AKP’de “ödül” dönemi bitti, “ceza” dönemi başladı

“AKP’deki ödül ve ceza dönemleri”ni yazmaya karar verdiğimde, Sovyet yazar Dostoyevski’nin o ünlü romanı geldi aklıma.

“Suç ve Ceza”…

Dünya klasikleri arasındadır.

Toplumsal kötülüklerin sebeplerini ortaya koyar.

Kötülük yapanların cezalarını çekmeleri gerektiğini anlatır.

“Suç” ve “ceza”, birbirini tamamlar.

“Suç” varsa, “ceza” da olmalıdır.

Ama benim yazacağım başka.

Ben “ceza” ve “ödül”ü yazacağım.

Bunlar, birbirinin zıddı.

“Ödül” ayrı, “ceza” ayrı…

AKP’de yıllarca “ödül” dönemi yaşandı, “ödül” dönemi bitti, şimdi “ceza” dönemine geçildi.

Son gelişmeler bunu gösteriyor.

Eskiden beraberlerdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan…

Eski Cumhurbaşkanı Abdullah Gül…

Eski Başbakan Ahmet Davutoğlu…

Eski Başbakan Yardımcısı Ali Babacan…

Eski Maliye Bakanı Mehmet Şimşek…

Kim ne istediyse aldı.

Bunlar “ödül”dü.

Beraber olmanın ödülü…

Kimsenin sesi çıkmadı.

“İstanbul Şehir Üniversitesi’ne yer tahsisi” de bu ödüllerden biriydi.

Üniversiteye o yer verilirken…

İtiraz eden, olmadı.

İçlerinden biri, karşı çıkmadı.

“Bu arazide tüyü bitmemiş yetimin hakkı var” demedi.

Yine…

Şehir Üniversitesi’ne Halkbank tarafından 417 milyon lira kredi verilirken de…

Hiç birinden itiraz gelmedi.

Ortak karar aldılar, ortak uyguladılar.

Milletin parasının bir üniversiteye kredi olarak verilmesinden hepsi memnundu.

Madem “bal” tutuyorlardı, parmaklarını yalayacaklardı.

O üniversitenin açılış töreninde, aynı fotoğraf karesinde hepsi de vardı.

Ne zaman ki…

Evet, ne zaman ki, beraberlikleri sona erdi…

Ne zaman ki, Abdullah Gül, Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mehmet Şimşek; “Beraber yürüdük biz bu yollarda” şarkısını söylemekten vazgeçti…

AKP’de “ödüllendirme dönemi” sona erdi, “cezalandırma dönemi” başladı.

Şehir Üniversitesi’ne yer tahsisi “suç” …

Halkbank’ın, bu üniversiteye “teminatsız 417 milyon liralık kredi” açması, “yasalara aykırı” oluverdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü İstanbul’da yaptığı konuşmada, eski takım arkadaşlarını topa tuttu.

Zehir zemberek bir konuşma yaptı.

Yenilir yutulur gibi değildi…

“Şehir Üniversitesi’nin tahsisini başbakanlığım döneminde yapan benim. Sonra malum zat (Ahmet Davutoğlu) başbakan olunca tahsisi mülkiyet devrine dönüştürmüş. Peki, bu nasıl doğruluk? Yanında kimler var? Sayın Ali Babacan, Mehmet Şimşek, Feridun Bilgin var.

Hani bunlar dürüsttü ya… Bitmedi… Bunlar Halk Bankası’nı da dolandırmaya çalışıyorlar. Şu anda Halk Bankası’na borçları 417 milyon… Bir başka alavere dalavere daha yapıyorlar… O üniversite için bizi, halef selef olduğumuz cumhurbaşkanı (Abdullah Gül) aradı…”

Erdoğan’ın sözleri böyleydi.

Bakalım yeni başlayan bu “cezalandırma döneminde” başka neler göreceğiz, neler duyacağız?

Şimdi sağduyu sahibi herkesin merak ettiği şu:

Eğer Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan; partiden ayrılıp yeni parti kurmaya kalkmasalardı, “Şehir Üniversitesi” defteri yine de açılacak mıydı?

Madem üniversiteye “yer tahsisi”, yer tahsisinin mülkiyete dönüştürülmesi, “kredi verilmesi” usulsüzdü ve yasalara aykırıydı; bugüne kadar neden gizlendi?

Bu sorular cevapsız kalırken, AKP’de “ödüller” bir anda “suça” dönüştürüldü, suçun da cezası olmalıydı.

AKP’de hesaplaşma dönemi başladı

Geçenlerde, “AKP’de artık kristal vazo kırıldı” diye yazmıştım.

Gerçekten kırıldı…

Yıllarca AKP örgütlerinde görev yapanların eleştirilerini bir duysanız, kulaklarınıza inanamazsınız.

Öyle fısfıs değil, açıktan…

Bir zamanlar toz kondurmuyorlardı, şimdi eleştirenlerin başını çekiyorlar.

Özetle…

AKP’de “kol” kırıldı, ama “yen” içinde kalmadı.

Yaşananlar “sır” olmaktan çıktı.

Herkes, eteğindeki taşları ortalığa saçıyor.

AKP’de bundan böyle hiçbir şeyin eskisi gibi olması mümkün değil.

Hesaplaşma dönemi başladı.

“Ben bunu yaptıysam, sen de şunu yaptın”…

“Haydi gel, mal varlıklarımızı açıklayalım”…

“Mızrak çuvala sığmaz” artık!

“Örtbas etme” dönemi bitti.

“Sır perdesi” açıldı.

Şehrimizde bakalım neler yaşayacağız?

AKP’de Ankara’da başlayan hesaplaşma, yani “cezalandırma dönemi”, hiç şüpheniz olmasın dalga dalga Anadolu’ya yayılacak.

Bu dalga, şehrimize de gelecek.

Mutlaka birileri AKP’den ayrılıp Ali Babacan veya Ahmet Davutoğlu’nun kuracakları partiye geçecek.

İşte o zaman düğmeye basılacak, “eski defterler” açılacak.

17 yıl boyunca neler yaşanmışsa, bir bir ortaya dökülecek.

Kim, kiminle rant ilişkisine girmişti?

Kim, hangi ihalede kiminle işbirliği yapmıştı?

Kim, hangi inşaat müteahhidinin gizli ortağıydı?

Kim, siyasi gücünü kullanarak kardeşlerine ticari çıkar sağlamıştı?

Kim, belediye başkanı olduktan sonra çocuklarını müteahhit yapmıştı?

Kim, milletvekili olduktan sonra “kentin en zenginleri arasına” girmişti?

Kim, “siyasetçi-bürokrat-işadamı” rant üçgeninin göbeğindeydi?

Saymakla bitmez.

Bunların tamamını bir yönüyle zamanında yazmıştık, hesaplaşma başlayınca, bütün ayrıntılarıyla tekrar ele alacağız.

Kimin, neyi varsa…

İyi de olacak.

Kocaeli halkı, kimin ne haltlar çevirdiğini öğrenecek.

Evet, AKP’de “ödül dönemi” bitti, “ceza dönemi” başladı.

Beraberken birbirlerini ödüllendiriyorlardı…

Şimdi kalanlar, gidenleri cezalandıracak.