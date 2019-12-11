İL ŞAMPİYONU CAN BAYLAV

Kocaeli Satranç İl Birinciliği 30 Kasım - 8 Aralık 2019 tarihlerinde Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonunda düzenlendi. İki hafta sonu oynanan maçlarda 68 sporcu mücadele etti. 1357 rating ortalamasına sahip organizasyonda sonuçlar hem ELO hemde UKD hesaplamaları için raporlandı.

Başhakemliğini ulusal hakemlerimizden Mihriban Mete’nin yaptığı birincilikte oyun temposu olarak 60 dakika 30 saniye eklemeli tempo kullanıldı. Emektar sporcularımızdan Reha Bilgin ve Yusuf Ziya Kobyaoğlu’nunda oynadığı birincilik İsviçre Sistemi ile 7 tur üzerinden eşlendirildi.

Tüm maçlarını kazanan Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıt Spor Kulübü sporcusu Can Baylav 7 puanla şampiyon olurken 6 puan toplayan Altın Çocuklar Satranç Spor Kulübü sporcusu Sinan Can Altay ikinci 5,5 puan ve averajla Oğuzhan Ürker üçüncü sırada yer aldı.

Böylelikle il birinciliğini alan Can Baylav 25 Ocak - 2 Şubat 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek Türkiye Kupası’na Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) olanaklarıyla katılma hakkı elde etti.

Satranç dolu günler dileğiyle.

Kısa… Kısa…

>>> Kocaeli Küçükler (7-12 Yaş) Satranç İl Birinciliği 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuda düzenlenecek.

>>> Kocaeli Yıldızlar (13-18 Yaş) Satranç İl Birinciliği 21-22 Aralık 2019 tarihlerinde İzmit Şehit Polis Recep Topaloğlu Spor Salonuda düzenlenecek.

>>> Satranç Kulüpleri Çalıştayı 20-21-22 Aralık 2019 tarihlerinde Antalya’da düzenlenecek. “Doğru Hamle, Doğru Karar” sloganı ile kulüplerle talep ve önerileri üzerine fikir alışverişi yapılacak, Türkiye Satranç Federasyonunun (TSF) faaliyetleri ve çalışmaları hakkında istişarelerde bulunulacak.

Önemli linkler :

>> Türkiye Satranç Federasyonu (TSF) : tsf.org.tr

>> Kocaeli Satranç İl Temsilciliği : kocaeli.tsf.org.tr

>> Lisans bilgisi (Sporcu, antrenör, hakem) : lisans.tsf.org.tr

>> UKD puanı : ukd.tsf.org.tr

>> Uluslararası unvan (Sporcu, antrenör, hakem) : ratings.fide.com

>> ELO puanı : ratings.fide.com

>> TSF Eğitim Kurulu tarafından hazırlanan eğitim videoları : tsf.org.tr/egitim-videolari

OYUN KÜTÜPHANESİ :

** 11. Londra Klasik 2019

(29 Kasım - 08 Aralık 2019 / ENG)

GM Aronian, Levon (ELO 2775/ARM - 1982 Doğumlu)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2872/NOR - 1990 Doğumlu)

1.Af3 d5 2.c4 d4 3.b4 c5 4.g3 cxb4 5.a3 b3 6.d3 Ac6 7.Abd2 a5 8.Vxb3 a4 9.Vc2 e5 10.Fg2 Af6 11.0–0 Fe7 12.Kb1 0–0 13.Kb5 Ad7 14.Fb2 Ac5 15.Kb1 Vc7 16.Fc1 Aa5 17.K5b2 Fd7 18.Vd1 Fc6 19.Ae1 Fxg2 20.Sxg2 Acb3 21.Ac2 b5 22.cxb5 Kfb8 23.Axb3 axb3 24.Ab4 Kxb5 25.e4 dxe3 26.Vf3 Kd8 27.Fxe3 Vd7 28.Kc1 f5 29.Kbb1 Ve6 30.Fd2 e4 31.Ve3 Fxb4 32.Fxb4 Kxd3 33.Va7 Ac4 34.Kxc4 Vxc4 35.Va8+ Sf7 36.Vf8+ Sg6 37.Kc1 Vxc1 38.Ve8+ Sh6 39.Ve6+ g6 40.Ff8+ Sh5 41.Ve7 1–0

** 11. Londra Klasik 2019

(29 Kasım - 08 Aralık 2019 / ENG)

GM Carlsen, Magnus (ELO 2872/NOR - 1990 Doğumlu)

GM Aronian, Levon (ELO 2775/ARM - 1982 Doğumlu)

1.e4 c5 2.Af3 d6 3.d4 cxd4 4.Axd4 Af6 5.Ac3 a6 6.a3 g6 7.f3 Fg7 8.Fe3 b5 9.Vd2 h5 10.a4 b4 11.Aa2 a5 12.c3 bxc3 13.Fb5+ Fd7 14.Axc3 0–0 15.0–0 Aa6 16.Ac6 Fxc6 17.Fxc6 Kb8 18.Fb5 Ac5 19.Kad1 Vc7 20.Sh1 Kfd8 21.Fg5 Va7 22.Vf2 Kdc8 23.Fe3 Vc7 24.e5 Ah7 25.Ad5 Va7 26.Axe7+ Vxe7 27.exd6 Ve5 28.f4 Vf5 29.d7 Ae4 30.dxc8V+ Vxc8 31.Vf3 Ahf6 32.Fd4 Vf8 33.Kfe1 Vb4 34.b3 Kd8 35.Fxf6 Kxd1 36.Kxd1 Fxf6 37.Fc4 Ad6 38.Vd5 Fe7 39.Fd3 Sg7 40.g3 Vc3 41.Ve5+ Vxe5 42.fxe5 Ab7 43.Fc4 Ac5 44.Kf1 f5 45.exf6+ Fxf6 46.Kd1 Fe7 47.Kd5 g5 48.Sg2 Sf6 49.Sf3 Sg6 50.Se3 Sf6 51.h3 Sg6 52.g4 hxg4 53.hxg4 Sf6 54.Kf5+ Sg6 55.Sd4 1–0

** 11. Londra Klasik 2019

(29 Kasım - 08 Aralık 2019 / ENG)

GM Ding, Liren (ELO 2801/CHN - 1992 Doğumlu)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2780/FRA - 1990 Doğumlu)

1.d4 Af6 2.c4 g6 3.g3 c5 4.Af3 Fg7 5.Fg2 0–0 6.d5 d6 7.Ac3 e6 8.0–0 exd5 9.cxd5 Ke8 10.Ke1 Ff5 11.Ad2 Aa6 12.e4 Fg4 13.f3 Fd7 14.Ac4 Vb8 15.Ff4 Ff8 16.a4 Ab4 17.Vd2 Ah5 18.Fg5 f6 19.Fe3 f5 20.exf5 Fxf5 21.g4 Fd3 22.Ff1 Fxf1 23.Sxf1 Af6 24.Fg5 Fg7 25.Ff4 Vd8 26.Axd6 Kf8 27.Sg2 Vd7 28.Fg3 h5 29.g5 Ae8 30.Ke6 h4 31.Ff4 h3+ 32.Sg3 Axd6 33.Fxd6 Kf5 34.Kae1 Ff8 35.Kxg6+ Sh7 36.Kee6 Ke8 37.Fxf8 Kxe6 38.Kxe6 Kxf8 39.f4 1–0

** 11. Londra Klasik 2019

(29 Kasım - 08 Aralık 2019 / ENG)

GM Vachier-Lagrave, Maxime (ELO 2780/FRA - 1990 Doğumlu)

GM Ding, Liren (ELO 2801/CHN - 1992 Doğumlu)

1.e4 e5 2.Af3 Ac6 3.Fb5 a6 4.Fa4 Af6 5.0–0 Fe7 6.d4 exd4 7.e5 Ad5 8.Axd4 Axd4 9.Vxd4 Ab6 10.Fb3 0–0 11.Ff4 d5 12.exd6 Fxd6 13.Fxd6 Vxd6 14.Vxd6 cxd6 15.Ke1 d5 16.Ad2 a5 17.a3 Fd7 18.Af3 Kfe8 19.Ad4 Sf8 20.f3 Kxe1+ 21.Kxe1 Ke8 22.Kd1 Se7 23.Sf2 Sd6 24.h4 Sc5 25.Fa2 Ac4 26.Ab3+ Sc6 27.Ad4+ Sc5 28.Fxc4 dxc4 29.c3 b5 30.b4+ Sb6 31.Ae2 Fc6 32.h5 axb4 33.axb4 Ka8 34.Kd2 Sc7 35.Se3 Ka1 36.Sf4 h6 37.Ad4 Kc1 38.Kc2 Kxc2 39.Axc2 Sd6 40.Ad4 Fd7 41.Af5+ Fxf5 42.Sxf5 Sd5 43.g4 Sd6 44.f4 Se7 45.Se5 g6 46.f5 gxh5 47.gxh5 Sd7 48.Sf6 Se8 49.Sg7 Se7 50.Sxh6 Sf6 51.Sh7 Sxf5 52.Sg7 Sg5 53.h6 1–0

SATRANCIN BÜYÜSÜ :

Beyaz oynar, iki hamlede mat eder. Nasıl ?

Cevap : 1.f8V Şb5 2.Vfc5#