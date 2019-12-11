İsmail Araç olayı…

Az kalmıştı…

Olayın perde arkasını yazacaktım…

Ancak gelen hayırlı haber, doğru yolun bulunduğuna işaret gibi…

Bu konu öyle hemen kapatılacak bir konu değil elbette…

İsmail Araç ile Hüseyin Üzülmez kavgasından söz ediyorum tabii ki…

Zaman her şeyin ilacıdır…

Böyle kapanması benim için gerçekten çok iyi oldu…

Şu ortamda, her atılan adıma dikkat etmek gerekirken, bizim de tabii ki adımlarımıza dikkat etmemiz, işin basın boyutuyla ilgilidir…

Ama bu yanlışların üzerini örteceğimiz anlamına gelmesin sakın…

Yıllardır böyle yapıla yapıla kulüp 3.Lig’e düştü…

Şu anda yapılan doğrudur…

Daha önce yapılan tarihi hata, geçmişe kara bir lekedir ve silinmeyecektir…

Kocaelispor Kulübü’nün hiç bir başkanı böylesine bir kavga örneği sergilememiştir…

Zararın da neresinden dönülürse kardır diyerek bu olayı şimdilik kaydıyla sineye çekilecektir…

Ama dedim ya…

Biraz daha geç kalınsaydı, olay büyüyecekti…

Bu kadarını söyleyeyim yeter…

Tahir başkanın bu olaya çok çok sevindiğini söylemem de sanırım ne demek istediğimi anlatmaktadır…

Tahir başkanın da bu noktada etkisi büyüktür…

Buradan yazmama gerek yok sanırım…

İsmail Araç kolay kolay vazgeçilebilecek bir isim değildir…

Beyefendiliği de dillere destandır…

Çok mutluymuş, çok…

Bu birliktelik de hayırlara vesile olur inşallah…

Demem ki Hüseyin başkan da…

Üzülürmüş…