilk kez bir müzikal oyun sahneleme kararı aldı. Yönetmenliğini Ezel Akay yaptığı ve Sabahattin Ali’nin anlatıldığı “Aldırma Gönül” isimli müzikalin galasını, “memleketim” dediği Kocaeli’den başlatan Göçer, burada gördüğü ilgiden oldukça memnun kaldı. Mezun olduğu İzmit Lisesi’nin mezunlar derneği tarafından da büyük emek harcanan galaya, Sabancı Kültür Merkezi yetmedi. Tüm koltuklar doldu ve hatta merdivenlere ek koltuklar kondu İZLİDER Başkanı Cem Sökmen, başkan yardımcısı Zeynep Yalaz’ın büyük destek verdiği gala tamda hayal edildiği gibi gerçekleşti.

Sahnelenecek olan oyun öncesinde birçok kez görüştüğümüz Ferhat Göçer, İzmit galasına büyük önem veriyordu. Her şeyin kusursuz olması için uğraşıyordu. Ve her şey tam da istediği gibi gerçekleşti. Güzel bir gala yaşandı. Ferhat Göçer, oyun sonrası telefonla beni aradı. Oyunla ilgili görüşümü sordu ve Kocaeli halkına gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür ettiğini, bu mesajı da benim aracılığımla duyurmak istediğini söyledi. Oyunun galasına katılan tüm Kocaelililere, Ferhat Göçer adına teşekkür ediyorum.