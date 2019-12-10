İzmit Meclisini, Fethiye’de toplayın

Son birkaç gündür, İzmit Fethiye Köyü’nde yaşananları izlerken, bu çağda uğraştığımız şeylerin basitliğine bir kere daha üzüldüm.

Ben de İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in büyük bir yanlış yaptığına inanıyorum aslında ama yanlışını biraz farklı bir yerde görüyorum...

Fatma Hanım yanlışını; taş üstüne taş koymak yerine, her taşın altında bir eksik arayan, bulamazsa uyduran bazı mimli, trol isimlere, böyle bir fırsatı tanıması olarak görüyorum.

Yaptığı şeyde bir yanlış olmasa bile, bunun arkasından ‘bazıları böyle bir şey yapabilir’ diye düşünüp, keşke o fotoğrafları paylaşmasaydı. Şimdi kentin böyle gereksiz bir polemiği olmamış olacaktı.

Çünkü seçimden iki gün önce dahi, yasak olmasına rağmen bastırılıp tüm kente dağıtılan propaganda gazetesi –ki o soruşturmanın sonucunun ne olduğu hala açıklanmış değil- yine seçim sürecinde Baro’nun olduğu binaya asılan seçim afişinin iki kez indirilmesi, daha geçtiğimiz günlerde bir iş makinesi üzerinden yazılan senaryolar ortadayken, aldığı nefese bile maalesef dikkat etmesi gerekiyor Fatma Hanımın.

Gerçekten Hürriyet öyle bir cenderenin içinde başkanlık yapmaya çalışıyor ki, “Allah bir” dese, “Yeni öğrenmiş!” diye tefe koyacak hasmane, hazımsız ve gözü kara bir grup var karşısında...

Tabii ki sağduyulu, lafını sözünü bilen, benim de oturup kalktığım çok değerli insanlar da var.

Sözüm onlara değil…

Ama işte hangi partiden olursa olsun, Şener İnce tarzı siyasetçilere, artık katlanamıyorum…

Çünkü; siyasi ikbal hesabıyla insanları birbirine düşürmekten, bir insanı karalamaktan, hatta dini bu hesaba alet etmekten çekinmeyenlerin samimiyetine inanmıyorum.

Çünkü; paylaşımın ardından mahalle muhtarını arayıp, “Orası tam neresi” diye sorarak, neresi olduğunu bile bilmediği bir yerle ilgili, sırf çamur atmak için lakırdı yapanların, bu kente de, bu ülkeye de verecek bir şeyleri olduğuna inanmıyorum.

Çünkü; özellikle de din adamı olduğunu söyleyen siyasetçilerin, işine gelince din adamı işine geldiğinde de siyasetçi rolü oynamalarının, dine de siyasete de fayda sağladığına inanmıyorum.

Çünkü; halka kin ve nefret tohumu eken, insanları birbirine düşüren bu türden kafalarla, bu ülkenin bir adım ileri gidebileceğine inanmıyorum.

Çünkü artık, bu türden saçmalıkları duymaktan, insanların duygularıyla, vicdanıyla oynanmasından, benim, bizim dinimizi, kitabımızı sanki sandıkta kazanmışlar gibi rahatça, üzerinden politika üretenlerden, sıtkım sıyrıldı.

Bir de önerim var İzmit Belediyesi’ndeki değerli meclis üyelerine.

Madem millet günlerdir bu saçma sapan meseleyle bu kadar meşgul edildi, gidin önümüzdeki ayki meclisi Fethiye Köyü’nde, hatta köydeki o meşhur binada yapın ve hep beraber karar verin, binanın ne olduğuna.

Kahvaltılar yapılan, cemiyetler düzenlenen camilerde, pekâlâ belediye meclisi de kurulabilir, değil mi?

Böylece giden de, gitmeyen de belli olur.

GENÇ AÇI’YA 20. YAŞ KUTLAMASI

Basınıyla ülkenin en güçlü şehirlerinden olan ilimizde, onlarca gazete, internet haber sitesi, televizyon kanalı, derginin yanı sıra, aslında pek çoğundan da eski bir yayın daha var.

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Uygulama Gazetesi Genç Açı.

Geçtiğimiz günlerde 20. yaşını kutlayan Genç Açı, gerçekten de bugün yayın yapan ya da yayın hayatını doldurmuş pek çok gazeteden daha uzun süredir varlığını sürdürüyor.

Geçtiğimiz hafta yapılan kutlamayla beraber, aslında yalnızca üniversite için değil, kent için de önemli bir tarihi belge olabileceğini düşündüm Genç Açı’nın İletişim Fakültesi’nde açılan, öğrenciler tarafından bugüne kadar yayınlanan gazetelerin yer aldığı serginin, kent merkezinde de açılması, bence üniversite kent bütünleşmesi açısından da isabetli olur.

Bu arada Genç Açı’nın eski çalışanlarından olan ve 20’nci yaş günü programı için büyük çaba sarf eden başta Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü Başkanı Prof. Dr. Emel Baştürk, Dr. Aysel Çetinkaya ve Dr. Selahattin Okuroğlu olmak üzere, programa destek veren tüm öğretim görevlilerini kutluyorum.

---------SOSYAL MEYDAN-----------

O VAİZİN ARDINDA, SAF TUTMAK CAİZ Mİ?

Tanımam etmem.

Kimdir, nedir bilmem.

Ama merak ediyor ve buradan Diyanet İşlerine Başkanlığına soruyorum;

Sosyal medyada görüp de, ne olduğunu tam bilmediği bir fotoğrafın altına, belli bir siyasi düşüncenin temsilcilerine yönelik “hayvanlar” hakaretini kullanan din adamının arkasında namaz kılmak caiz midir?

Toplumun önemli bir bölümü için kanaat önderi olan, birçok meselede sözlerine değer verilen, görevleri nedeniyle toplumun saygı gösterdiği din adamlarının, kafalarına göre sosyal medyada yorum yapmaları serbest mi?

Sonradan özür dilemek, yaptığı ayrımcılığı, din ile siyaseti birbirine karıştırma yanlışını örter mi?

Camide namaz kıldıranın partisi, siyasi düşüncesi olur mu?

Beni fena halde rahatsız etti.

Sizi de etti mi, merak ediyorum…

Ölüm Yokuşu için, basit bir öneri

Hemen her ay bir kazanın yaşandığı ve Ölüm Yokuşu olarak anılan Santral bölgesinde Umuttepe istikametine çıkan Gazanfer Bilgi Bulvarı’nda, geçtiğimiz hafta da feci bir kaza yaşanmıştı.

Neyse ki birkaç yaralıyla ucuz atlatılan kaza, eğer bir önlem alınmazsa belli ki ne ilk ne de son olacak.

Son derece dik olduğu için, genellikle rampa aşağı inerken freni tutmayan nispeten ağır tonajlı araçların sebep olduğu kazalar için en basit önlem, belli bir ağırlığın üzerindeki araçların bu yolu kullanmasının yasaklanması elbette.

Aslında zaten böyle bir yasak var ama ne kendi canını, ne de başkasının canını umursayan bilinçsiz sürücülere, denetim eksikliği de eklenince, ortaya maalesef bu tür kazalar çıkıyor.

Yani siz yasak da koysanız, o yasağı deliyorlar.

Sekapark mimarı olarak bilinen Talha Kös, geçtiğimiz günlerde bu yokuş için çözüm önerisinde bulundu.

Yerel seçimlerde AKP İzmit Belediye Başkan Aday Adayı olan Talha Kös önerisinde, "Köklü bir çözüm yapılana kadar İzmit Santral Kavşağı’na dair geçici çözüm önerim şudur: Trafik düzenlemesi yeniden yapılarak, bu güzergah yukarı doğru tek yönlü çalıştırılmalı. Böylelikle; kahir ekseriyeti aşağı yönde yaşanan kazaların önüne geçilmiş olur” ifadelerinde bulundu.

Basit mi? Basit.

Mantıklı mı? Mantıklı.

Aşağıya inişler için Asri mezarlık ve Askerlik Şubesi güzergahı biraz daha sıkışabilir ama hiç değilse kazalara büyük oranda engel olunmuş olur.

Bence bir süre için denemeye değer.

------------KÖKSÜZ KELİMELER------------

“Seni mutlu etmek dünyanın en güzel uğraşı, seni gülerken izlemek en sevdiğim manzara…”