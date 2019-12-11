“Asgari ücret” konusunda benim de söyleyeceklerim var

Her aralık ayında, “asgari ücret” gündemin baş köşesindedir.

Günlerce aynı sözleri dinleriz.

İşçinin alın teri…

Emeğin değeri…

Asgari ücret vergi dışı bırakılmalıdır…

Asgari ücret şu kadar olmalıdır…

Gazetelerin aralık ayı haberlerini araştırın, yıllardır hep benzer başlıklar görürsünüz.

Değişmez…

Farklılaşmaz…

Başka açıdan bakan olmaz…

Yine aralıktayız, yine asgari ücret tartışması.

Türk-İş diyor ki, “2578 lira bizim kırmızı çizgimizdir.”

Yani “2578 liranın altında asgari ücreti kabul etmeyiz” demek istiyorlar.

DİSK, Türk-İş’in bu rakamını da beğenmiyor, “Net 3200 lira olsun” diyor.

Tabii, bu tartışma sadece sendikalar arasında kalmıyor, siyasi partiler de katılıyor ağız dalaşına.

Onların önerdiği rakamlar, daha fazla.

“Dört bin lira olsun” diyen de var, beş bin lira, altı bin lira üzerinde duran da…

Peki, asgari ücret ne kadar olmalı?

Şu kadar olmalı, bu kadar olmalı diyecek durumda değilim.

Demem de…

Ancak “yetersiz” olduğu bir gerçek!

Hem de çok yetersiz!

Ülkemde geçim şartları ortada.

Bu şartlara uygun bir düzeye getirilmeli.

Kişilerin ve ailelerin onurlu bir yaşam yaşayabileceği düzeye…

Ama nasıl?

Çalışma dünyasında iki “işveren kesim” var.

Kamu sektörü…

Özel sektör…

Asgari ücret belirlenirken, “işverenlerin durumu” da mutlaka göz önünde tutulmalıdır.

Denge korunmalıdır…

İşveren, asgari ücret artışının altından kalkabilir mi?

Bu artışı taşıyabilir mi?

Kamu sektöründe sıkıntı olmaz.

Çünkü kamu sektöründe “maliyet hesabı” yapılmaz.

Devlettir, verir…

Ama özel sektörde durum farklı!

Özel sektör, “kırkı kırk yararak” ince hesap yapmak durumundadır.

Hele uzunca bir süredir içinde bulunduğumuz “ekonomik kriz” dönemlerinde…

Yoksa gümler!

İşte bakın, son iki yılda kaç şirket konkordato ilan etti, kaç şirket iflas etti, kaç işyeri kapısına kilit vurdu?

Kalanlar da, şundan emin olun, tamamına yakını “bıçak sırtında”!

Bütün sektörler can çekişiyor.

İnanılmaz “iş” ve “tahsilat” sıkıntısı var.

Kimse düzenli olarak vergisini dahi ödeyemiyor.

İcra daireleri ağzına kadar dosya dolu!

Böyle bir ortamda, asgari ücret “özel sektörün taşıyamayacağı miktarda” artırılırsa, kalan şirketler de “sizlere ömür” olur, buna inanın.

Veya ayakta kalabilmek için, başka alternatifleri kalmayınca, “işçi azaltma” yoluna giderler.

Bu da işsizliğin iyice katmerlenmesine neden olur.

Peki, çare ne?

Bir defa şunu unutmayalım.

Türkiye’de artık “deniz bitti”!

“Hovardalık dönemi” kapandı.

Çalışmadan, üretmeden yaşamanın çok zor olacağı bir döneme giriyoruz.

Türkiye, şimdiye kadar hep “borç” yedi.

Çalışmadan, üretmeden gününü gün etti.

Aldığı borçlarla geçindi.

“Borç ekonomisi” dönemi bitince, kara kara düşünüyoruz.

Şimdi ne yapacağız?

İşte tam böyle bir noktada “asgari ücret” yeniden belirleniyor.

Tamam, asgari ücreti artıralım da, nasıl?

Paylaşalım da, ortada bir şey yok ki, neyi paylaşacaksın?

Ülkemizde, “çalışmanın karşılığı” üretim yok.

Ya ne var?

“Kuru laf” var.

İşte bu nedenle, fakiriz…

İşte bu nedenle, asgari ücretlimizin aldığı ücret düşük…

İşte bu nedenle, özel sektör işvereni, işini çok zor döndürebiliyor…

Yapılacak olan şu

Çare ne, dedim.

Çare şu:

Asgari ücret ne kadar artacaksa artsın, ama artış yükünü devlet üstlensin.

Özel sektör işverenin sırtına “artı yük” olarak yüklenmesin.

Taşıyamaz…

Bu artış “vergiyi kaldırarak” mı olur, başka yöntemle mi, bilemem.

Ama devlet bunun için “ek kaynak” yaratabilir.

Suriyeliler için 40 milyar dolar harcayan, “Gerekirse 40 milyar dolar daha harcarım” diyen devlet, bunun bir çaresini bulur.

Suriyeli, Iraklı, Afganistanlı, bilmem nereli 9 milyon mülteciye bakmak için para bulan devlet, kendi vatandaşına mı para bulamayacak?

Bugün ülke olarak sıkıntı içindeysek, bunun iki temel nedeni vardır:

Birincisi; yeterince çalışmamak, yeterince üretmemek!

İkincisi; kasamızda para olmadığı halde, yıllardır borçla geçindiğimiz halde, üzerimize vazife olmayan işlere karışmak, ülkelerinden kaçıp gelen 9 milyon insanı bakıp beslemeye kalkmak!

Kendi insanımızdan esirgiyoruz, başkalarına yediriyoruz.

Can mı dayanır buna?

Benim “asgari ücret” ile ilgili söyleyeceklerim bu kadar.

Şu kadar olsun, bu kadar olsun, bunların hepsi fasa fiso!

Sorunun temeline inelim, temeline!