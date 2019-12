“Gez Çiz Yaz İzmit” Lansman Sergisi

Bunu yazmasam olmazdı, olmayacaktı diye düşünüyorum.

Biliyorsunuz, Mayıs ayında başlayan ve altı ay süren “Gez Çiz Yaz İzmit” workshop etkinliklerimizi gazetede yazarak sizlerle paylaştım. Her güzel şeyin bir sonu vardır ve bizim bu etkinliklerimiz de son buldu ve ben Lansman Sergisini yazmasam, sizlerle paylaşmasam olmazdı.

Bitmesine üzüldüm mü?

Evet üzüldüm!

Çünkü bu gezilerle birlikte İzmit’i bir kere daha keşfettim. Bizler şehir dışında turistlik yerlere ya da yurtdışına gidenlere turist olarak bakarız ama bu workshoplarla insanın kendi şehrinde de turist sayılabileceğini gördüm. Hemen hemen hepsiyle ilgili çocukluğumdan kalan anılarım gezi boyunca gözümde canlandı ve bunları da sizlerle paylaştım. Ve en güzeli uzun süreli olacağına inandığım arkadaşlıklar kurdum.

Bu kadar duygusallık yeter diye düşünüyorum, evet workshop çalışmalarımız bitti ve Mayıs ayında Selim Sırrı Paşa Konağı ile başlayıp Kasım ayında İzmit Pişmaniyesi ile bitirdiğimiz "Gez Çiz Yaz İzmit" proje etkinliklerimizin bu seneki bölümünü Cumartesi günü düzenlediğimiz Lansman Sergisi ile tamamladık.

Bu tarih ve sanat yolculuğunda hedefimiz, İzmit tarihini daha yakından tanıyıp ve kentin görsel belleğine katkı sunmaktı. On dört farklı tarihi mekan da gezdik, çizdik ve yazdık. Bu gezilerimizin bazı bölümlerinde tarihçi yazar Volkan Şenel ve Kent tarihçisi Feyzullah Yavuz Ulugün aramıza katılarak İzmit tarihi ile ilgili değerli bilgilerini bizlerle paylaştılar. Zuhal İdin Uykal, diğer arkadaşlarımız ve Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç’in katkılarını da unutmamak gerekir bu konuda.

Altı ay boyunca neler yaptık,

Mayıs ayında Selim Sırrı Paşa Konağı ile başladığımız, Kocaeli Arkeoloji Müzesi, Orhan Camii, Santa Barbara Kulesi, Kasr-ı Hümayun, Gayret Gemi Müzesi, İzmit Saat Kulesi, Fransız Ruhban Okulu, Atatürk ve Redif Müzesi, Saatçi Ali Efendi Konağı, İzmit Hoşgörü Anıtı, Fevziye Camii, Yeni Cuma Camisini gezerek ve son olarak Kasım ayında İzmit’e ait olan tatlımız Pişmaniye ile Kar Pişmaniye’ye giderek workshop etkinliğimizi bitirdik. Yaptığımız her etkinlikte, İzmit’in tarihsel geçmişi olan bir yapı ya da alanına gidip projeye katılan sanatçı arkadaşlarım ile birlikte yerinde çalışmalar yaptık. Her etkinlikte, önce gidilen tarihi yapı ya da alanın tarihsel geçmişi, mimari özellikleri, başından geçen ilginç olaylar bizlere aktarıldı, sonrasında ise tarihi yapı ya da alanla ilgili sanat dallarında çalışmalarımızı gerçekleştirdik.

“Gez Çiz Yaz İzmit” projesinin Lansman Sergisinde resim, yazı, fotoğraf, karikatür, minyatür, minimal öykü ve beste dallarında toplam kırk bir eser sergilendi ve Cumartesi günü etkinlik boyunca eser veren sanatçılar, Kocaeli Dokümantasyon Merkezi Başkanı Müzeyyen Ünal, Biz “İzmitiz” Platformu Kurucusu Hüseyin Erol, ÇYDD Kocaeli Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, STK Temsilcileri ve İzmitli Sanatseverlerin katılımıyla Lansman Sergisi Symbol AVM Meydan'da gerçekleşti.

Symbol AVM Meydan, Aralık ayında olduğumuz için ışıl ışıldı. O ışıltılar arasında eserleri seyretmek ise ayrı bir haz veriyor insana.

İzmit tarihine ve Kent belleğine katkı sunma amacıyla Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği tarafından başlatılan etkinliğe, eserleriyle katılan sanatçılar Minyatür Sanatçısı Meltem Çömlekçioğlu Ressam Ecaterina Nicolau, Ressam Selma Gün, Ressam Erol Efir, Ressam Gülçin Alptekin, Ressam Sema Şanel, Karikatürist Hasan Gümüş, Sanat Tarihçisi Tülay Tanyol Pişkin, Fotoğraf Sanatçısı Erdem Arcan, Drama Yazarlığı Öğretmeni Emrah Kirişçi, Yazar Gül Anasal ve “Gez Çiz Yaz İzmit” Workshop etkinliklerinde aramızda olarak desteğini bizden esirgemeyen ÇYDD Kocaeli Kurucu Başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu

Lansman sonunda Art Nicomedia Kültür ve Sanat Derneği Başkanı Akın Ülkü Sevinç’in görüşlerini almamak olmazdı.

“İzmit tarihine ve kentin görsel belleğine katkı sunma amacıyla 2019 Mayıs ayında başlattığımız "Gez Çiz Yaz İzmit" projemiz kapsamında, belirlediğimiz etkinlik takvimi doğrultusunda, her etkinliğimizde İzmit'in tarihsel geçmişi olan, yapısal bütünlüğünü günümüze kadar korumayı başarmış bir yapı ya da alanına gidip proje katılımcısı sanatçılar ile birlikte yerinde doğaçlama ve yerinde sanatsal aktiviteler gerçekleştirdik.

Her sanatçının kendi perspektifinden İzmit tarihine bakışını yeniden keşfettiği, resmettiği ve dillendirdiği on dört farklı tarihi yapı ve alana giderek altı aylık maraton sonunda on iki farklı disiplinde toplam kırk bir eseri “Gez Çiz Yaz İzmit Lansman Sergisi”nde İzmitli sanatseverlerle buluşturduk. Önümüzdeki sene içerisinde de bu projemiz İzmit’in farklı tarihi yapılarında devam edecek. Kent tarihine ve sanata meraklı herkesi bu etkinliklerimize bekliyoruz.” diyerek düşüncelerini bizlere aktardı.

Sergimiz 13 Aralık Cuma akşamına kadar devam ediyor, ziyaret etmek isteyenler olur diye düşünüyorum.

İzmit’te tarihi yer ve alanlar bitmez ve bu ekibin yeni dönemde yeni tarihi yerleri keşfederek çok farklı başarılara imza atmasını diliyorum ve “Gez Çiz Yaz İzmit 2020" etkinliklerinde buluşmak, görüşmek üzere diyorum.